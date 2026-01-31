Всемирная федерация тхэквондо вернула права России и Беларуси: они могут выступать с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо (WT) приняла решение о полноценном допуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям под национальными флагами и гимнами. Решение было принято 31 января 2026 года на заседании Совета в Фуджейре (ОАЭ), которое прошло под лозунгом "Возрожденные вместе" ("Reborn Together").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт организации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Возвращение государственной символики

Совет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам всех возрастных категорий соревноваться под своими национальными флагами и гимном.

В организации отметили, что этот шаг следует рекомендациям МОК разрешить юным атлетам из этих стран участвовать в Юношеских Олимпийских играх под своими флагами.

Читайте также: Сборная России не выступит на Олимпийских играх-2026 в прыжках с трамплина

Какие ограничения действуют и дальше

Несмотря на возвращение символики, часть санкций остается: международные спортивные мероприятия по-прежнему запрещено организовывать на территории России и Беларуси, а аккредитация на соревнования не будет выдана правительственным чиновникам из этих стран.

Читайте: Самбисты из РФ и Беларуси снова смогут выступать под своими флагами

Напомним, накануне Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси под собственной национальной символикой.