Футболіст Владислав Стрельчук загинув унаслідок російського обстрілу Нікопольщини

Унаслідок обстрілу росіянами Нікопольського району Дніпропетровської області 31 січня загинув футболіст ФК "Нікополь" Владислав Стрельчук.

Про це повідомили в Асоціації футболу Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Загинув футболіст Владислав Стрельчук

Обставини смерті

"Сьогодні внаслідок обстрілу загинув гравець команди ФК "Нікополь" Влад Стрельчук, 31 рік", - йдеться в повідомленні.

Що про нього відомо?

Зазначається, що Влад Стрельчук був вихованцем нікопольського футболу, грав за обласні, міські та районні команди Нікопольського району.

"Його знали як світлу й позитивну людину. АФДО висловлює щирі співчуття родині, близьким і футбольній спільноті Нікопольщини", - додали в асоціації.

Повідомляється, що у зв’язку з трагічними подіями в Нікополі 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.

Що передувало?

Нагадаємо, упродовж 31 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув 31-річний чоловік, ще семеро мирних жителів дістали поранення.

01.02.2026 11:51 Відповісти
Молодий хлопець в якого все життя було попереду загинув від рашиських варварів ,будь проклята рашиська орда .Вічна память хлопцю.
01.02.2026 11:55 Відповісти
31 січня Україна втратила 31 річного футболіста Владислава Стрельчука.
В зв'язку з цими трагічними подіями в Нікополі, 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.

На фронті в цей день без втрат?
Всі залишилися живі і здорові?
01.02.2026 12:02 Відповісти
Футбольні клуби та футболісти - це ж "елітні хом'ячки" олігархів. А ви тут зі своєю війною, блекаутами. Треба ж розуміти.
У нас будуть бігати мільйонери-футболісти по полю, а енергетиків та мобільні групи будуть мобілізовувати та стирати на нулі. А потім, жменя старих енергетиків, пенсійного віку, буде ліквідовувати 24/7 ці пройо6и в морози -15 -20, вмираючи прямо на роботі від перевантаження. А купа інших, звичайних людей будуть сидіти в холоді. А футболісти і далі бігають. Отже - все чудово. Певно, треба ще більше уроків футболу в школах. Так побєдім.
01.02.2026 14:59 Відповісти
а міг би мобілізуватись і жити.
01.02.2026 12:51 Відповісти
 
 