В 20 лет встал на защиту Украины: на фронте погиб военный из Херсона Дмитрий Банин. ФОТО

3 декабря 2025 года, защищая Украину, на фронте погиб военный Дмитрий Банин.

Об этом сообщила в Facebook его жена Вера Банина, информирует Цензор.НЕТ.

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"03.12.2025 мой мир рухнул, погиб мой муж, мое сердце, моя жизнь, моя вселенная, моя любовь, Банин Дмитрий Алексеевич", - пишет женщина.

Что известно о погибшем?

По ее словам, Дмитрий встал на защиту Родины в 20 лет, с первых дней войны сам, добровольно ушел на фронт.

Он родился в Херсоне, поэтому постоянно говорил: "Я пошел защищать свой дом, свою землю, не мог сидеть и ждать, что кто-то будет защищать мой дом, а я буду сидеть дома". Был во всех горячих точках и всегда возвращался домой живым.















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Боль жены

"Но в этот раз вернулся мертвым. Ему в октябре исполнилось 24 года, строил планы на будущее, хотел видеть, как растет наш сын, старался изо всех сил радоваться жизни, несмотря на все, что пережил на войне, у него была еще вся жизнь впереди, но его безжалостно убили, забрали жизнь русские, под@ры, нелюди, которые не заслуживают жизни. Ты должен был уехать в отпуск 06.12, но приехал НАВСЕГДА, приехал НА ЩИТЕ... Ты постоянно говорил мне: "Даже когда я погибну, я всегда буду с тобой, рядом с тобой, хоть ты и не будешь меня видеть, но я всегда буду рядом", и я верю тебе, всем сердцем верю, что ты рядом и поможешь мне пережить эту боль, эту утрату...

Я все это написала, чтобы каждый из вас знал, что мой муж ГЕРОЙ, который защищал не только свой дом, но и ваш тоже, хочу, чтобы вы помнили его, потому что Дима пережил все то, что нам даже представить трудно, но всегда улыбался и радовался жизни. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ЛЕГКИХ ТЕБЕ ОБЛАКОВ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ МУЖ", - добавила госпожа Вера.

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