Военные потери РФ в последние недели резко выросли из-за украинских дронов, - Bloomberg

Потери армии РФ за 6 месяцев 2025 года

Количество российских военных, погибших на войне против Украины, резко возросло в последние недели, что связывают с эффективными операциями украинских беспилотников.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным европейских источников, если сравнить количество погибших и раненых в последнее время, то среди российских военных значительно больше погибших. Если такая динамика сохранится, Кремлю будет сложно восполнять потери без объявления дополнительной мобилизации.

Источники также отмечают, что высокие потери могут ослабить позиции диктатора РФ Владимира Путина во время переговоров в ближайшие месяцы.

Рост числа погибших в бою россиян

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сообщил, что статистика погибших в бою в России "значительно выросла" в прошлом году.

"Соотношение погибших к тяжело раненым было гораздо ближе к 1:1", - написал он в соцсети X.

Топ комментарии
Якщо б ми тільки наступали, а русня - тільки відступала, було б навпаки.
30.01.2026 14:45 Ответить
у всіх бойових підрозділах ЗСУ є ефективні воїни-пілоти
не тіко СБС
30.01.2026 14:46 Ответить
Так ми третій рік вже, крім Куп'янської, жодної успішної наступальної операції не провели. Все тільки повільне відтягування назад.
30.01.2026 14:50 Ответить
Вангую що Х'уйло з Тромбом домовиться ще про дронове ''перемир'я'', мовляв щоб запобігти вбивству людей. Видно для цього рашисти і збільшили дронові атаки на цивільних в прифронтових містах
30.01.2026 14:10 Ответить
Ці втрати - не через "діпстрайки", які помітні у інфополі, а через непомітні в інфополі індивідуальні страйки за допомогою FPV.
30.01.2026 14:11 Ответить
СБС рулять.
30.01.2026 14:10 Ответить
Погода працює на кабздона, з чим кацапів і вітаю та бажаю їм збільшувати не лише відносні, а й абсолютні показники у цьому плані.
30.01.2026 14:12 Ответить
я вже жду недождуся коли Срамп з ***** почне ліпити миротворця
30.01.2026 14:14 Ответить
Хоч якась дуже позитивна новина за останні дні.
30.01.2026 14:27 Ответить
Тільки знову 1000 наших на 38 змінили.
30.01.2026 14:40 Ответить
30.01.2026 14:45 Ответить
Ці казки вже третій рік розповідають - а обміни не змінюються.
30.01.2026 14:48 Ответить
Так ми третій рік вже, крім Куп'янської, жодної успішної наступальної операції не провели. Все тільки повільне відтягування назад.
30.01.2026 14:50 Ответить
30.01.2026 14:50 Ответить
Ну і просування у руских не такі, щоб наші трупи тисячами на полях збирати.
Особисто я не вірю що наші втрати менше росіян.
30.01.2026 14:55 Ответить
Можете ще вірити, що віддають лише свіжі тіла, і лише тих, хто в бою загинув, і лише військових, і лише наших.
Росія передає тіла загиблих військових у дуже поганому стані, - Нацполіція
Три тіла російських військових, які були передані Україні під час репатріацій у 2025 році, повернули до РФ, - Клименко
30.01.2026 15:00 Ответить
Три тіла передали помилково мабуть, значить 997 виходить - це для вас змінює картину?
Для мене нет.
30.01.2026 15:05 Ответить
А скільки взагалі тіл росія повернула Україні?
30.01.2026 15:08 Ответить
Судячи з офіційної інформації з обох сторін різниця по цим обмінах у 25-30 разів не на нашу користь.
Приблизно 1 до 30.
30.01.2026 15:16 Ответить
Мене цікавить не різниця, а абсолютна кількість за увесь час.
30.01.2026 15:21 Ответить
Не знаю де таку інфу можна знайти.
30.01.2026 15:23 Ответить
ТСН https://tsn.ua/ato/yusov-rozpoviv-skilki-til-***********-viyskovih-vdalosya-povernuti-dodomu-2780880.html підрахували, що
З початку повномасштабного вторгнення https://tsn.ua/ato/chi-ye-zagroza-novogo-nastupu-rosiyan-ekspert-dav-vidpovid-2780685.html Росії в Україну вдалося повернути тіла 7017 українських військових, які загинули в боях за країну.

Про це на пресконференції у Києві https://ru.interfax.com.ua/news/general/1053175.html заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на 14 лютого повернуто тіла 7 тисяч 17 українських захисників", - повідомив Юсов.

Новина 2025 року.
30.01.2026 15:37 Ответить
Навіщо українцям збирати трупи рашиків?
30.01.2026 16:41 Ответить
Хоча б тому що вони наші збирають.
Це негласні правила будь-якої війни.
30.01.2026 16:46 Ответить
вони збирають на той території яку захопили, так чи ні?
30.01.2026 17:28 Ответить
Треба щоб ще більше зросли до 100 тисяч на місяць!
30.01.2026 15:04 Ответить
Федоров порожняк не гонить?
30.01.2026 17:06 Ответить
 
 