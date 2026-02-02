Президент ФИФА Инфантино хочет снять запрет на участие России в международных турнирах

Глава ФИФА Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции привели к "разжиганию ненависти".

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Возвращение россиян

Инфантино прокомментировал отстранение команд России от участия в международных турнирах.

"Я против запретов и против бойкотов. Я считаю, что они ничего не дают — наоборот, они только способствуют разжиганию ненависти. Мы должны рассмотреть возможность отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах. Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу", — считает глава ФИФА.

Кроме этого, глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и "закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам".

Справка

  • В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.

цей чполліно унікальний пдр...Тонко підмітив на рахунок ворожнечі... То мо хай тебе і твою сімю трахнуть кцп...для гарного настрою, без ворожнечі
02.02.2026 18:00 Ответить
Гнида
02.02.2026 18:04 Ответить
А шо поганого в розпалюванні неневисті до росіян?
02.02.2026 18:02 Ответить
02.02.2026 18:00 Ответить
пуйлові не подобається. От він і платить своїм повіям по усьому світові гарні гроші.
03.02.2026 00:40 Ответить
Інфантільний переросток
02.02.2026 18:03 Ответить
Причому з вірогідністю на 100% проплачений.
02.02.2026 21:00 Ответить
кончена макарошка
02.02.2026 18:03 Ответить
Воно є швецарський сир щур
02.02.2026 18:24 Ответить
Гнида
02.02.2026 18:04 Ответить
Скільки ж бабла отримав
Інфантіно від кремлівського гебіста ху@ла
за таку любов і ласку ?
Багатенько я так думаю😟
02.02.2026 18:05 Ответить
Може в його дім варто добрим фпв завітати?
02.02.2026 18:07 Ответить
Що з цього приводу скаже наш міністр молоді та спорту?
02.02.2026 18:08 Ответить
Гітлер в наші часи зробив би чудову карьеру ,
02.02.2026 18:09 Ответить
Корумпований гандон
02.02.2026 18:10 Ответить
Інфантіно - у відставку!
02.02.2026 18:11 Ответить
На палю!
02.02.2026 18:41 Ответить
або краще на пляшку, як на расеї....
02.02.2026 18:45 Ответить
Продажна *******. Нехай грають у Кубку Азії, або Африки - хтось забороняє? В Європу своїм свинячим рилом нє хєр пхатись.
02.02.2026 18:11 Ответить
Він же не УЄФА, а ФІФА. Підарам взагалі ніде грати не можна давати. Потурання підарам - це співучасть в злочинах. І не можна підарів ділити на спорт, політику, балет чи радбез ООН - вони підари абсолютно в усьому. Безумовно. І тут не може бути виключень.
02.02.2026 18:46 Ответить
Цим підорам УЄФА щороку нараховує у таблицю коеф. 4,333 бали. Попри те, що їх команди відсторонені, не грають і не набирають очок. Коли англійців відсторонили від єврокубків після трагедії на Ейзелі у 1985-му - 5 років їм нараховували 0.
02.02.2026 19:20 Ответить
Він же хоче, щоб вони повернулись саме у єврокубки, де найбільші гроші. Їхня рфс може заявитись у Азію, або Африку. Там їх радо приймуть.
02.02.2026 19:25 Ответить
Якби по твоїй хаті десь в Італії КАБами або Іскандерами ******* - щоб ти тоді співав? Мудило.
02.02.2026 18:13 Ответить
Реzzo di merda , vergogna italiana...
02.02.2026 18:14 Ответить
Зло має бути покаране - і воно буде покаране, а ти, мудило, якщо будеш таке нести закінчиш так само, як і попередні продажні ***** на твоїй посаді.
02.02.2026 18:15 Ответить
Скільки це коштувало ху...лу, або скільки він отримав за це рішення
02.02.2026 18:16 Ответить
През Підаріно - зірки зійшлися
02.02.2026 18:18 Ответить
Кацапські хлопчики з дЄвочками будуть виступать, а ***** криваве почмокає їх в пузіки і далі буде вбивати українських дітей. Чи ***** забашляв вже?
02.02.2026 18:28 Ответить
Макаронники воні такі. Мафіози - бандюки та халявники. Геть рідни душі з кацапами. Покійного Сліву Шелупоні пам'ятаєте, як цей мерзотник в окупованому Криму з ***** крадене вино розпивав
02.02.2026 18:30 Ответить
ІнФАЛЬТІно хоче бабок)) а ви тут про якісь поняття розказуєте
02.02.2026 18:32 Ответить
ПІДР, чекає не дочекається щоб знову каzапським баблом живитися.
02.02.2026 18:35 Ответить
Кацапи грошей вже занесли?
02.02.2026 18:35 Ответить
Мав особисте спілкування з цією жалкою пародією на лисого з Браззерс. Слизький тип. Про бабки, посади. Коли він каже про «спорт внє паліткі» і «розпалювання ненависті», то це значить, що йому ***** пообіцяло якесь генеральне спонсорство для ФІФА від якогось «роспідаргазнафта». Скоро вибори президента ФІФА. І через збільшення фінансування він буде махати козирями «як фіфа розквітло і скільки крутих спонсорів він знайшов», а також непрямим підкупом умовних Вануату і Соломонових островів шляхом асигнувань цих невеликих національних асоціацій за бабло *****, щоб вони віддали голоси за нього на наступних виборах. Ну і звичайно особисто вантажівку кешу ніхто не відміняв. Для ***** очевидно - будь-яка міжнародна легітимізація його особисто і *****стану.
02.02.2026 18:39 Ответить
І не треба розпалювати ворожнечу до кацапів - їх треба просто *******, поки самі не зізнаються, за що їх *******.
02.02.2026 18:45 Ответить
Ще один помацаний і поцьоманий ****** і як завжди, як і всі західні функціонери рософіли, за гроші.
02.02.2026 18:50 Ответить
Так це ж той трампівський холуй, який нещодавно придумав і нагородив Трампа спеціальною "премією мира ФІФА".
02.02.2026 18:53 Ответить
Тварюка проклята. Щоб ти вдавився кацапськими хабарами,падло.
02.02.2026 19:03 Ответить
Італійці дуже ********** ***** та його гроші.
02.02.2026 19:04 Ответить
Інфантіно - громадянин Швейцарії, нехай італієць за походженням.
02.02.2026 19:41 Ответить
Не стільки *****, як його гроші.
03.02.2026 00:49 Ответить
Блаттер та Платіні вже стільки нахапали і після скандалу та судів, які їх виправдали, спокійно собі живуть з таким щастям та на свободі.
***** купує усіх, хто йому потрібен. МОК незабаром теж знімуть усі санкції з раські і кацапське бидло знову зможе кричати на чемпіонатах З трибун «раісявпердє».
02.02.2026 19:03 Ответить
таааак! воно ж саме воно сприяє умиротворення коли ти підтримуєш геноцид у сусідній країні, а твоїх дітей возять по Європі у футбола грати...точно спрацює....100%
02.02.2026 19:04 Ответить
Касапам на міжнародному рівні ніхто не забороняє грати у футбол з політичних причин.
Касапів відлучили від міжнародного футболу через розвязану ними війну проти України і всього цивілізованого світу (до якого, по-ідеї, належить ФІФА+УЄФА). З ними нхто з цивіліфзованих країн ніхто не бажає грати навіть товарняки. Бо нехай війну розвязав *****, але чи не всі поголовно касапи її війну підтримуть - ось в чому проблема!

А той, хто сидить на голці касапських хабарів - навмисне плутають понятті політики та війни! Інфантіно - один з них. І Чеферін - також.
02.02.2026 19:08 Ответить
Имбецилно.
02.02.2026 19:29 Ответить
Після того, як відреагував постом про подію, описану в інфі - переглянув коменти. Жодного - в підтримку касапів. А ще нещодавно було темно в очах від їх висерів... Тоді Цензор був толерастичним в ставлені до касапів... дуже багато ворогів сюди заходило, щоб висратися по Україні...

Часи змінюються, люди - також.
02.02.2026 19:39 Ответить
фашистами були, фашистами залишилися
02.02.2026 22:57 Ответить
Дійсно, нахєра нам ненависть до вбивць та гвалтівників? Лише любов, дружба та повага !!!
03.02.2026 00:38 Ответить
Це не той, що подарив рудій мавпі премію міру хвіхва?
03.02.2026 00:38 Ответить
інфантильний полупокер
05.02.2026 14:23 Ответить
 
 