Від отриманих на фронті поранень помер поліцейський із Львівщини Юрій Орсуляк

Від отриманих на фронті важких поранень помер поліцейський із Львівщини Юрій Орсуляк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Обставини трагедії

Як зазначається, інспектор відділення підтримки батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Юрій Орсуляк отримав поранення 12 січня внаслідок влучання ворожого дрона, коли виконував бойове завдання на Донеччині.

Увесь цей час він боровся за життя, але серце захисника зупинилося 30 січня у лікарні.

Що про загиблого відомо?

Уродженцю міста Стебник Дрогобицького району Юрію Орсуляку було 35 років. Під час виконання бойового завдання у місті Костянтинівка Краматорського району у бронетранспортер, в якому переміщався Юрій, влучив FPV-дрон, внаслідок чого поліцейський отримав важкі поранення.

"Після надання першої необхідної медичної допомоги бійця транспортували для лікування в один з медичних закладів Федеративної Республіки Німеччина, де він, попри зусилля медиків, помер 30 січня від отриманих раніше поранень", - йдеться у повідомленні.

Юрій Орсуляк був професійним, відповідальним, відданим своїй справі. У загиблого залишилися дружина, десятирічна донька, мама і брат.

Нацполіція (15657) втрати (4678) Львівська область (2778)
Вічна пам'ять Герою! Де мамині ухилянти, які кричать, що поліція не воює?
02.02.2026 11:35 Відповісти
Співчуття родині близьким,а воїну--вічна слава.
02.02.2026 12:17 Відповісти
Так эти чмошники свою трусость оправдывают ,что мол менты ,призвание которых нас защищают не воюют или их всего 3 процента на фронте , а остальные в тылу нас простой нарид кошмарят то почему мы тогда должны. Даже те трое из четверых , растрелянных на Черкащине мента и то убд были и самыми что ни на есть настоящими реально фронт прошедшими , а не на второй линии на блокпостах стоявшими как эти чмошники пишут
02.02.2026 11:43 Відповісти
Так їх міністр сказав шо вони не навчені, тому не воюють. От і думайте
02.02.2026 13:35 Відповісти
Сафронов, Флорінський та Бойко, вбиті з засідки у Черкасах, були учасниками бойових дій. Вони не були депутатами, мафіозі та зеленою владою. Но наш рембо поклав лівих людей та став героєм.
02.02.2026 11:48 Відповісти
При том что настоящий Рембо в фильме кажется только одного полицейского убил того , что реально в него стрелял и угрожал жизни и нескольких только ранил
02.02.2026 11:53 Відповісти
З якой засiдки?
02.02.2026 12:06 Відповісти
Героям Слава!! Смерть ворогам!
02.02.2026 12:32 Відповісти
Царство Небесне захиснику України. Співчуття рідним!
02.02.2026 12:39 Відповісти
Пишіть тоді про усіх загиблих а не тільки про одного поліцейського. Чи інші не люди?
02.02.2026 13:03 Відповісти
 
 