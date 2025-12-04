Самбісти з РФ і Білорусі знову зможуть виступати під своїми прапорами
Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті федерації.
Обмеження скасували для всіх вікових категорій
У жовтні FIAS зняла обмеження на юніорському рівні, а тепер Виконком провів засідання і поширив це рішення на всі вікові категорії самбістів.
Таким чином, з 1 січня спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних турнірах під своїми прапорами та з гімнами.
Позиція FIAS та роль її російського президента Василя Шестакова
У FIAS назвали свою позицію "переконанням, що спорт має залишатися поза політикою". З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, федерація не відсторонила представників країни-окупанта, а відразу надала їм нейтрального статусу.
Президентом Міжнародної федерації самбо є 72-річний росіянин Василь Шестаков з партії "Единая Россия". Він контролює всю діяльність FIAS із 2009 року.
Нагадаємо, 27 листопада Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.
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Утім, тут ідеться про банальну любов до грошей. А кацапи не шкодують ресурсів на це. Тим більше, що всі ці спортивні функціонери дешево коштують.
Демократичніцінності.
"О спорт, тИ- мір. Кацапський"
воно і в крові😠
Дайош міжпланетні змагання з бірюлєк під гімном "славься атєчєство наше свабодноє"!!!
А потім після шестакова президентом знов оберуть якогось старого російського сємічасного, а потім восьмьоркіна, потім дєвятаєва... І весь цей час кацапи будуть вже років десять воювати з Європою.
Світ ******** остаточно.