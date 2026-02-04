На войне погиб футзалист и преподаватель физического воспитания из Ровно Эдуард Петрик

10 января во время выполнения боевого задания в районе Новосергиевки Изюмского района Харьковской области погиб игрок футзальных команд Ровно и преподаватель физического воспитания и спорта Эдуард Петрик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Как отметили в комитете, Эдуард Петрик родился в Ровно и с детства выбрал спорт в качестве профессионального пути. Он был воспитанником ФК "Верес", игроком футзальных команд Ровно и профессиональным преподавателем физического воспитания и спорта.

В мае 2025 года Петрик вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу стрелком-снайпером в воинской части А4638 и выполнял боевые задачи на фронте.

Эдуарду Петрику было 37 лет.

Прощание с военнослужащим состоялось 21 января на площади Независимости в Ровно. Похоронили его в селе Вересневое Ривненского района.

Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
04.02.2026 15:36 Ответить
Герой погиб за то,чтобы подпол погранец 70 ухиляндов за бугор сплавил...
04.02.2026 15:40 Ответить
04.02.2026 15:51 Ответить
Інфантіно з Чеферіном, звичайно, навіть співчуття не висловляь. ..
04.02.2026 15:57 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Єдуарда Петрика 😪😪😪
04.02.2026 16:00 Ответить
Світла пам'ять. Низько вклоняюся тобі воїне.
04.02.2026 16:38 Ответить
 
 