На війні загинув футзаліст та викладач фізичного виховання із Рівного Едуард Петрик

10 січня під час виконання бойового завдання в районі Новосергіївки Ізюмського району Харківської області загинув гравець футзальних команд Рівного та викладач фізичного виховання і спорту Едуард Петрик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Як зазначили в комітеті, Едуард Петрик народився у Рівному та з дитинства обрав спорт як професійний шлях. Він був вихованцем ФК "Верес", гравцем футзальних команд Рівного та фаховим викладачем фізичного виховання і спорту.

У травні 2025 року Петрик долучився до лав Збройних сил України. Він проходив службу стрільцем-снайпером у військовій частині А4638 та виконував бойові завдання на фронті.

Едуарду Петрику було 37 років.

Прощання з військовослужбовцем відбулося 21 січня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали його в селі Вересневе Рівненського району.

Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
04.02.2026 15:36 Відповісти
Герой погиб за то,чтобы подпол погранец 70 ухиляндов за бугор сплавил...
04.02.2026 15:40 Відповісти
04.02.2026 15:51 Відповісти
Інфантіно з Чеферіном, звичайно, навіть співчуття не висловляь. ..
04.02.2026 15:57 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Єдуарда Петрика 😪😪😪
04.02.2026 16:00 Відповісти
Світла пам'ять. Низько вклоняюся тобі воїне.
04.02.2026 16:38 Відповісти
 
 