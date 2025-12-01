Защищая Украину, погиб военный и звукорежиссер Эдуард Павлов. ФОТО

На фронте погиб звукорежиссер и военнослужащий Эдуард Павлов. Ему навсегда останется 53 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Украинский ПЕН сообщил в Фейсбуке.

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Что известно о погибшем

Павлов на протяжении многих лет работал в сети пабов Docker.

Основательница Docker Светлана Яструбенко рассказала, что более 20 лет Эдуард работал звукорежиссером в сети пабов и назвала его мастером звука.

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Фото: Украинский ПЕН

Воспоминания друзей и коллег

"Концерты, репетиции, тысячи моментов, где он творил магию звука. Эд всегда был на своем месте, спокоен, точен, предан делу и людям рядом", - вспоминает она.

Украинский военнослужащий и основатель музыкальной группы "Вундеркинды" Артем Жаворонков рассказал, что Павлов был лучшим звукорежиссером в его музыкальной жизни.

По его словам, на фронт он поехал в кепке группы "Вундеркинди", которую износил до дыр.

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Полина Иванова вспомнила, что когда-то вместе с Эдуардом они работали над проектом Rock Battle UA.

Коллеги рассказали, что Эдуард Павлов служил в войсках связи, однако в какой именно бригаде – не уточняют. Обстоятельства гибели защитника неизвестны.

Фото: Facebook Eduard Pavlov