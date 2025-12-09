Загинув український актор і спортсмен Іван Кононенко: тривалий час вважався безвісти зниклим. ФОТО
На Курському напрямку загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко. Довгий час вважався зниклим безвісти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.
"Іван був не лише військовим - до повномасштабної війни він багато років працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Входив до команди легендарного Василя Вірастюка (важка атлетика та стронґмен), був призером і переможцем десятків змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman (Київ, 23.04.2006)", - йдеться у повідомленні.
Серед робіт Івана Кононенка:
- "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"
- "Слуга народу"
- "Кріпосна", "Перші ластівки", "Скажене весілля", "Київ вдень та вночі", "Реальна містика"
- "Дозор", "Жовта Зірка", "Вересень", "Слідчі", "Карась".
Іван Кононенко пішов на фронт добровольцем навесні 2022 року. Його не зупинило важке поранення, отримане у 2023 році. Після реабілітації він певний час працював у територіальному центрі комплектування, але як тільки стан здоров’я дозволив, повернувся на передову. Зник безвісти 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.
За інформацією Українсько-польської медіаплатформи, з Іваном Кононенком попрощалися 9 грудня у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Світла пам'ять Герою..
Співчуття рідним та друзям.