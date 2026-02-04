55 тисяч українських військових загинуло від початку повномасштабної війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло на полі бою 55 000 українських захисників.

Про це він сказав в інтерв'ю France 2, цитує Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Українського президента запитали про кількість загиблих на фронті з українського боку. Після того як у лютому 2025 року він назвав цифру понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських військових з лютого 2022 року, цього разу Володимир Зеленський назвав цифру 55 000 загиблих воїнів ЗСУ.

"В Україні офіційно на полі бою загинуло 55 000 військових, як професійних воїнів, так і людей, яких мобілізували", - заявив він, додавши, що є також "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".

Зазначимо, що в інтервʼю "NBC News" в лютому 2025 року президент Зеленський заявив, що за три роки війни з Росією Україна втратила понад 46 тисяч військових, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти, поранення дістали –– 380 тисяч бійців.

Що передувало?

  • Нагадаємо, як раніше повідомив аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, загальні втрати України та Росії за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до 2 мільйонів осіб та становлять близько 1,8 мільйона. Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили.
  • Водночас Україна від початку війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.

Топ коментарі
Тобто за рік, офіційно 9 тисяч загиблих?

Всіх інших, записують у "зниклі безвісти", щоб держава не виплачувала гроші?
04.02.2026 22:22 Відповісти
А то це саме тому в нас бусифікація? Віримо лідору.
04.02.2026 22:21 Відповісти
Ну сказал же еще в 19 году - "я ваш вирок"
04.02.2026 22:32 Відповісти
Сама велика неповага це брехати своєму народу...
04.02.2026 23:10 Відповісти
Його народ в Ізраїлі а тут "ресурс" і "добові поставки" бізнес його
04.02.2026 23:41 Відповісти
55 тисяч проти мільйону з плюсом, але Сирку треба нові 60 тисяч "поставок" кожного місяця, чим і займаються на кожному кроці "групи оповіщення".
04.02.2026 23:16 Відповісти
этот полудурок считает всех остальных умственно отсталыми? достаточно посчитать новые захоронения на кладбищах по всей стране чтобы понимать масштаб. 50 тысяч у него бл погибло, а остальные без вести пропавшие герои чтобы страна не выплачивала бабки? ублюдки, твари, довели до ручки такую страну своей коррупцией и некомпетентностью, уроды, ненавижу суки вас
04.02.2026 23:17 Відповісти
ну а чого ні, якщо вони продовжують за нього воювати.
04.02.2026 23:20 Відповісти
Тебе, мразото, не забанили ще? Ніхто не воює за Зе. Уявляєш собі?
04.02.2026 23:23 Відповісти
Головне не Порошенко!
05.02.2026 13:52 Відповісти
Вот в такое верю. Думаю еще тысяч 15-20 погибли из пропавших. К сожалению.
05.02.2026 06:17 Відповісти
"Чим неймовірніше брехня, тим швидше їй повірять" та "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою"- ці тези майстра "промивання мізків" і смертоносної пропаганди геббельса його вдячні зелені послідовники вже давно перетворили на офіційну державну ідеологію ******** України.
04.02.2026 23:33 Відповісти
********** радісно підгавкне лідору всесвіту у своєму гівномарафоні
04.02.2026 23:42 Відповісти
Відкриті некрологи кажуть, що число жертв як мінімум у півтора рази більше. Плюс зманіпулював зниклими безвісти, а це десятки тисяч, і цифра наближається до шестизначної. Дивно, що взагалі із такими заявами не видав щось типу "патєрь нєт", від таких потужників всього вже чекати можна.
04.02.2026 23:35 Відповісти
Як https://expres.online/podrobitsi/vtrati-u-viyni-analitiki-nazvali-kilkist-zagiblikh-viyskovikh-z-rosii-ta-ukraini пише "Експрес" від 28.01.2026 з посиланням на The Guardian, американським Центром стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies, CSIS) втрати Збройних сил України, ймовірно, оцінюються від 500'000 до 600'000 осіб, включаючи вбитих, поранених та зниклих безвісти; і це без врахування цивільного населення. Як мінімум - 140'000 загиблих.
05.02.2026 00:06 Відповісти
Це російське іпсо
05.02.2026 00:11 Відповісти
Які нах 10 років?Може 50?Генштабу втрати відомі.
05.02.2026 01:15 Відповісти
Зате в гш є точна цифра знищених з початку вторгнення кацапів - 1 млн 200 тис.
05.02.2026 10:05 Відповісти
Ніхто до виборів реальні цифри не озвучить
05.02.2026 05:52 Відповісти
А озвучена цифра похоронить надії Зєлі на 2 термін.
05.02.2026 08:07 Відповісти
не похоронить, а додасть два терміни - позбавлення волі.
05.02.2026 09:09 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь, але професор втік, Наумов втік, Міндіч втік. Ніхто не позбавлений волі.
05.02.2026 09:18 Відповісти
затримати проффесора на той час не було законних підстав, от і втік, а інших кришує зельцман, тому їм дали таку можливість, а чи йому хтось забезпечить, не знаю. хіба похде в чергове турне і не повернеться.
05.02.2026 09:20 Відповісти
Чисельність ЗСУ зменшується через загиблих, це по грубим оцінкам близько 1000 на місяць, поранених, це близько 3000 на місяць, близько 2000 описуються через граничний вік, близько 2000 пропадають безвісти або потрапляють в полон. Родичі загиблих та зниклих безвісти мають право звільнитись з ЗСУ це ще близько 3-4 тисяч. Частина звільняється через хронічні хвороби та для догляду за родичами. Ще немало кожного місяцЯ йде в МЗС. Отак і набирається ті 30 тисяч.
05.02.2026 08:16 Відповісти
Автозаміна замінила СЗЧ на МЗС. Мабуть, там теж ухилянтів до біса.
05.02.2026 08:48 Відповісти
і сєпарів, як і в жОПУ. Тільки розцінки нижчі.
05.02.2026 09:14 Відповісти
Навіщо нам взагалі оте МЗС? Дивлюся фото з крайніх переговорів - Буданов, Арахамія, Умєров... Хто з них дипломат?
05.02.2026 09:50 Відповісти
30 000 то на Росії.
05.02.2026 08:42 Відповісти
Під час Курської операції.
05.02.2026 06:24 Відповісти
Завжди було 1 до 7 в атаці та 1 до 10 в обороні
05.02.2026 08:45 Відповісти
завжди та не завжди. все змінюється. хоча думаю зеля збрехав, але порахувати кількість загтблих з певною похибкою можна дуже просто. вийди в місто і порахуй кількість портретів загиблих і виведи відстотк до кількості населеного пункту, потім до населення країни, це не зовсім точно, але плюс мінус 10%
05.02.2026 09:17 Відповісти
одна справа атакувати срочників , друге контрактників з морської піхоти
05.02.2026 10:20 Відповісти
брехливе чмо!!!
час відплати незворотній!
за все пі.а.асіна будеш відповідати!!!
05.02.2026 07:19 Відповісти
Іноді, краще жувати, ніж говорити.
05.02.2026 07:28 Відповісти
Брехло кончене! За 4 роки лише обмінів по 1000 тіл було мабуть 15 разів. Це ж просто оцінити приблизну кількість загиблих: беремо середнє українське містечко, рахуємо кількість плакатів з загиблими та зниклими безвісті воїнами (в центрі кожного міста є такі) множимо на кількість тих містечок. Вийде значно більше загиблих ніж 55 тисяч. Вова, не всі в країні тупі члєнограї як ти.
05.02.2026 08:01 Відповісти
Этому ******* верят только полные дебилы.Я не знаю сколько погибло наших воинов.Но я вижу каждый день проезжая мимо кладбища в нашем районе,что с тех пор как этот урод уволил Залужного на кладбище все больше и больше могил военных.Их четко видно по флагам над могилами где они похоронены.
05.02.2026 08:11 Відповісти
Це тільки ті, яких вдалося витягти, ідентифікувати і поховати. А забрати загиблих можна було, коли наші війська звільняли території, тобто тоді, коли Залужний був головнокомандувачем. Але й тоді іноді було важко забрати тіла, бо обстріли, та й безпілотників було значно менше. І командири не хотіли ризикувати життям бійців, щоб не додати ще втрат. Зараз кацапи пруть, уся зона бойових дій під наглядом через БПЛА. Так що, ті, хто похований - це, на жаль, дуже мала частина від тіл українців, вбитих брехливим квартальним гімнюком разом з його спільником путіним. І все одно кількість могил під прапорами жахає. Вова - цвинтар.
05.02.2026 13:54 Відповісти
В нас загиблих і пропавших безвісти порівну .
05.02.2026 08:11 Відповісти
***** трішки іншому, я живу у містечку 80 тис. людей у нас за 25 рік мерія об'явила і поховала 48 військових, якщо це перевести у відсотки 0.06%, тобто відносно населення в Україні яке залишилось 25 млн. це 12-15 тис. загиблих на всю країну, очевидно невідомо скільки ще зникло безвісти, але тут я нічого сказати не можу.
05.02.2026 08:30 Відповісти
Помилки в в підрахунках:
1. 48 загиблих за 2025 рік. За чотири роки війни виходимо на цифру десь 200.
2. 80к мешканців - це ж всіх зареєстрованих, включаючи й тих, хто виїхав з містечка. То чому ж ви берете за основу 12-15 млн, а не 40-42 зареєстрованих в Україні?
Враховуючи помилки виходимо на цифру в 100к. Плюс зниклі безвісти, як мій племінник і похресник.
Та й рахувати таким чином не зовсім коректно. Два села через трасу. В одному колись було правління радгоспу і зараз там маєтки. На кладовищі ТРИ прапори. В селі через дорогу цвинтар усіяний прапорами. Так і живемо.
05.02.2026 09:40 Відповісти
Чергова порція ЗЕленої блювотини на наші голови!
05.02.2026 08:46 Відповісти
Брехня як не наздожене, так зустріне.
05.02.2026 09:12 Відповісти
Брехня втрати давно перевалили за пів мільйона, пропавшим безвісти платити не потрібно, тому влада дуркує, щоб гроші не платити. Влада платить кому завгодно, прокурорам, мусорам, чиновникам, тупій курці, але тільки не воїну захиснику.
05.02.2026 09:56 Відповісти
Ну да, згідно вашим щоденним доповідям росіяни вже втратили більше мільйона, а ми 55 тисяч... Як тут ПЛЕМ'Я не повірить ?
05.02.2026 10:07 Відповісти
Достовірний показник - наші цвинтарі, що стали жовто-блакитними...
05.02.2026 10:10 Відповісти
Якось не згадують більше про розиіновпний Чонгар. І побудову доріг по яких починалася війна. Якби то не було зроблено кількість загиблих була би як до 2022. Так може слідство відповість за чиїм наказом то робилося?
05.02.2026 10:22 Відповісти
Цікаво хто йому пише цю маячню і для чого!?
05.02.2026 10:26 Відповісти
Ти ж два роки тому казав що втрати 80000 солдат, а зараз вже 55000, а куди 25000 ділося, бреше як дихає, і оця зелена потвора стирила мільярди доларів на єнергетиці, я ж і кажу і ворогів зовнішніх не треба
05.02.2026 11:14 Відповісти
Що в якомусь одному році загинуло , то я повірю. А так, якщо включити мозок, думаю, що втрати наших Сил Оборони не менше 150 тисяч людей, а то й більше . Пишуть ***** всяку, читати навіть соромно.
05.02.2026 13:46 Відповісти
ну, звісно

тому треба мобілізовувати 30 тис щомісяця

цьому 3.14здуну вже ні в Україні, ні за кордоном не вірять
05.02.2026 13:47 Відповісти
Якось у вас виходить, що Українці тисячами в полон здаються, для того, щоб їх кацапи скоріше вбили. Кацапам доводиться дві справи робити. 1. взяти в полон. 2. вбити. А навіщо їм такі зайві дії, якщо можна більш економно витрачати свої сили?
05.02.2026 22:25 Відповісти
Ваша схема ще складніша, ніж я вперше подумав. Їм треба мертві тіла зберігати, консервувати, надавати вигляду вбитих у бою. І так на моїй пам'яті вже шість разів по 1000. Ціла індустрія. А навіщо їм їх катувати? Які такі секрети вони у полоні роками зберігають? Як це у вас такі складнощі вимальовуються? У вас там пекельне пекло в голові.
06.02.2026 05:36 Відповісти
Даремно я з тобою зв'язався. Далекий ти від реального життя. Якщо військові не будуть чистити зуби, нігті обрізати в лазню ходити і шкарпетки прати, вони нікого не переможуть. На передовій воюють у кращому разі 20%, решта хозяйствеників, медиків, кухарів, фінансистів, їх обслуговує. І гинуть часто ті, які й автомат, то в руках не тримали. Зрозуміло, що коли противник захоплює твою позицію, то йому дивитися на мертві тіла і дихати продуктами розкладання ну ніяк не можна. Для цього є спеціальні санітарні команди, які очищують територію. Ось вони і накопичують гори трупів. Військовополоненим теж не солодко. Недоїдаючі, не доліковані, змучені тяжкою працею помирають і самі руки на себе накладають, то так, але щоб навмисне їх знищувати, такого практично ніколи не буває. За смерть військовополоненого начальство лає підлеглих. Немає їм сенсу їх катувати, вбивати. Про свій вік я навіть соромлюсь говорити. Старий я вже як гівне мамонта. Розумніти тобі треба.
06.02.2026 15:26 Відповісти
Вони під конвоєм, бетонні блоки, роблять, землю риють, дерева рубають, рукавиці шиють, навіть окопи копають. Шоколадку Альонка в магазині іноді можуть купити. План вони мають виконувати, тому вони живі потрібні, а не мертві.
06.02.2026 16:28 Відповісти
Істина це те, що підтверджується практичними наслідками. У кацапів ефективність допомагає вирішувати завдання. Що вигідно, те й ефективно у функціональному сенсі.
06.02.2026 17:28 Відповісти
Більше, не вірю, а скільки зникло, скільки в СЗЧ записали
05.02.2026 15:03 Відповісти
Владні злодії, вам ніхто нічого не винен, мобілізуйте тих, хто давав присягу, а також своїх діток, а потім станьте на коліна перед людьми, які присяг не давали і в борг у вас нічого не брали і просіть, щоб вони захищали ваші крадійські посади і маєтки, а не хапайте, тягайте, лупцюйте і відправляйте на вірну смерть непридатних для війни.
Пеетворили країну на гетто. Тільки з гетто не випускають і вихід через смерть. Ще в стародавньому світі був через гладіаторство, але ж то теж було для рабів.
05.02.2026 15:04 Відповісти
