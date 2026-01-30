Военные потери РФ в последние недели резко выросли из-за украинских дронов, - Bloomberg
Количество российских военных, погибших на войне против Украины, резко возросло в последние недели, что связывают с эффективными операциями украинских беспилотников.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По данным европейских источников, если сравнить количество погибших и раненых в последнее время, то среди российских военных значительно больше погибших. Если такая динамика сохранится, Кремлю будет сложно восполнять потери без объявления дополнительной мобилизации.
Источники также отмечают, что высокие потери могут ослабить позиции диктатора РФ Владимира Путина во время переговоров в ближайшие месяцы.
Рост числа погибших в бою россиян
Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сообщил, что статистика погибших в бою в России "значительно выросла" в прошлом году.
"Соотношение погибших к тяжело раненым было гораздо ближе к 1:1", - написал он в соцсети X.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути тіла 7017 українських військових, які загинули в боях за країну.
Про це на пресконференції у Києві заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Інтерфакс-Україна.
"Станом на 14 лютого повернуто тіла 7 тисяч 17 українських захисників", - повідомив Юсов.
