Президент ФИФА Инфантино хочет снять запрет на участие России в международных турнирах

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции привели к "разжиганию ненависти".

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Возвращение россиян

Инфантино прокомментировал отстранение команд России от участия в международных турнирах.

"Я против запретов и против бойкотов. Я считаю, что они ничего не дают — наоборот, они только способствуют разжиганию ненависти. Мы должны рассмотреть возможность отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах. Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу", — считает глава ФИФА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мировые футбольные клубы в прошлом году потратили на трансферы рекордные $13 миллиардов. Сколько заплатили украинские клубы?

Кроме этого, глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и "закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам".

Справка

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.

Читайте также: Всемирная федерация тхэквондо вернула права России и Беларуси: они могут выступать с флагом и гимном