От полученных на фронте ранений погиб полицейский из Львовской области Юрий Орсуляк

От полученных на фронте тяжелых ранений умер полицейский из Львовской области Юрий Орсуляк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Обстоятельства трагедии

Как отмечается, инспектор отделения поддержки батальона полиции особого назначения КОРД (стрелковый) Главного управления Национальной полиции во Львовской области капитан полиции Юрий Орсуляк получил ранение 12 января в результате попадания вражеского дрона, когда выполнял боевое задание в Донецкой области.

Все это время он боролся за жизнь, но сердце защитника остановилось 30 января в больнице.

Что известно о погибшем?

Уроженцу города Стебник Дрогобычского района Юрию Орсуляку было 35 лет. Во время выполнения боевого задания в городе Константиновка Краматорского района в бронетранспортер, в котором передвигался Юрий, попал FPV-дрон, в результате чего полицейский получил тяжелые ранения.

"После оказания первой необходимой медицинской помощи бойца транспортировали для лечения в одно из медицинских учреждений Федеративной Республики Германия, где он, несмотря на усилия медиков, скончался 30 января от полученных ранее ранений", - говорится в сообщении.

Юрий Орсуляк был профессиональным, ответственным, преданным своему делу. У погибшего остались жена, десятилетняя дочь, мама и брат.

Юрий Орсуляк

Вічна пам'ять Герою! Де мамині ухилянти, які кричать, що поліція не воює?
02.02.2026 11:35
Співчуття родині близьким,а воїну--вічна слава.
02.02.2026 12:17
+5
Так эти чмошники свою трусость оправдывают ,что мол менты ,призвание которых нас защищают не воюют или их всего 3 процента на фронте , а остальные в тылу нас простой нарид кошмарят то почему мы тогда должны. Даже те трое из четверых , растрелянных на Черкащине мента и то убд были и самыми что ни на есть настоящими реально фронт прошедшими , а не на второй линии на блокпостах стоявшими как эти чмошники пишут
02.02.2026 11:43
02.02.2026 11:35
02.02.2026 11:43
Так їх міністр сказав шо вони не навчені, тому не воюють. От і думайте
02.02.2026 13:35
Сафронов, Флорінський та Бойко, вбиті з засідки у Черкасах, були учасниками бойових дій. Вони не були депутатами, мафіозі та зеленою владою. Но наш рембо поклав лівих людей та став героєм.
02.02.2026 11:48
При том что настоящий Рембо в фильме кажется только одного полицейского убил того , что реально в него стрелял и угрожал жизни и нескольких только ранил
02.02.2026 11:53
З якой засiдки?
02.02.2026 12:06
Співчуття родині близьким,а воїну--вічна слава.
02.02.2026 12:17
Героям Слава!! Смерть ворогам!
02.02.2026 12:32
Царство Небесне захиснику України. Співчуття рідним!
02.02.2026 12:39
Пишіть тоді про усіх загиблих а не тільки про одного поліцейського. Чи інші не люди?
02.02.2026 13:03
 
 