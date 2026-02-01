Футболіст Владислав Стрельчук загинув унаслідок російського обстрілу Нікопольщини
Унаслідок обстрілу росіянами Нікопольського району Дніпропетровської області 31 січня загинув футболіст ФК "Нікополь" Владислав Стрельчук.
Про це повідомили в Асоціації футболу Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
Обставини смерті
"Сьогодні внаслідок обстрілу загинув гравець команди ФК "Нікополь" Влад Стрельчук, 31 рік", - йдеться в повідомленні.
Що про нього відомо?
Зазначається, що Влад Стрельчук був вихованцем нікопольського футболу, грав за обласні, міські та районні команди Нікопольського району.
"Його знали як світлу й позитивну людину. АФДО висловлює щирі співчуття родині, близьким і футбольній спільноті Нікопольщини", - додали в асоціації.
Повідомляється, що у зв’язку з трагічними подіями в Нікополі 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.
Що передувало?
Нагадаємо, упродовж 31 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув 31-річний чоловік, ще семеро мирних жителів дістали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В зв'язку з цими трагічними подіями в Нікополі, 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.
На фронті в цей день без втрат?
Всі залишилися живі і здорові?
У нас будуть бігати мільйонери-футболісти по полю, а енергетиків та мобільні групи будуть мобілізовувати та стирати на нулі. А потім, жменя старих енергетиків, пенсійного віку, буде ліквідовувати 24/7 ці пройо6и в морози -15 -20, вмираючи прямо на роботі від перевантаження. А купа інших, звичайних людей будуть сидіти в холоді. А футболісти і далі бігають. Отже - все чудово. Певно, треба ще більше уроків футболу в школах. Так побєдім.