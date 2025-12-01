Захищаючи Україну, загинув військовий та звукорежисер Едуард Павлов. ФОТО

На фронті загинув звукорежисер та військовослужбовець Едуард Павлов. Йому назавжди лишиться 53 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Український ПЕН повідомив у Фейсбуці.

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Що відомо про загиблого

Павлов протягом багатьох років працював у мережі пабів Docker.

Засновниця Docker Світлана Яструбенко розповіла, що понад 20 років Едуард працював звукорежисером у мережі пабів та назвала його майстром звуку.

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Фото: Український ПЕН

Спогади друзів та колег

"Концерти, репетиції, тисячі моментів, де він творив магію звуку. Ед завжди був на своєму місці, спокійний, точний, відданий справі й людям поруч", - згадує вона.

Український військовослужбовець і засновник музичного гурту "Вундеркінди" Артем Жаворонков розповів, що Павлов був найкращим звукорежисером в його музичному житті.

За його словами, на фронт він поїхав у кепці гурту "Вундеркінди", яку зносив до дірок.

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Поліна Іванова пригадала, що колись разом з Едуардом вони працювали над проєктом Rock Battle UA.

Колеги розповіли, що Едуард Павлов служив у військах зв’язку, проте в якій саме бригаді –– не уточнюють. Обставини загибелі захисника невідомі.

Фото: Facebook Eduard Pavlov