FIS допустила до міжнародних змагань 6 білоруських і 3 російських лижників

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.

Про це повідомляє пресслужба FIS, передає Цензор.НЕТ.

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З білорусів допуск отримали фристайлісти Анастасія Андріянова, Анна Дерюга, Ігор Дробянков, Анна Гускова, Владислав Вознюк, а також гірськолижниця Марія Шканова.

Серед росіян допущені фристайлістка Анастасія Таталіна та лижники-гонщики Савелій Коростельов і Дар’я Непряєва. Коростельов є дворазовим чемпіоном світу серед юніорів 2022 року, а Дар’я Непряєва - молодша сестра Наталії Непряєвої, переможниці загального заліку Кубку світу 2022 року.

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У заяві FIS зазначено, що це лише перший список допущених спортсменів у "нейтральному" статусі, і у подальшому список може поповнюватися.

Кубок світу з лижних гонок

Нагадуємо, що етап Кубку світу з лижних гонок у швейцарському Давосі, який відбудеться 12-14 грудня, стане останньою можливістю для спортсменів отримати путівку на Олімпіаду. Для більшості інших лижних дисциплін квоти можна здобути до кінця січня.

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