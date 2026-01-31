Всемирная федерация тхэквондо вернула права России и Беларуси: они могут выступать с флагом и гимном
Всемирная федерация тхэквондо (WT) приняла решение о полноценном допуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям под национальными флагами и гимнами. Решение было принято 31 января 2026 года на заседании Совета в Фуджейре (ОАЭ), которое прошло под лозунгом "Возрожденные вместе" ("Reborn Together").
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт организации.
Возвращение государственной символики
Совет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам всех возрастных категорий соревноваться под своими национальными флагами и гимном.
В организации отметили, что этот шаг следует рекомендациям МОК разрешить юным атлетам из этих стран участвовать в Юношеских Олимпийских играх под своими флагами.
Какие ограничения действуют и дальше
Несмотря на возвращение символики, часть санкций остается: международные спортивные мероприятия по-прежнему запрещено организовывать на территории России и Беларуси, а аккредитация на соревнования не будет выдана правительственным чиновникам из этих стран.
Напомним, накануне Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси под собственной национальной символикой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Продовжуємо винищувати кацапів.
Поставлена Федорович мета у 50 тис кацапідарів -- проміжна.
Мертві кацапи не зможуть виступати на змаганнях.
Слава Україні!
Контрацептиви!
Щодо Матвія Бідного (міністр молоді та спорту), чинного міністра молоді та спорту, у публічному просторі згадується скандал навколо його тестя - https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%96+%D0%A0%D0%A4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&sca_esv=66c7a8ad6bdefba3&sxsrf=ANbL-n504PlDZNNghOQgCcnp9OmIqBplCA%3A1769896958209&ei=_nt-ac7ADLXui-gP1LfriQU&ved=2ahUKEwj41KKd5LaSAxU3JRAIHTNvAJEQgK4QegQIARAB&oq=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLNCc0LDRgtCy0ZbQuSDQkdGW0LTQvdC40Lkg0LrQvtC80L_RgNC-0LzQsNGCMgUQIRigATIFECEYoAFI0lpQxQhY8kNwBngAkAEAmAF8oAHKDKoBAzcuObgBDMgBAPgBAZgCFaACqA3CAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYgAQYywHCAgUQLhiABMICBRAAGIAEmAMAiAYBkAYIkgcEOS4xMqAH6zyyBwQzLjEyuAf4DMIHCDAuNi4xNC4xyAdkgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD1N5jDoeaYg0hvAb4P5YkW--KFZBCe7-k95HjL-YVPuwsm37MVh4Oq3Nk5cnVU1xYpVp5fl6Sf48xi3wb2-XTMc6cYdxu9qF35NskGYGIpcCYjwID9h3_Dzd5saoyUkn7yeE8JVbsWIKBqZnnSFDPnUddwnZuybCFCxH_8drYA9yIsUZjhv85oWphoirD8kmHD-IoLic8djAExDCDhIbUJLmMjQZmdNYRVJFskWpztgjU78M4SsXzdJega8YqUUz24PPHeTR2FGHGpAGc6qKjLPfS4r7qsfXGpSU02lulMf2mFRf1IPFjzRlQudJexsu7QBfleodi9sg293Dpmmiwn6tIsj48_uiQgY0zsvEcPFuqfMwbcXHqUAgLT2Rmxq_XjvUAKZAzCJ2rPM2WC8pl_gpnHKf-wRRfJZPkaDpTxhEjnaQGQvWrxB066kFVl&csui=3 бізнесмена, якого підозрюють у продажі РФ компонентів для зброї. Сам Бідний заявив, що не цікавився діяльністю родича,
«World Taekwondo обрала гроші та лояльність до диктатури замість честі. Це рішення смердить нафтою і кров'ю. Вони и не просто повернули росію - вони зробили Всесвітню федерацію співучасником воєнних злочинів. Історія запам'ятає іх не як спортивних функціонерів, а як людей, що аплодували вбивцям, поки ті витирали ноги об олімпійську хартію.
"World Taekwondo шойно офіційно легалізувала тероризм.Запросити представників рф із прапором - це справді те саме, що посадити за стіл сімейноі вечері серійного вбивцю, який щойно знищив сусідню родину, і дати йому можливість виголосити тост про ,,мир і дружбу'' Бажаю вам лише одного: щоб одного дня цей ,,гість'', якого ви так старанно відбілюєте, дійсно прийшов до вашого дому на вечерю. Можливо, коли він сидітиме за вашим столом, поруч з вашими дітьми і дружиною, з кривавим топором за поясом і поклавши своі руки по локті у крові на білу скатертину, до вас нарешті дійде, що ви наробили. Хоча для вашої совісті, схоже, вже запізно......
А взагалі цей текст треба було б перекласти англійською та відіслати в оту федерацію тхеквондо. Там би він спрацював краще, ніж тут.