Футболіст Владислав Стрельчук загинув унаслідок російського обстрілу Нікопольщини

Унаслідок обстрілу росіянами Нікопольського району Дніпропетровської області 31 січня загинув футболіст ФК "Нікополь" Владислав Стрельчук.

Про це повідомили в Асоціації футболу Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Обставини смерті

"Сьогодні внаслідок обстрілу загинув гравець команди ФК "Нікополь" Влад Стрельчук, 31 рік", - йдеться в повідомленні.

Що про нього відомо?

Зазначається, що Влад Стрельчук був вихованцем нікопольського футболу, грав за обласні, міські та районні команди Нікопольського району.

"Його знали як світлу й позитивну людину. АФДО висловлює щирі співчуття родині, близьким і футбольній спільноті Нікопольщини", - додали в асоціації.

Повідомляється, що у зв’язку з трагічними подіями в Нікополі 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.

Що передувало?

Нагадаємо, упродовж 31 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув 31-річний чоловік, ще семеро мирних жителів дістали поранення.