1 565 38

Украинцы будут участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой: Мы и так много потеряли, - Гутцайт

Украинские спортсмены

Украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси под собственной национальной символикой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Чемпион", об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

Что известно

Так, отмечается, что решение в ближайшее время должно утвердить Министерство молодежи и спорта Украины.

По словам Гутцайта, будет создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить украинские спортсмены и как они будут себя вести.

"Я считаю, что нам нужно участвовать во всех международных соревнованиях. Почти четыре года идет война, мы и так много потеряли в спорте: более 600 спортивных объектов утрачено. Наши спортсмены страдают в подготовке к международным соревнованиям, мы видим, сколько детей потеряли в детско-юношеских школах, сколько детей с родителями уехали за границу.

Поэтому нужно участвовать в этих соревнованиях. Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем – это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", – сказал президент НОК.

Что предшествовало?

  • Стоит заметить, что сейчас в Украине действует приказ Минмолодежьспорта о бойкоте международных турниров, на которых представители России и/или Беларуси будут выступать под собственным флагом.
  • Первая версия приказа от 13 апреля 2023 года запрещала участие во всех турнирах с белорусами и россиянами, независимо от их статуса. Впоследствии, в июле 2023-го, запрет ослабили.
  • Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на юношеском уровне. Уже ряд международных федераций выполнил эти рекомендации.

Топ комментарии
+15
що вони такого втратили ?
честь ?
17.12.2025 09:35 Ответить
+14
чекаемо фоточек обнимашек...
17.12.2025 09:31 Ответить
+11
Втратили не ви, зелені *****; а втратила Україна з вашою "діяльністю".
Те, що МОК та деякі міжнародні федерації почали допускати представників касапстану до змагань; а тепер вже під їх войовничою символікою; а наступним кроком буде допуск до командних змагань (наприклад, у футболі) - це ваш пройоб (а чи пройоб??) суки ви зелені.
17.12.2025 09:40 Ответить
Не ігнорувати - а пи*дити при кожному підходящому випадку.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:00 Ответить
Іди воюй, ухилянт.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:16 Ответить
А чим спортсмени гірші за звичайних дітей 22 років? Ми - держава без дискримінації, всі повноправні повинні мати однакову свободу.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:49 Ответить
Якщо не стане України, то нахріна ті спортсмени взагалі потрібні? Всіх в окопи - виборювати перемогу!!! Особливо футболістів, можна з легіонерами, все одно ніхрена перемогти нікого не можуть!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 09:51 Ответить
Все, заброньовані доєдналися до пенсіонерського хору берсерків)
показать весь комментарий
17.12.2025 09:53 Ответить
17.12.2025 10:00 Ответить
Точно: сало - сила, спорт - могила
17.12.2025 10:03 Ответить
Ти зрі в коріння. Я ж не посилаю простих посполитих спортсменів в окоп. Але більшості спортсменів є військове звання чи то від поліції чи то від ЗСУ. І виходить, що вони давали присягу.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:06 Ответить
Тут пишуть, ти Трампа до влади привів, а тепер ше й спортсменів вітчизняних перебити хочеш.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:16 Ответить
Я багато разів писав, що "Трамп наш слоняра 💪💪💪", і я від своїх слів не буду відмовлятись, бо я не Олексій Гончаренко, який міняє політичну позицію залежно від кон'юктури
показать весь комментарий
17.12.2025 10:19 Ответить
То бізнес. Там броня.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:54 Ответить
О. Старий москвобот намалювавсь. Тііко IP вже український. Перед цим з американського під трампіста косив.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:10 Ответить
Мені про тебе розповідали. Ти привів Трампа до влади.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:15 Ответить
Ось бачите, а ще навіть війна триває. А ви кажете - на століття...)
показать весь комментарий
17.12.2025 09:47 Ответить
Неприпустимо брати участь у спортивних змаганнях з троглодитами, під час війни з якими вони під своїм прапором зносять міста села по всій Україні, вбивають чоловіків (українських спортсменів у тому числі), жінок та дітей. Це все одно, що в 1933 році змагатись вижившим в голодоморі та поховавшим своїх рідних зі збірною нквс. Такі "змагання", гуцайт, легалізують агресивну війну рф проти України та геноцид рф по відношенню до українського народу! Це КОЛАБОРАЦІЯ з ворогом під час війни, курво, та робота на кремль!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 09:49 Ответить
Боже,який позор!
показать весь комментарий
17.12.2025 09:52 Ответить
Знову спорт внє палітікі? Це вже було.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:53 Ответить
В другу світову починаючи із зими 41 особливо в 42 не лише спортсменів але й циркачів-акробатів мобілізували до спецзагонів диверсійних які на лижах переходили лінію фронту й робили збитки ворогу. В Україні що футболісти, що циркачі не придатні до такого.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:54 Ответить
****** свинособака пясню це рідним загиблих воїнів
показать весь комментарий
17.12.2025 09:55 Ответить
Хоч на одну посаду міністра зелені призначили профільного спеціаліста.
Не якого небуть алкаша чи кловуна.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:57 Ответить
Ага, і знову таки свого, #ида
показать весь комментарий
17.12.2025 10:07 Ответить
Справа не в перемогах на спортивних аренах чи "застою" українських спортсменів - це питання виживання нації та країни, прапор якої внаслідок ефесбешних рішень таких "гуцайтів" ми ризикуємо взагалі не побачити на будь яких спортивних змаганнях у майбутньому! Тільки демонстративна відмова від колаборації з ворогом та їх посіпаками зі спортивних федерацій! Тільки непохитна вимога з боку України унеможливлення присутності будь яких свінособачих триколорів агресора, який веде війну в Європі та погрожує всім країнам континенту знищенням наведе лад в цьому питанні! Гуцайта - на Лук'янівку! Суд, вирок, "зона". Його місце біля параши.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:02 Ответить
о, спорт, - ти мір! - закінчив тостующий!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:05 Ответить
Ну, так на часі, так на часі. І я не зрозумів - а що ми втратили? Людей і території? Втратили, але до чого тут спорт? Він же "внє палітікі". А, зрозумів - фінансування уріжуть, так, це втрата...
показать весь комментарий
17.12.2025 10:05 Ответить
Знову жид парашний українофоб, щось розповідає своїй худобі,як їй жити
показать весь комментарий
17.12.2025 10:08 Ответить
До речі, а хто там громадянство расєї приймає, не спортсмени чи спортсменки? Тупі уйобки, яких Бог нагородив фізичними здібностями, але відібрав розум
показать весь комментарий
17.12.2025 10:12 Ответить
Ну да,какая разніцца
показать весь комментарий
17.12.2025 10:18 Ответить
Ну то йдіть нах*й зними разом.
Втратили вони...
показать весь комментарий
17.12.2025 10:26 Ответить
В що ви здобудете?
Приймете таке рішення, самі зробите перший крок до забуття, потім посунуть "таланти" естради, "культурні обміни", всяка ******* яка притаїлась, "народ нє віноват, єто они там наверху".
показать весь комментарий
17.12.2025 10:39 Ответить
Всі ці турніри не мають нічого спільного із спортом, здоров'ям і престижом, це показуха і брехня, нехай орки будуть участь , якраз для них ці всі ниці структури
показать весь комментарий
17.12.2025 10:41 Ответить
А як же харчєваться буде гутцайт, закордонні відрядження по підвищеній ставці оплати?
Ви про що? 20 шекелів є 20 шекелів
показать весь комментарий
17.12.2025 10:45 Ответить
 
 