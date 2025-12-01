Защищая Украину, погиб военный и звукорежиссер Эдуард Павлов. ФОТО
На фронте погиб звукорежиссер и военнослужащий Эдуард Павлов. Ему навсегда останется 53 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Украинский ПЕН сообщил в Фейсбуке.
Что известно о погибшем
Павлов на протяжении многих лет работал в сети пабов Docker.
Основательница Docker Светлана Яструбенко рассказала, что более 20 лет Эдуард работал звукорежиссером в сети пабов и назвала его мастером звука.
Воспоминания друзей и коллег
"Концерты, репетиции, тысячи моментов, где он творил магию звука. Эд всегда был на своем месте, спокоен, точен, предан делу и людям рядом", - вспоминает она.
Украинский военнослужащий и основатель музыкальной группы "Вундеркинды" Артем Жаворонков рассказал, что Павлов был лучшим звукорежиссером в его музыкальной жизни.
По его словам, на фронт он поехал в кепке группы "Вундеркинди", которую износил до дыр.
Полина Иванова вспомнила, что когда-то вместе с Эдуардом они работали над проектом Rock Battle UA.
- Коллеги рассказали, что Эдуард Павлов служил в войсках связи, однако в какой именно бригаде – не уточняют. Обстоятельства гибели защитника неизвестны.
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