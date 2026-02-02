Президент ФІФА Інфантіно хоче зняти заборону на участь Росії у міжнародних турнірах

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Повернення росіян

Інфантіно прокоментував відсторонення команд Росії від участі в міжнародних турнірах.

"Я проти заборон і проти бойкотів. Я вважаю, що вони нічого не дають — навпаки, вони лише сприяють розпалюванню ненависті. Ми повинні розглянути можливість скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах. Можливість для дівчаток і хлопчиків з Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь", - вважає глава ФІФА.

Крім цього, глава ФІФА заявив, що організація повинна розглянути питання про зміну своїх правил і "закріпити в статуті положення про те, що не можна забороняти жодній країні грати у футбол з політичних причин".

Довідка

У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.

