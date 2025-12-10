FIS допустила к международным соревнованиям 6 белорусских и 3 российских лыжников в "нейтральном" статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Об этом сообщает пресс-служба FIS, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из белорусов допуск получили фристайлисты Анастасия Андриянова, Анна Дерюга, Игорь Дробянков, Анна Гускова, Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова.

Среди россиян допущены фристайлистка Анастасия Таталиная и лыжники-гонщики Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров 2022 года, а Дарья Непряева - младшая сестра Натальи Непряевой, победительницы общего зачета Кубка мира 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погиб украинский актер и спортсмен Иван Кононенко: долгое время считался без вести пропавшим. ФОТО

В заявлении FIS указано, что это лишь первый список допущенных спортсменов в "нейтральном" статусе, и в дальнейшем список может пополняться.

Кубок мира по лыжным гонкам

Напоминаем, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе, который состоится 12-14 декабря, станет последней возможностью для спортсменов получить путевку на Олимпиаду. Для большинства других лыжных дисциплин квоты можно получить до конца января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самбисты из РФ и Беларуси снова смогут выступать под своими флагами