Загинув український актор і спортсмен Іван Кононенко: тривалий час вважався безвісти зниклим. ФОТО

На Курському напрямку загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко. Довгий час вважався зниклим безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

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"Іван був не лише військовим - до повномасштабної війни він багато років працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Входив до команди легендарного Василя Вірастюка (важка атлетика та стронґмен), був призером і переможцем десятків змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman (Київ, 23.04.2006)", - йдеться у повідомленні.

Серед робіт Івана Кононенка:

"Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"

"Слуга народу"

"Кріпосна", "Перші ластівки", "Скажене весілля", "Київ вдень та вночі", "Реальна містика"

"Дозор", "Жовта Зірка", "Вересень", "Слідчі", "Карась".

Іван Кононенко пішов на фронт добровольцем навесні 2022 року. Його не зупинило важке поранення, отримане у 2023 році. Після реабілітації він певний час працював у територіальному центрі комплектування, але як тільки стан здоров’я дозволив, повернувся на передову. Зник безвісти 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.

За інформацією Українсько-польської медіаплатформи, з Іваном Кононенком попрощалися 9 грудня у Києві.

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