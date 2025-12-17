Украинцы будут участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой: Мы и так много потеряли, - Гутцайт

Украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси под собственной национальной символикой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Чемпион", об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

Что известно

Так, отмечается, что решение в ближайшее время должно утвердить Министерство молодежи и спорта Украины.

По словам Гутцайта, будет создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить украинские спортсмены и как они будут себя вести.

"Я считаю, что нам нужно участвовать во всех международных соревнованиях. Почти четыре года идет война, мы и так много потеряли в спорте: более 600 спортивных объектов утрачено. Наши спортсмены страдают в подготовке к международным соревнованиям, мы видим, сколько детей потеряли в детско-юношеских школах, сколько детей с родителями уехали за границу.

Поэтому нужно участвовать в этих соревнованиях. Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем – это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", – сказал президент НОК.

Что предшествовало?