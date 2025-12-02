На фронті загинув ексрежисер "Орла і Решки" Василь Хомко. ФОТО

Під час бойових дій 2 жовтня загинув український військовий і режисер тревел-шоу "Орел і Решка" Василь Хомко, відомий під позивним Бейрут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про трагедію повідомила його дружина Галина Співак у інстаграм.

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"Хтось із вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим – сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне. Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять", – написала жінка.

Дата та місце прощання з Героєм

Прощання із Василем Хомком відбудеться у п'ятницю, 5 грудня.

Поминальна служба розпочнеться о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.

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