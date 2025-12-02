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Новости Фото Потери Украины
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На фронте погиб экс-режиссер "Орла и Решки" Василий Хомко. ФОТО

Во время боевых действий 2 октября погиб украинский военный и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Василий Хомко, известный под позывным Бейрут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагедии сообщила его жена Галина Спивак в инстаграм.

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"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алматы, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим – сегодня все мы в бесконечном горе склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин. Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", – написала жена.

Дата и место прощания с Героем

Прощание с Василием Хомко состоится в пятницу, 5 декабря.

Поминальная служба начнется в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

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В бою погиб режиссер
В бою погиб режиссер
В бою погиб режиссер

Автор: 

телевидение (888) потери (4675)
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Топ комментарии
+15
Зате режисери 95-кварталу всі заброньовані і з вгодованими харями
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02.12.2025 12:06 Ответить
+12
С.У.М.
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02.12.2025 11:48 Ответить
+12
БІЛЬ🥀🥀
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02.12.2025 11:54 Ответить
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С.У.М.
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02.12.2025 11:48 Ответить
БІЛЬ🥀🥀
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02.12.2025 11:54 Ответить
😥
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02.12.2025 11:56 Ответить
Зате режисери 95-кварталу всі заброньовані і з вгодованими харями
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02.12.2025 12:06 Ответить
Орденоносці...
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02.12.2025 12:21 Ответить
А зеленський все так і переховує приблуд95 від Захисту України!!
Це ж не заробляння грошей з Українців, коли їх в лайно обмазують з сцени КВНщиками!!
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02.12.2025 12:23 Ответить
Славний Козак! Вічна Пам'ять Герою!
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02.12.2025 12:55 Ответить
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02.12.2025 13:16 Ответить
Світла памʼять!
А 95 квартал жирує замість того, що спокутувати свої гріхи перед українцями на фронті!
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02.12.2025 13:28 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

втрачаємо молодих, гарних, талановитих
втрачаємо кращих

.
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02.12.2025 16:06 Ответить
 
 