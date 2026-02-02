От полученных на фронте ранений погиб полицейский из Львовской области Юрий Орсуляк
От полученных на фронте тяжелых ранений умер полицейский из Львовской области Юрий Орсуляк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Обстоятельства трагедии
Как отмечается, инспектор отделения поддержки батальона полиции особого назначения КОРД (стрелковый) Главного управления Национальной полиции во Львовской области капитан полиции Юрий Орсуляк получил ранение 12 января в результате попадания вражеского дрона, когда выполнял боевое задание в Донецкой области.
Все это время он боролся за жизнь, но сердце защитника остановилось 30 января в больнице.
Что известно о погибшем?
Уроженцу города Стебник Дрогобычского района Юрию Орсуляку было 35 лет. Во время выполнения боевого задания в городе Константиновка Краматорского района в бронетранспортер, в котором передвигался Юрий, попал FPV-дрон, в результате чего полицейский получил тяжелые ранения.
"После оказания первой необходимой медицинской помощи бойца транспортировали для лечения в одно из медицинских учреждений Федеративной Республики Германия, где он, несмотря на усилия медиков, скончался 30 января от полученных ранее ранений", - говорится в сообщении.
Юрий Орсуляк был профессиональным, ответственным, преданным своему делу. У погибшего остались жена, десятилетняя дочь, мама и брат.
