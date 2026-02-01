РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8428 посетителей онлайн
Новости Фото Потери Украины
4 021 6

Футболист Владислав Стрельчук погиб в результате российского обстрела Никопольщины

В результате обстрела россиянами Никопольского района Днепропетровской области 31 января погиб футболист ФК "Нікополь" Владислав Стрельчук.

Об этом сообщили в Ассоциации футбола Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погиб футболист Владислав Стрельчук.

Обстоятельства смерти

"Сегодня в результате обстрела погиб игрок команды ФК "Нікополь" Влад Стрельчук, 31 год", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил дронами по Днепру: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Что о нем известно?

Отмечается, что Влад Стрельчук был воспитанником никопольского футбола, играл за областные, городские и районные команды Никопольского района.

"Его знали как светлого и позитивного человека. АФДО выражает искренние соболезнования семье, близким и футбольному сообществу Никопольщины", - добавили в ассоциации.

Читайте также: Рашисты обстреляли Никопольщину и Синельниковщину: повреждено фермерское хозяйство

Сообщается, что в связи с трагическими событиями в Никополе 4 тур чемпионата Никопольского района, запланированный на 1 февраля, перенесен.

Что предшествовало?

Напомним, в течение 31 января российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровщины, в результате чего погиб 31-летний мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.

Автор: 

обстрел (32498) смерть (9096) Днепропетровская область (5165) Никопольский район (741)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.02.2026 11:51 Ответить
Молодий хлопець в якого все життя було попереду загинув від рашиських варварів ,будь проклята рашиська орда .Вічна память хлопцю.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:55 Ответить
31 січня Україна втратила 31 річного футболіста Владислава Стрельчука.
В зв'язку з цими трагічними подіями в Нікополі, 4 тур чемпіонату Нікопольського району, запланований на 1 лютого, перенесено.

На фронті в цей день без втрат?
Всі залишилися живі і здорові?
показать весь комментарий
01.02.2026 12:02 Ответить
Футбольні клуби та футболісти - це ж "елітні хом'ячки" олігархів. А ви тут зі своєю війною, блекаутами. Треба ж розуміти.
У нас будуть бігати мільйонери-футболісти по полю, а енергетиків та мобільні групи будуть мобілізовувати та стирати на нулі. А потім, жменя старих енергетиків, пенсійного віку, буде ліквідовувати 24/7 ці пройо6и в морози -15 -20, вмираючи прямо на роботі від перевантаження. А купа інших, звичайних людей будуть сидіти в холоді. А футболісти і далі бігають. Отже - все чудово. Певно, треба ще більше уроків футболу в школах. Так побєдім.
показать весь комментарий
01.02.2026 14:59 Ответить
а міг би мобілізуватись і жити.
показать весь комментарий
01.02.2026 12:51 Ответить
 
 