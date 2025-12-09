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Новини Фото Втрати України
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Загинув український актор і спортсмен Іван Кононенко: тривалий час вважався безвісти зниклим. ФОТО

На Курському напрямку загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко. Довгий час вважався зниклим безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

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"Іван був не лише військовим - до повномасштабної війни він багато років працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Входив до команди легендарного Василя Вірастюка (важка атлетика та стронґмен), був призером і переможцем десятків змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman (Київ, 23.04.2006)", - йдеться у повідомленні.

Серед робіт Івана Кононенка:

  • "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"
  • "Слуга народу"
  • "Кріпосна", "Перші ластівки", "Скажене весілля", "Київ вдень та вночі", "Реальна містика"
  • "Дозор", "Жовта Зірка", "Вересень", "Слідчі", "Карась".

Іван Кононенко пішов на фронт добровольцем навесні 2022 року. Його не зупинило важке поранення, отримане у 2023 році. Після реабілітації він певний час працював у територіальному центрі комплектування, але як тільки стан здоров’я дозволив, повернувся на передову. Зник безвісти 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.

За інформацією Українсько-польської  медіаплатформи, з Іваном Кононенком попрощалися 9 грудня у Києві.

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Актор Іван Кононенко загинув на фронті
Актор Іван Кононенко загинув на фронті
Актор Іван Кононенко загинув на фронті

Автор: 

кіно (964) спорт (1735) втрати (4700)
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Топ коментарі
+28
Вічна Пам'ять і Слава Воїну, Титанові Українського Духу Іванові Кононенку!❤️💙💛
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09.12.2025 13:28 Відповісти
+26
Герої не вмирать...
Світла пам'ять Герою..
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09.12.2025 13:26 Відповісти
+20
Вічна Пам'ять!
Співчуття рідним та друзям.
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09.12.2025 13:31 Відповісти

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