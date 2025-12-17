Украинцы будут участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой: Мы и так много потеряли, - Гутцайт
Украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси под собственной национальной символикой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Чемпион", об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.
Что известно
Так, отмечается, что решение в ближайшее время должно утвердить Министерство молодежи и спорта Украины.
По словам Гутцайта, будет создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить украинские спортсмены и как они будут себя вести.
"Я считаю, что нам нужно участвовать во всех международных соревнованиях. Почти четыре года идет война, мы и так много потеряли в спорте: более 600 спортивных объектов утрачено. Наши спортсмены страдают в подготовке к международным соревнованиям, мы видим, сколько детей потеряли в детско-юношеских школах, сколько детей с родителями уехали за границу.
Поэтому нужно участвовать в этих соревнованиях. Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем – это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", – сказал президент НОК.
Что предшествовало?
- Стоит заметить, что сейчас в Украине действует приказ Минмолодежьспорта о бойкоте международных турниров, на которых представители России и/или Беларуси будут выступать под собственным флагом.
- Первая версия приказа от 13 апреля 2023 года запрещала участие во всех турнирах с белорусами и россиянами, независимо от их статуса. Впоследствии, в июле 2023-го, запрет ослабили.
- Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на юношеском уровне. Уже ряд международных федераций выполнил эти рекомендации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
честь ?
Те, що МОК та деякі міжнародні федерації почали допускати представників касапстану до змагань; а тепер вже під їх войовничою символікою; а наступним кроком буде допуск до командних змагань (наприклад, у футболі) - це ваш пройоб (а чи пройоб??) суки ви зелені.
Не якого небуть алкаша чи кловуна.
Втратили вони...
Приймете таке рішення, самі зробите перший крок до забуття, потім посунуть "таланти" естради, "культурні обміни", всяка ******* яка притаїлась, "народ нє віноват, єто они там наверху".
Ви про що? 20 шекелів є 20 шекелів