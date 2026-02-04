55 тисяч українських військових загинуло від початку повномасштабної війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло на полі бою 55 000 українських захисників.

Про це він сказав в інтерв'ю France 2, цитує Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати України

Українського президента запитали про кількість загиблих на фронті з українського боку. Після того як у лютому 2025 року він назвав цифру понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських військових з лютого 2022 року, цього разу Володимир Зеленський назвав цифру 55 000 загиблих воїнів ЗСУ.

"В Україні офіційно на полі бою загинуло 55 000 військових, як професійних воїнів, так і людей, яких мобілізували", - заявив він, додавши, що є також "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом очікуємо обмін військовополоненими між Україною та РФ, - Зеленський

Зазначимо, що в інтервʼю "NBC News" в лютому 2025 року президент Зеленський заявив, що за три роки війни з Росією Україна втратила понад 46 тисяч військових, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти, поранення дістали –– 380 тисяч бійців.

Що передувало?

Нагадаємо, як раніше повідомив аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, загальні втрати України та Росії за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до 2 мільйонів осіб та становлять близько 1,8 мільйона. Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили.

Водночас Україна від початку війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На війні загинув футзаліст та викладач фізичного виховання із Рівного Едуард Петрик. ФОТО