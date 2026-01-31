Всемирная федерация тхэквондо вернула права России и Беларуси: они могут выступать с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо (WT) приняла решение о полноценном допуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям под национальными флагами и гимнами. Решение было принято 31 января 2026 года на заседании Совета в Фуджейре (ОАЭ), которое прошло под лозунгом "Возрожденные вместе" ("Reborn Together").

Возвращение государственной символики

Совет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам всех возрастных категорий соревноваться под своими национальными флагами и гимном.

В организации отметили, что этот шаг следует рекомендациям МОК разрешить юным атлетам из этих стран участвовать в Юношеских Олимпийских играх под своими флагами.

Какие ограничения действуют и дальше

Несмотря на возвращение символики, часть санкций остается: международные спортивные мероприятия по-прежнему запрещено организовывать на территории России и Беларуси, а аккредитация на соревнования не будет выдана правительственным чиновникам из этих стран.

Напомним, накануне Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси под собственной национальной символикой.

Топ комментарии
+23
Бабло ж кацапсятиною не пахне...
31.01.2026 23:35 Ответить
+10
Як і спортивне керівництво.

Щодо Матвія Бідного (міністр молоді та спорту), чинного міністра молоді та спорту, у публічному просторі згадується скандал навколо його тестя - https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%96+%D0%A0%D0%A4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&sca_esv=66c7a8ad6bdefba3&sxsrf=ANbL-n504PlDZNNghOQgCcnp9OmIqBplCA%3A1769896958209&ei=_nt-ac7ADLXui-gP1LfriQU&ved=2ahUKEwj41KKd5LaSAxU3JRAIHTNvAJEQgK4QegQIARAB&oq=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLNCc0LDRgtCy0ZbQuSDQkdGW0LTQvdC40Lkg0LrQvtC80L_RgNC-0LzQsNGCMgUQIRigATIFECEYoAFI0lpQxQhY8kNwBngAkAEAmAF8oAHKDKoBAzcuObgBDMgBAPgBAZgCFaACqA3CAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYgAQYywHCAgUQLhiABMICBRAAGIAEmAMAiAYBkAYIkgcEOS4xMqAH6zyyBwQzLjEyuAf4DMIHCDAuNi4xNC4xyAdkgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD1N5jDoeaYg0hvAb4P5YkW--KFZBCe7-k95HjL-YVPuwsm37MVh4Oq3Nk5cnVU1xYpVp5fl6Sf48xi3wb2-XTMc6cYdxu9qF35NskGYGIpcCYjwID9h3_Dzd5saoyUkn7yeE8JVbsWIKBqZnnSFDPnUddwnZuybCFCxH_8drYA9yIsUZjhv85oWphoirD8kmHD-IoLic8djAExDCDhIbUJLmMjQZmdNYRVJFskWpztgjU78M4SsXzdJega8YqUUz24PPHeTR2FGHGpAGc6qKjLPfS4r7qsfXGpSU02lulMf2mFRf1IPFjzRlQudJexsu7QBfleodi9sg293Dpmmiwn6tIsj48_uiQgY0zsvEcPFuqfMwbcXHqUAgLT2Rmxq_XjvUAKZAzCJ2rPM2WC8pl_gpnHKf-wRRfJZPkaDpTxhEjnaQGQvWrxB066kFVl&csui=3 бізнесмена, якого підозрюють у продажі РФ компонентів для зброї. Сам Бідний заявив, що не цікавився діяльністю родича,
01.02.2026 00:05 Ответить
+9
Тай х*й з тою федерацією. Корейці засранці ще ті
31.01.2026 23:34 Ответить
Маємо 1 МЛН 200 ТИС. убитих кацапів.
Продовжуємо винищувати кацапів.
Поставлена Федорович мета у 50 тис кацапідарів -- проміжна.
Мертві кацапи не зможуть виступати на змаганнях.
Слава Україні!
31.01.2026 23:37 Ответить
Ого! Потужно ти зарядив! Тепер точно переможемо!)
31.01.2026 23:42 Ответить
Отож! посилання до накурятні щоб готували "бєлий флаг"
01.02.2026 00:22 Ответить
В ігнор цей спорт.
31.01.2026 23:39 Ответить
Гандо...
Контрацептиви!
31.01.2026 23:39 Ответить
Головне - наполегливість ! Потроху ... потроху ... і повернуться всюди . І санкції колись знімуть - бо сильний і наполегливий завжди перемагає слабкого !
31.01.2026 23:42 Ответить
Це результат надпотужної надроботи нашої наддипломатії.
31.01.2026 23:52 Ответить
Всі керівні органи спортивних організацій (особливо контактних видів єдиноборств) є глибоко корумпованими. А де корупція, там і русня.
31.01.2026 23:58 Ответить
ТХЕ на вас , пацюки
01.02.2026 00:08 Ответить
Поадажні мразоти!
01.02.2026 00:14 Ответить
#Продажні мразоти.
01.02.2026 00:16 Ответить
Краще б звучала новина - прапором та гівном
01.02.2026 00:18 Ответить
Дозвіл виступати з прапором і гімном - це не ,,нейтральність'', це пряме спонсорування російської пропаганди.Російський прапор сьогодні - це не символ спортивних досягнень, це символ військової агресії, окупації та воєнних злочинів Це символ ракетних ударів по житлових будинках, катувань у Бучі та знищення украінських сіл та міст.Це символ смерті та руйнувань ....Тхеквондо базується на п'яти принципах: Ввічливість, Чесність, Наполегливість, Самовладання та Незламний дух.Своїм рішенням World Taekwondo розтоптала власну філософію. Яка ,,чесність'' може бути у держави, що порушує всі міжнародні договори? Яке ,,самовладання'' у армії, що ґвалтує цивільних? Допуск агресора - це визнання того, що принципи тхеквондо є лише порожніми словами для рекламних буклетів, а не реальним кодексом честі. Вони кажуть, що ,,спорт поза політикою''. Але де межа? Це те саме, що дозволити і ІДІЛ виступати зі своїми знаменами, апелюючи до того, що ,,бойовики теж наполегливо тренувалися'' А вони б і Чикатіло дали шанс? А якби Андрій Чикатіло був майстром спорту, вонии б допустили і його до змагань, бо він бачите ,,талановитий атлет'? Вони б дозволили і Гітлеру виставити команду в 1942 році, поки працювали печі Освенцима? Росія сьогодні діє як колективний Чикатіло з Гітлером , І давати їм трибуну, гімн і прапор - це солідаризуватися з убивцями. Кожна секунда російського гімну на міжнародній арені - це плювок в обличчя батькам убитих українських дітей.Чому право агресора на гімн для вас продажніх потвор важливіше, ніж право українських дітей на життя?
«World Taekwondo обрала гроші та лояльність до диктатури замість честі. Це рішення смердить нафтою і кров'ю. Вони и не просто повернули росію - вони зробили Всесвітню федерацію співучасником воєнних злочинів. Історія запам'ятає іх не як спортивних функціонерів, а як людей, що аплодували вбивцям, поки ті витирали ноги об олімпійську хартію.
"World Taekwondo шойно офіційно легалізувала тероризм.Запросити представників рф із прапором - це справді те саме, що посадити за стіл сімейноі вечері серійного вбивцю, який щойно знищив сусідню родину, і дати йому можливість виголосити тост про ,,мир і дружбу'' Бажаю вам лише одного: щоб одного дня цей ,,гість'', якого ви так старанно відбілюєте, дійсно прийшов до вашого дому на вечерю. Можливо, коли він сидітиме за вашим столом, поруч з вашими дітьми і дружиною, з кривавим топором за поясом і поклавши своі руки по локті у крові на білу скатертину, до вас нарешті дійде, що ви наробили. Хоча для вашої совісті, схоже, вже запізно......
01.02.2026 00:36 Ответить
"...поруч з вашими мертвими дітьми і дружиною..." - так, може, було б точніше.

А взагалі цей текст треба було б перекласти англійською та відіслати в оту федерацію тхеквондо. Там би він спрацював краще, ніж тут.
01.02.2026 10:22 Ответить
Цікаво, коли касапським футболістам таке дозволять... якого року?
01.02.2026 01:29 Ответить
скачуть як півні на пательні, так і поводяться
01.02.2026 03:01 Ответить
Ці макаки все роблять на зло Заходу, білим людям.
01.02.2026 08:38 Ответить
Bablo ne pri chem , rasha dazhe ne platit. Ato evropeizu i amrika prosto slabue duhom , po atomu sankzii vremenue i rasha znaet ato
01.02.2026 10:12 Ответить
Шейхам завезли баблишка?
01.02.2026 15:40 Ответить
Кхе-кхе-квондо від х..йла
02.02.2026 21:38 Ответить
 
 