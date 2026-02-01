Футболист Владислав Стрельчук погиб в результате российского обстрела Никопольщины
В результате обстрела россиянами Никопольского района Днепропетровской области 31 января погиб футболист ФК "Нікополь" Владислав Стрельчук.
Об этом сообщили в Ассоциации футбола Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства смерти
"Сегодня в результате обстрела погиб игрок команды ФК "Нікополь" Влад Стрельчук, 31 год", - говорится в сообщении.
Что о нем известно?
Отмечается, что Влад Стрельчук был воспитанником никопольского футбола, играл за областные, городские и районные команды Никопольского района.
"Его знали как светлого и позитивного человека. АФДО выражает искренние соболезнования семье, близким и футбольному сообществу Никопольщины", - добавили в ассоциации.
Сообщается, что в связи с трагическими событиями в Никополе 4 тур чемпионата Никопольского района, запланированный на 1 февраля, перенесен.
Что предшествовало?
Напомним, в течение 31 января российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровщины, в результате чего погиб 31-летний мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.
В зв'язку з цими трагічними подіями в Нікополі, 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.
У нас будуть бігати мільйонери-футболісти по полю, а енергетиків та мобільні групи будуть мобілізовувати та стирати на нулі. А потім, жменя старих енергетиків, пенсійного віку, буде ліквідовувати 24/7 ці пройо6и в морози -15 -20, вмираючи прямо на роботі від перевантаження. А купа інших, звичайних людей будуть сидіти в холоді. А футболісти і далі бігають. Отже - все чудово. Певно, треба ще більше уроків футболу в школах. Так побєдім.