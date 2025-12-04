Самбісти з РФ і Білорусі знову зможуть виступати під своїми прапорами

Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті федерації.

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Обмеження скасували для всіх вікових категорій

У жовтні FIAS зняла обмеження на юніорському рівні, а тепер Виконком провів засідання і поширив це рішення на всі вікові категорії самбістів.

Таким чином, з 1 січня спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних турнірах під своїми прапорами та з гімнами.

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Позиція FIAS та роль її російського президента Василя Шестакова

У FIAS назвали свою позицію "переконанням, що спорт має залишатися поза політикою". З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, федерація не відсторонила представників країни-окупанта, а відразу надала їм нейтрального статусу.

Президентом Міжнародної федерації самбо є 72-річний росіянин Василь Шестаков з партії "Единая Россия". Він контролює всю діяльність FIAS із 2009 року.

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Нагадаємо, 27 листопада Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.