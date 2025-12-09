Погиб украинский актер и спортсмен Иван Кононенко: долгое время считался без вести пропавшим. ФОТО
На Курском направлении погиб украинский актер и спортсмен Иван Кононенко. Долгое время считался пропавшим без вести.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.
"Иван был не только военным - до полномасштабной войны он много лет работал в киноиндустрии и спортивной среде. Входил в команду легендарного Василия Вирастюка (тяжелая атлетика и стронгмен), был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman (Киев, 23.04.2006)", - говорится в сообщении.
Среди работ Ивана Кононенко:
- "Адская Хоругва, или Казацкое Рождество"
- "Слуга народа"
- "Крепостная", "Первые ласточки", "Безумная свадьба", "Киев днем и ночью", "Реальная мистика"
- "Дозор", "Желтая Звезда", "Сентябрь", "Следователи", "Карась".
Иван Кононенко ушел на фронт добровольцем весной 2022 года. Его не остановило тяжелое ранение, полученное в 2023 году. После реабилитации он некоторое время работал в территориальном центре комплектования, но как только состояние здоровья позволило, вернулся на передовую. Пропал без вести 25 ноября 2024 года в районе населенного пункта Нижний Клин Курской области.
По информации Украинско-польской медиаплатформы, с Иваном Кононенко простились 9 декабря в Киеве.
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