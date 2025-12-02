На фронте погиб экс-режиссер "Орла и Решки" Василий Хомко. ФОТО

Во время боевых действий 2 октября погиб украинский военный и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Василий Хомко, известный под позывным Бейрут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагедии сообщила его жена Галина Спивак в инстаграм.

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"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алматы, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим – сегодня все мы в бесконечном горе склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин. Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", – написала жена.

Дата и место прощания с Героем

Прощание с Василием Хомко состоится в пятницу, 5 декабря.

Поминальная служба начнется в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

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