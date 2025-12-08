В бою за Украину погиб звукорежиссер и скрипач Валерий Литвин
Украинский музыкант и военнослужащий Валерий Литвин, сын народного артиста Владимира Литвина, погиб на фронте. Он был скрипачом хора имени Веревки и звукорежиссером театра "Берегиня".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на инстаграм-странице Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Г. Веревки со ссылкой на музыканта и военнослужащего Александра Ярмака.
"Страшная беда пришла в наш коллектив. На фронте погиб Валерий Литвин - сын первой скрипки нашего хора, Владимира Литвина", - говорится в сообщении.
До полномасштабного вторжения Валерий Литвин был скрипачом, как и его отец.
"Искренние соболезнования Владимиру Вадимовичу от всего коллектива нашего хора!" — добавили представители хора.
О гибели защитника и скрипача также сообщили в Киевском академическом театре украинского фольклора "Берегиня", в котором Валерий работал звукорежиссером.
Слова о погибшем герое
Украинский хормейстер Василий Романчишин написал, что о гибели Валерия ему сообщил его давний друг и отец защитника Владимир Литвин.
"Валерий был выпускником Академии Чубинского. Светлая память о нем будет жить в сердцах тех, кто знал его, любил, кто учил его и учился вместе с ним. Но сейчас — скорбь и невыразимая боль. Нет слов, которые могли бы принести утешение родным, близким, друзьям. Только горькая печаль и отчаяние в душе", - поделился Романчишин.
і жирує на крові Українців 😠
---------------------------------------------
Світла Пам'ять Світлій Людині і Герою України 😪😪😪
Простіть нас .
❤️🖤💙💛