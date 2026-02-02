Президент ФІФА Інфантіно хоче зняти заборону на участь Росії у міжнародних турнірах
Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Повернення росіян
Інфантіно прокоментував відсторонення команд Росії від участі в міжнародних турнірах.
"Я проти заборон і проти бойкотів. Я вважаю, що вони нічого не дають — навпаки, вони лише сприяють розпалюванню ненависті. Ми повинні розглянути можливість скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах. Можливість для дівчаток і хлопчиків з Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь", - вважає глава ФІФА.
Крім цього, глава ФІФА заявив, що організація повинна розглянути питання про зміну своїх правил і "закріпити в статуті положення про те, що не можна забороняти жодній країні грати у футбол з політичних причин".
Довідка
- У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.
Інфантіно від кремлівського гебіста ху@ла
за таку любов і ласку ?
Багатенько я так думаю😟
***** купує усіх, хто йому потрібен. МОК незабаром теж знімуть усі санкції з раські і кацапське бидло знову зможе кричати на чемпіонатах З трибун «раісявпердє».
Касапів відлучили від міжнародного футболу через розвязану ними війну проти України і всього цивілізованого світу (до якого, по-ідеї, належить ФІФА+УЄФА). З ними нхто з цивіліфзованих країн ніхто не бажає грати навіть товарняки. Бо нехай війну розвязав *****, але чи не всі поголовно касапи її війну підтримуть - ось в чому проблема!
А той, хто сидить на голці касапських хабарів - навмисне плутають понятті політики та війни! Інфантіно - один з них. І Чеферін - також.
Часи змінюються, люди - також.