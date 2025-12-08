У бою за Україну загинув звукорежисер та скрипаль Валерій Литвин

Український музикант та військовослужбовець Валерій Литвин, син народного артиста Володимира Литвина, загинув на фронті. Він був скрипалем хору імені Верьовки та звукорежисером театру "Берегиня".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на інстаграм-сторінці Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Г. Верьовки з посиланням на музиканта та військовослужбовця Олександра Ярмака.

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"Страшна біда прийшла в наш колектив. На фронті загинув Валерій Литвин - син першої скрипки нашого хору, Володимира Литвина", - йдеться в повідомленні.

До повномасштабного вторгнення Валерій Литвин був скрипалем, як і його батько.

"Щирі співчуття Володимиру Вадимовичу від всього колективу нашого хору!" — додали представники хору.

Про загибель захисника та скрипаля також повідомили в Київському академічному театрі Українського фольклору "Берегиня", в якому Валерій працював звукорежисером.

Слова про загиблого героя

Український хормейстер Василь Романчишин написав, що про загибель Валерія йому повідомив його давній друг та батько захисника Володимир Литвин.

"Валерій був випускником Академії Чубинського. Світла пам’ять про нього житиме в серцях тих, хто знав його, любив, хто вчив його і навчався разом із ним. Та нині - скорбота й невимовний біль. Немає слів, які могли б принести розраду рідним, близьким, друзям. Лише гіркий сум і розпач у душі", - поділився Романчишин.

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