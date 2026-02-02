Від отриманих на фронті поранень помер поліцейський із Львівщини Юрій Орсуляк
Від отриманих на фронті важких поранень помер поліцейський із Львівщини Юрій Орсуляк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Обставини трагедії
Як зазначається, інспектор відділення підтримки батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Юрій Орсуляк отримав поранення 12 січня внаслідок влучання ворожого дрона, коли виконував бойове завдання на Донеччині.
Увесь цей час він боровся за життя, але серце захисника зупинилося 30 січня у лікарні.
Що про загиблого відомо?
Уродженцю міста Стебник Дрогобицького району Юрію Орсуляку було 35 років. Під час виконання бойового завдання у місті Костянтинівка Краматорського району у бронетранспортер, в якому переміщався Юрій, влучив FPV-дрон, внаслідок чого поліцейський отримав важкі поранення.
"Після надання першої необхідної медичної допомоги бійця транспортували для лікування в один з медичних закладів Федеративної Республіки Німеччина, де він, попри зусилля медиків, помер 30 січня від отриманих раніше поранень", - йдеться у повідомленні.
Юрій Орсуляк був професійним, відповідальним, відданим своїй справі. У загиблого залишилися дружина, десятирічна донька, мама і брат.
