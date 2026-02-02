Президент ФИФА Инфантино хочет снять запрет на участие России в международных турнирах
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции привели к "разжиганию ненависти".
Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Возвращение россиян
Инфантино прокомментировал отстранение команд России от участия в международных турнирах.
"Я против запретов и против бойкотов. Я считаю, что они ничего не дают — наоборот, они только способствуют разжиганию ненависти. Мы должны рассмотреть возможность отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах. Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу", — считает глава ФИФА.
Кроме этого, глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и "закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам".
Справка
- В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.
Інфантіно від кремлівського гебіста ху@ла
за таку любов і ласку ?
Багатенько я так думаю😟
***** купує усіх, хто йому потрібен. МОК незабаром теж знімуть усі санкції з раські і кацапське бидло знову зможе кричати на чемпіонатах З трибун «раісявпердє».
Касапів відлучили від міжнародного футболу через розвязану ними війну проти України і всього цивілізованого світу (до якого, по-ідеї, належить ФІФА+УЄФА). З ними нхто з цивіліфзованих країн ніхто не бажає грати навіть товарняки. Бо нехай війну розвязав *****, але чи не всі поголовно касапи її війну підтримуть - ось в чому проблема!
А той, хто сидить на голці касапських хабарів - навмисне плутають понятті політики та війни! Інфантіно - один з них. І Чеферін - також.
Часи змінюються, люди - також.