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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, загинув військовий та звукорежисер Едуард Павлов. ФОТО

На фронті загинув звукорежисер та військовослужбовець Едуард Павлов. Йому назавжди лишиться 53 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Український ПЕН повідомив у Фейсбуці.

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Що відомо про загиблого

Павлов протягом багатьох років працював у мережі пабів Docker.

Засновниця Docker Світлана Яструбенко розповіла, що понад 20 років Едуард працював звукорежисером у мережі пабів та назвала його майстром звуку.

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На війні загинув звукорежисер Едуард Павлов
Фото: Український ПЕН

Спогади друзів та колег

"Концерти, репетиції, тисячі моментів, де він творив магію звуку. Ед завжди був на своєму місці, спокійний, точний, відданий справі й людям поруч", - згадує вона.

Український військовослужбовець і засновник музичного гурту "Вундеркінди" Артем Жаворонков розповів, що Павлов був найкращим звукорежисером в його музичному житті.

За його словами, на фронт він поїхав у кепці гурту "Вундеркінди", яку зносив до дірок.

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Поліна Іванова пригадала, що колись разом з Едуардом вони працювали над проєктом Rock Battle UA.

  • Колеги розповіли, що Едуард Павлов служив у військах зв’язку, проте в якій саме бригаді –– не уточнюють. Обставини загибелі захисника невідомі.
Фото: Facebook Eduard Pavlov
Фото: Facebook Eduard Pavlov
Фото: Facebook Artem Zhavoronkov
Фото: Facebook Artem Zhavoronkov

Автор: 

втрати (4694) війна в Україні (8520)
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Світла Памʼять Герою України ...
сумуємо 😪😪😪
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01.12.2025 22:59 Відповісти
Світла памʼять! Коли читаєш такі сумні повідомлення, знаєш, що точно не побачиш там слів «95 квартал»!
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01.12.2025 23:06 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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01.12.2025 23:43 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦 ...
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01.12.2025 23:46 Відповісти
Низько вклоняюся і дякую тобі воїне. Вічна і світла пам'ять.
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02.12.2025 00:22 Відповісти
 
 