55 тисяч українських військових загинуло від початку повномасштабної війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло на полі бою 55 000 українських захисників.
Про це він сказав в інтерв'ю France 2, цитує Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Втрати України
Українського президента запитали про кількість загиблих на фронті з українського боку. Після того як у лютому 2025 року він назвав цифру понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських військових з лютого 2022 року, цього разу Володимир Зеленський назвав цифру 55 000 загиблих воїнів ЗСУ.
"В Україні офіційно на полі бою загинуло 55 000 військових, як професійних воїнів, так і людей, яких мобілізували", - заявив він, додавши, що є також "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".
Зазначимо, що в інтервʼю "NBC News" в лютому 2025 року президент Зеленський заявив, що за три роки війни з Росією Україна втратила понад 46 тисяч військових, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти, поранення дістали –– 380 тисяч бійців.
Що передувало?
- Нагадаємо, як раніше повідомив аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, загальні втрати України та Росії за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до 2 мільйонів осіб та становлять близько 1,8 мільйона. Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили.
- Водночас Україна від початку війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
час відплати незворотній!
за все пі.а.асіна будеш відповідати!!!
1. 48 загиблих за 2025 рік. За чотири роки війни виходимо на цифру десь 200.
2. 80к мешканців - це ж всіх зареєстрованих, включаючи й тих, хто виїхав з містечка. То чому ж ви берете за основу 12-15 млн, а не 40-42 зареєстрованих в Україні?
Враховуючи помилки виходимо на цифру в 100к. Плюс зниклі безвісти, як мій племінник і похресник.
Та й рахувати таким чином не зовсім коректно. Два села через трасу. В одному колись було правління радгоспу і зараз там маєтки. На кладовищі ТРИ прапори. В селі через дорогу цвинтар усіяний прапорами. Так і живемо.
тому треба мобілізовувати 30 тис щомісяця
цьому 3.14здуну вже ні в Україні, ні за кордоном не вірять
Пеетворили країну на гетто. Тільки з гетто не випускають і вихід через смерть. Ще в стародавньому світі був через гладіаторство, але ж то теж було для рабів.