Минус 1000 оккупантов и почти 2000 дронов. 2-й корпус НГУ "Хартия" обнародовал потери врага за январь

Во 2-м корпусе НГУ "Хартия" и 13-й бригаде НГУ "Хартия" подсчитали потери техники и личного состава российских оккупантов в течение января.

Об этом сообщила пресс-служба "Хартии", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Потери врага

За январь бригады, входящие в зону ответственности корпуса "Хартия", уменьшили количество вражеской армии на 1008 оккупантов: 593 из них ликвидированы, 400 получили ранения, 11 — взяты в плен.

Уничтожение техники

"Хартийцы" уничтожили почти две тысячи российских дронов: 1597 FPV, 318 "Молний", шесть "Шахедов", пять "Суперкамов", четыре "Залы" и один "Ланцет".

В течение января благодаря корпусу "Хартия" у врага также стало меньше на девять танков, 71 легковой и грузовой автомобиль, четыре единицы бронетехники, 15 квадроциклов и 16 НРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные потери РФ в последние недели резко возросли из-за украинских дронов, - Bloomberg





Кроме того, армия оккупантов потеряла 15 орудий и РСЗО, семь минометов, 36 антенн, пять систем РЭБ/РЭР и 615 укрытий.

Потери армии РФ в целом

13-я бригада НГУ "Хартия" также обнародовала вражеские потери на своей полосе ответственности за январь:

159 оккупантов ликвидировано, 54 ранено;

41 единица техники уничтожена, 39 повреждена;

722 БПЛА уничтожено/подавлено;

шесть фортификаций уничтожено, 220 повреждено;

одна единица вооружения уничтожена, семь повреждены.

"Хартия" продолжает зачищать украинскую землю от захватчиков.

Читайте также: "Хартия" тайно окружала Купянск, пока Путин праздновал его "захват", — The Times

Справка

"Хартия" возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ. Бойцы ДФТГ защищали Харьковскую область и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции; прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.

В 2023 году "Хартия" стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, держала рубежи на Купянско-Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесу.

С мая 2024 года бригада обороняет Харьков и север Харьковщины.

15 апреля 2025 года в структуре НГУ создали два корпуса, в частности, 2-й корпус "Хартия" на основе 13-й бригады "Хартия". Его возглавил полковник Игорь Оболенский.

Смотрите также: "Хартия" отразила попытку штурма к северу от Харькова и ликвидировала 70 оккупантов. ВИДЕО