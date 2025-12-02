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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинув ексрежисер "Орла і Решки" Василь Хомко. ФОТО

Під час бойових дій 2 жовтня загинув український військовий і режисер тревел-шоу "Орел і Решка" Василь Хомко, відомий під позивним Бейрут.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про трагедію повідомила його дружина Галина Співак у інстаграм.

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"Хтось із вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим – сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне. Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять", – написала жінка.

Дата та місце прощання з Героєм

Прощання із Василем Хомком відбудеться у п'ятницю, 5 грудня.

Поминальна служба розпочнеться о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.

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У бою загинув режисер
У бою загинув режисер
У бою загинув режисер

Автор: 

телебачення (1165) втрати (4695)
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Топ коментарі
+15
Зате режисери 95-кварталу всі заброньовані і з вгодованими харями
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02.12.2025 12:06 Відповісти
+12
С.У.М.
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02.12.2025 11:48 Відповісти
+12
БІЛЬ🥀🥀
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02.12.2025 11:54 Відповісти
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С.У.М.
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02.12.2025 11:48 Відповісти
БІЛЬ🥀🥀
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02.12.2025 11:54 Відповісти
😥
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02.12.2025 11:56 Відповісти
Зате режисери 95-кварталу всі заброньовані і з вгодованими харями
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02.12.2025 12:06 Відповісти
Орденоносці...
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02.12.2025 12:21 Відповісти
А зеленський все так і переховує приблуд95 від Захисту України!!
Це ж не заробляння грошей з Українців, коли їх в лайно обмазують з сцени КВНщиками!!
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02.12.2025 12:23 Відповісти
Славний Козак! Вічна Пам'ять Герою!
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02.12.2025 12:55 Відповісти
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02.12.2025 13:16 Відповісти
Світла памʼять!
А 95 квартал жирує замість того, що спокутувати свої гріхи перед українцями на фронті!
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02.12.2025 13:28 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

втрачаємо молодих, гарних, талановитих
втрачаємо кращих

.
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02.12.2025 16:06 Відповісти
 
 