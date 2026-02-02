Президент ФІФА Інфантіно хоче зняти заборону на участь Росії у міжнародних турнірах

Глава ФІФА Джанні Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Повернення росіян

Інфантіно прокоментував відсторонення команд Росії від участі в міжнародних турнірах.

"Я проти заборон і проти бойкотів. Я вважаю, що вони нічого не дають — навпаки, вони лише сприяють розпалюванню ненависті. Ми повинні розглянути можливість скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах. Можливість для дівчаток і хлопчиків з Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь", - вважає глава ФІФА.

Крім цього, глава ФІФА заявив, що організація повинна розглянути питання про зміну своїх правил і "закріпити в статуті положення про те, що не можна забороняти жодній країні грати у футбол з політичних причин".

Довідка

  • У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.

+33
цей чполліно унікальний пдр...Тонко підмітив на рахунок ворожнечі... То мо хай тебе і твою сімю трахнуть кцп...для гарного настрою, без ворожнечі
02.02.2026 18:00 Відповісти
+23
Гнида
02.02.2026 18:04 Відповісти
+18
А шо поганого в розпалюванні неневисті до росіян?
02.02.2026 18:02 Відповісти
пуйлові не подобається. От він і платить своїм повіям по усьому світові гарні гроші.
03.02.2026 00:40 Відповісти
Інфантільний переросток
02.02.2026 18:03 Відповісти
Причому з вірогідністю на 100% проплачений.
02.02.2026 21:00 Відповісти
кончена макарошка
02.02.2026 18:03 Відповісти
Воно є швецарський сир щур
02.02.2026 18:24 Відповісти
Гнида
02.02.2026 18:04 Відповісти
Скільки ж бабла отримав
Інфантіно від кремлівського гебіста ху@ла
за таку любов і ласку ?
Багатенько я так думаю😟
02.02.2026 18:05 Відповісти
Може в його дім варто добрим фпв завітати?
02.02.2026 18:07 Відповісти
Що з цього приводу скаже наш міністр молоді та спорту?
02.02.2026 18:08 Відповісти
Гітлер в наші часи зробив би чудову карьеру ,
02.02.2026 18:09 Відповісти
Корумпований гандон
02.02.2026 18:10 Відповісти
Інфантіно - у відставку!
02.02.2026 18:11 Відповісти
На палю!
02.02.2026 18:41 Відповісти
або краще на пляшку, як на расеї....
02.02.2026 18:45 Відповісти
Продажна *******. Нехай грають у Кубку Азії, або Африки - хтось забороняє? В Європу своїм свинячим рилом нє хєр пхатись.
02.02.2026 18:11 Відповісти
Він же не УЄФА, а ФІФА. Підарам взагалі ніде грати не можна давати. Потурання підарам - це співучасть в злочинах. І не можна підарів ділити на спорт, політику, балет чи радбез ООН - вони підари абсолютно в усьому. Безумовно. І тут не може бути виключень.
02.02.2026 18:46 Відповісти
Цим підорам УЄФА щороку нараховує у таблицю коеф. 4,333 бали. Попри те, що їх команди відсторонені, не грають і не набирають очок. Коли англійців відсторонили від єврокубків після трагедії на Ейзелі у 1985-му - 5 років їм нараховували 0.
02.02.2026 19:20 Відповісти
Він же хоче, щоб вони повернулись саме у єврокубки, де найбільші гроші. Їхня рфс може заявитись у Азію, або Африку. Там їх радо приймуть.
02.02.2026 19:25 Відповісти
Якби по твоїй хаті десь в Італії КАБами або Іскандерами ******* - щоб ти тоді співав? Мудило.
02.02.2026 18:13 Відповісти
Реzzo di merda , vergogna italiana...
02.02.2026 18:14 Відповісти
Зло має бути покаране - і воно буде покаране, а ти, мудило, якщо будеш таке нести закінчиш так само, як і попередні продажні ***** на твоїй посаді.
02.02.2026 18:15 Відповісти
Скільки це коштувало ху...лу, або скільки він отримав за це рішення
02.02.2026 18:16 Відповісти
През Підаріно - зірки зійшлися
02.02.2026 18:18 Відповісти
Кацапські хлопчики з дЄвочками будуть виступать, а ***** криваве почмокає їх в пузіки і далі буде вбивати українських дітей. Чи ***** забашляв вже?
02.02.2026 18:28 Відповісти
Макаронники воні такі. Мафіози - бандюки та халявники. Геть рідни душі з кацапами. Покійного Сліву Шелупоні пам'ятаєте, як цей мерзотник в окупованому Криму з ***** крадене вино розпивав
02.02.2026 18:30 Відповісти
ІнФАЛЬТІно хоче бабок)) а ви тут про якісь поняття розказуєте
02.02.2026 18:32 Відповісти
ПІДР, чекає не дочекається щоб знову каzапським баблом живитися.
02.02.2026 18:35 Відповісти
Кацапи грошей вже занесли?
02.02.2026 18:35 Відповісти
Мав особисте спілкування з цією жалкою пародією на лисого з Браззерс. Слизький тип. Про бабки, посади. Коли він каже про «спорт внє паліткі» і «розпалювання ненависті», то це значить, що йому ***** пообіцяло якесь генеральне спонсорство для ФІФА від якогось «роспідаргазнафта». Скоро вибори президента ФІФА. І через збільшення фінансування він буде махати козирями «як фіфа розквітло і скільки крутих спонсорів він знайшов», а також непрямим підкупом умовних Вануату і Соломонових островів шляхом асигнувань цих невеликих національних асоціацій за бабло *****, щоб вони віддали голоси за нього на наступних виборах. Ну і звичайно особисто вантажівку кешу ніхто не відміняв. Для ***** очевидно - будь-яка міжнародна легітимізація його особисто і *****стану.
02.02.2026 18:39 Відповісти
І не треба розпалювати ворожнечу до кацапів - їх треба просто *******, поки самі не зізнаються, за що їх *******.
02.02.2026 18:45 Відповісти
Ще один помацаний і поцьоманий ****** і як завжди, як і всі західні функціонери рософіли, за гроші.
02.02.2026 18:50 Відповісти
Так це ж той трампівський холуй, який нещодавно придумав і нагородив Трампа спеціальною "премією мира ФІФА".
02.02.2026 18:53 Відповісти
Тварюка проклята. Щоб ти вдавився кацапськими хабарами,падло.
02.02.2026 19:03 Відповісти
Італійці дуже ********** ***** та його гроші.
02.02.2026 19:04 Відповісти
Інфантіно - громадянин Швейцарії, нехай італієць за походженням.
02.02.2026 19:41 Відповісти
Не стільки *****, як його гроші.
03.02.2026 00:49 Відповісти
Блаттер та Платіні вже стільки нахапали і після скандалу та судів, які їх виправдали, спокійно собі живуть з таким щастям та на свободі.
***** купує усіх, хто йому потрібен. МОК незабаром теж знімуть усі санкції з раські і кацапське бидло знову зможе кричати на чемпіонатах З трибун «раісявпердє».
02.02.2026 19:03 Відповісти
таааак! воно ж саме воно сприяє умиротворення коли ти підтримуєш геноцид у сусідній країні, а твоїх дітей возять по Європі у футбола грати...точно спрацює....100%
02.02.2026 19:04 Відповісти
Касапам на міжнародному рівні ніхто не забороняє грати у футбол з політичних причин.
Касапів відлучили від міжнародного футболу через розвязану ними війну проти України і всього цивілізованого світу (до якого, по-ідеї, належить ФІФА+УЄФА). З ними нхто з цивіліфзованих країн ніхто не бажає грати навіть товарняки. Бо нехай війну розвязав *****, але чи не всі поголовно касапи її війну підтримуть - ось в чому проблема!

А той, хто сидить на голці касапських хабарів - навмисне плутають понятті політики та війни! Інфантіно - один з них. І Чеферін - також.
02.02.2026 19:08 Відповісти
Имбецилно.
02.02.2026 19:29 Відповісти
Після того, як відреагував постом про подію, описану в інфі - переглянув коменти. Жодного - в підтримку касапів. А ще нещодавно було темно в очах від їх висерів... Тоді Цензор був толерастичним в ставлені до касапів... дуже багато ворогів сюди заходило, щоб висратися по Україні...

Часи змінюються, люди - також.
02.02.2026 19:39 Відповісти
фашистами були, фашистами залишилися
02.02.2026 22:57 Відповісти
Дійсно, нахєра нам ненависть до вбивць та гвалтівників? Лише любов, дружба та повага !!!
03.02.2026 00:38 Відповісти
Це не той, що подарив рудій мавпі премію міру хвіхва?
03.02.2026 00:38 Відповісти
інфантильний полупокер
05.02.2026 14:23 Відповісти
 
 