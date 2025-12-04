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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
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Самбісти з РФ і Білорусі знову зможуть виступати під своїми прапорами

FIAS дозволила РФ і Білорусі повернутися з прапорами та гімнами

Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті федерації.

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Обмеження скасували для всіх вікових категорій

У жовтні FIAS зняла обмеження на юніорському рівні, а тепер Виконком провів засідання і поширив це рішення на всі вікові категорії самбістів.

Таким чином, з 1 січня спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних турнірах під своїми прапорами та з гімнами.

Також читайте: Президент ФІФА Інфантіно виступив за повернення російських спортсменів у міжнародний футбол

Позиція FIAS та роль її російського президента Василя Шестакова

У FIAS назвали свою позицію "переконанням, що спорт має залишатися поза політикою". З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, федерація не відсторонила представників країни-окупанта, а відразу надала їм нейтрального статусу.

Президентом Міжнародної федерації самбо є 72-річний росіянин Василь Шестаков з партії "Единая Россия". Він контролює всю діяльність FIAS із 2009 року.

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Нагадаємо, 27 листопада Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.

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спорт (1735) самбо (4)
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Топ коментарі
+23
Скоро Україні заборонять виступати під своїм прапором
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04.12.2025 16:47 Відповісти
+16
підараси.....
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04.12.2025 16:51 Відповісти
+12
Бабло кацапсяче їм не воняє... Не здивуюсь, що скоро Україні заборонять виступати на змаганнях...
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04.12.2025 16:56 Відповісти
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Скоро Україні заборонять виступати під своїм прапором
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04.12.2025 16:47 Відповісти
Може бути, тоді резидент Міжнародної федерації самбо росіянин шестаков стане героєм ху....лостану, і мультимільйонером, а був би молодше, то і коханцем ху....ла
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04.12.2025 17:44 Відповісти
Chio padelaiesh , u sportsmenov v balshinstve umstvennih spasobnastei tak sibe ...🤷‍♂️
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04.12.2025 16:51 Відповісти
ширина плечей обернено-пропорційна висоті лоба...

Утім, тут ідеться про банальну любов до грошей. А кацапи не шкодують ресурсів на це. Тим більше, що всі ці спортивні функціонери дешево коштують.
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04.12.2025 18:14 Відповісти
підараси.....
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04.12.2025 16:51 Відповісти
Ну так ***** ж самбіст і дзюдоїст. Тому не дивно
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04.12.2025 16:55 Відповісти
З )(уйла такий самбіст як з гівна куля.
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04.12.2025 17:06 Відповісти
А ще він великий розвідник, він сам це казав
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04.12.2025 17:39 Відповісти
Перейменувати FIAS - в федерацію мародерів, вбивць, насильників.
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04.12.2025 16:56 Відповісти
Бабло кацапсяче їм не воняє... Не здивуюсь, що скоро Україні заборонять виступати на змаганнях...
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04.12.2025 16:56 Відповісти
Демократичні цінності.
"О спорт, тИ- мір. Кацапський"
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04.12.2025 16:57 Відповісти
Бидло всього світу любить кацапське бабло , хотя
воно і в крові😠
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04.12.2025 17:02 Відповісти
валити ваську потрібно
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04.12.2025 17:07 Відповісти
Згоден +++
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04.12.2025 17:09 Відповісти
Самбо - це боротьба без зброі , ось кацапня там і рулить
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04.12.2025 17:14 Відповісти
Ось вам і санкції і міжнародні закони. Як же я буду радіти коли хтось підірве всю ту шоблу і призивати до миру з терористами
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04.12.2025 17:09 Відповісти
С футболом была бы та же херня,если бы поляки,а потом шведы не отказались выходить на поле против кацапов.Тогда уже и ФИФА раздуплилась и запретила выступления рашки.Самбистам никто не мешает поступить так же,и если федерация не захочет оставться без спортсменов,то быстренько отзовет это решение.
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04.12.2025 17:11 Відповісти
"самбо"-"самооборона бєз оружія",це взагалі кацапсяче гівно із кацапом-головою федерації,я взагалі дивуюсь як вони у 2022 році заборонили козлорилим та бульбашским ************** виступати під своїм ганчір'ям.
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04.12.2025 17:21 Відповісти
Ще ж обов'язково кацапи демонстративно відправлятимуть на змагання еліту - вєтєранов есвео.
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04.12.2025 17:12 Відповісти
Окрім самбо, ще є інші російські національні ігри - бірюльки та городкі.
Дайош міжпланетні змагання з бірюлєк під гімном "славься атєчєство наше свабодноє"!!!
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04.12.2025 17:25 Відповісти
Одне питання скільки це коштувало і хто платив за бульбастан, ху....до, або Сі
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04.12.2025 17:36 Відповісти
от повезло самбістам ЦСКА. Тепер кому кінцівку ще не відірвало, то є шанс повернутись на гражданку для тренувань.
А потім після шестакова президентом знов оберуть якогось старого російського сємічасного, а потім восьмьоркіна, потім дєвятаєва... І весь цей час кацапи будуть вже років десять воювати з Європою.
Світ ******** остаточно.
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04.12.2025 18:03 Відповісти
Кацапня потихеньку виходить з ізоляції. Цікаво, хто з єврогеїв перший побіжить цілуватися з ****** після війни? Ну Орбан, Фіцо - це классика, але думаю, інші теж побіжать.
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04.12.2025 18:05 Відповісти
Шестакова надо изгнать. Интересно как он до сих рулит....Ужас. Слава Украине!
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04.12.2025 18:14 Відповісти
Так у них головний офіс в москві. Чому тут дивуватись? Це по суті московська організація
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04.12.2025 18:23 Відповісти
за бабло и мать родную продадут не то что права участия в соревнованиях!
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04.12.2025 19:39 Відповісти
Самбісти з РФ і Білорусі знову зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх одностроях і зі своєю табельною зброєю.
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04.12.2025 22:55 Відповісти
Цікаво, а чому там вася шестаков досі у президентах сидить?
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04.12.2025 23:05 Відповісти
Международная федерация самбо - спонсоры терроризма. Жаль некому им это по всем лентам на фейсбук-странице расписать. Так, чтобы всем стало понятно...
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04.12.2025 23:54 Відповісти
 
 