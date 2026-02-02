Минус 1000 оккупантов и почти 2000 дронов. 2-й корпус НГУ "Хартия" обнародовал потери врага за январь
Во 2-м корпусе НГУ "Хартия" и 13-й бригаде НГУ "Хартия" подсчитали потери техники и личного состава российских оккупантов в течение января.
Об этом сообщила пресс-служба "Хартии", информирует Цензор.НЕТ.
Потери врага
За январь бригады, входящие в зону ответственности корпуса "Хартия", уменьшили количество вражеской армии на 1008 оккупантов: 593 из них ликвидированы, 400 получили ранения, 11 — взяты в плен.
Уничтожение техники
"Хартийцы" уничтожили почти две тысячи российских дронов: 1597 FPV, 318 "Молний", шесть "Шахедов", пять "Суперкамов", четыре "Залы" и один "Ланцет".
В течение января благодаря корпусу "Хартия" у врага также стало меньше на девять танков, 71 легковой и грузовой автомобиль, четыре единицы бронетехники, 15 квадроциклов и 16 НРК.
Кроме того, армия оккупантов потеряла 15 орудий и РСЗО, семь минометов, 36 антенн, пять систем РЭБ/РЭР и 615 укрытий.
Потери армии РФ в целом
13-я бригада НГУ "Хартия" также обнародовала вражеские потери на своей полосе ответственности за январь:
- 159 оккупантов ликвидировано, 54 ранено;
- 41 единица техники уничтожена, 39 повреждена;
- 722 БПЛА уничтожено/подавлено;
- шесть фортификаций уничтожено, 220 повреждено;
- одна единица вооружения уничтожена, семь повреждены.
"Хартия" продолжает зачищать украинскую землю от захватчиков.
Справка
"Хартия" возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ. Бойцы ДФТГ защищали Харьковскую область и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции; прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.
В 2023 году "Хартия" стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, держала рубежи на Купянско-Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесу.
С мая 2024 года бригада обороняет Харьков и север Харьковщины.
15 апреля 2025 года в структуре НГУ создали два корпуса, в частности, 2-й корпус "Хартия" на основе 13-й бригады "Хартия". Его возглавил полковник Игорь Оболенский.
