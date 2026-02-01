Футболист Владислав Стрельчук погиб в результате российского обстрела Никопольщины

В результате обстрела россиянами Никопольского района Днепропетровской области 31 января погиб футболист ФК "Нікополь" Владислав Стрельчук.

Об этом сообщили в Ассоциации футбола Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Обстоятельства смерти

"Сегодня в результате обстрела погиб игрок команды ФК "Нікополь" Влад Стрельчук, 31 год", - говорится в сообщении.

Что о нем известно?

Отмечается, что Влад Стрельчук был воспитанником никопольского футбола, играл за областные, городские и районные команды Никопольского района.

"Его знали как светлого и позитивного человека. АФДО выражает искренние соболезнования семье, близким и футбольному сообществу Никопольщины", - добавили в ассоциации.

Сообщается, что в связи с трагическими событиями в Никополе 4 тур чемпионата Никопольского района, запланированный на 1 февраля, перенесен.

Что предшествовало?

Напомним, в течение 31 января российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровщины, в результате чего погиб 31-летний мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.