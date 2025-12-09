У 20 років став на захист України: на фронті загинув військовий з Херсону Дмитро Банін. ФОТО

3 грудня 2025 року, захищаючи Україну, на фронті загинув військовий Дмитро Банін.

Про це повідомила у фейсбуку його дружина Віра Баніна, інформує Цензор.НЕТ.

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"03.12.2025 мій світ рухнув, загинув мій чоловік, моє серце, моє життя, мій всесвіт, моє кохання, Банін Дмитро Олексійович", - пише жінка.

Що про загиблого відомо?

За її словами, Дмитро став на захист Батьківщини в 20 років, з перших днів війни сам, добровільно пішов на фронт.

Він народився в Херсоні, тому постійно говорив "Я пішов захищати свій дім, свою землю, не міг сидіти й чекати, що хтось буде захищати мій дім, а я буду сидіти вдома". Був у всіх гарячих точках і завжди повертався додому живим.















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Біль дружини

"Але в цей раз повернувся мертвим. Йому в жовтні виповнилося 24 роки, будував плани на майбутнє, хотів бачити як росте наш син, старався з усіх сил радіти життю попри все, що пережив на війні, у нього було все ще життя попереду, але його безпощадно вбили, забрали життя руські, під@ри, нелюди, які не заслуговують на життя. Ти мав їхати у відпустку 06.12, але приїхав НАЗАВЖДИ, приїхав НА ЩИТІ... Ти постійно казав мені, "навіть коли загину, я завжди буду з тобою, біля тебе поруч хоч ти і не будеш бачити мене, але я завжди буду поруч" і я вірю тобі, усім серцем вірю, що ти поруч і допоможеш мені пережити цей біль, цю втрату...

Я це все написала щоб кожен з вас знав, що мій чоловік ГЕРОЙ, який захищав не тільки свій дім, але й ваш також, хочу щоб ви памʼятали його, бо Діма пережив усе те, що нам уявити навіть важко, але завжди посміхався і радів життю. ВІЧНА ПАМʼЯТЬ І ЛЕГКИХ ТОБІ ХМАРИНОК МІЙ КОХАНИЙ ЧОЛОВІК", - додала пані Віра.

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