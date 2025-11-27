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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання Російські спортсмени
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Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським спортсменам виступати під прапором РФ

Російські дзюдоїсти виступатимуть під прапором

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.

Про це йдеться на сайті Федерації, передає Цензор.НЕТ.

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"Міжнародна федерація дзюдо (IJF)з усією відповідальністю подолала період значного політичного тиску, забезпечивши єдність сім'ї дзюдо, а також рівність та безпеку усіх учасників змагань.

Після нещодавнього відновлення у правах білоруських спортсменів, IJF вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на загальних умовах. Історично Росія є провідною державою у світовому дзюдо, і очікується, що її повернення збагатить змагання на всіх рівнях", – йдеться в повідомленні IJF.

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Зазначається, що Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб "дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном та знаками розрізнення".

Що передувало?

  • 16 травня 2025 року на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь було оприлюднено інформацію про рішення виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, починаючи з 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.
  • Своєю чергою Україна заявила, що бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через дозвіл Білорусі виступати під державним прапором.

Автор: 

росія (70371) спорт (1733) дзюдо (28)
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Топ коментарі
+16
Хай ще дзюдоїста путіна в жюрі запросять, гниди. Гроші не пахнуть і їхні сини і доньки не гинуть від рук росіян.
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27.11.2025 14:04 Відповісти
+12
Убивць-маніяків з московії, пустили до Спорту???
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27.11.2025 14:07 Відповісти
+7
Запитання: як впливає на це український Кабмін, його Міністерство спорту, як взаємодіє в цьому питанні зі своїми союзниками?
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27.11.2025 14:17 Відповісти
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Хай ще дзюдоїста путіна в жюрі запросять, гниди. Гроші не пахнуть і їхні сини і доньки не гинуть від рук росіян.
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27.11.2025 14:04 Відповісти
Дозволила повернуть поРашське Гивно та прапор щоб дупу терти
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27.11.2025 14:04 Відповісти
Убивць-маніяків з московії, пустили до Спорту???
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27.11.2025 14:07 Відповісти
Федерація - *********.....і ніяк іначе з цієї хвилини....
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27.11.2025 14:10 Відповісти
Запитання: як впливає на це український Кабмін, його Міністерство спорту, як взаємодіє в цьому питанні зі своїми союзниками?
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27.11.2025 14:17 Відповісти
Там, мабуть, орк є головою федерації, тому так, не знаєте?
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27.11.2025 14:44 Відповісти
маріус візер путінська підстилка
https://sportnews.24tv.ua/mariusa-vizera-pereobrali-prezidenta-mizhnarodnoyi-federatsiyi_n2844899
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27.11.2025 15:44 Відповісти
"ее возвращение обогатит соревнования на всех уровнях"

Не сомневаюсь💰💲
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27.11.2025 15:27 Відповісти
"Headquarters Budapest, Hungary"
"IJF President https://en.wikipedia.org/wiki/Marius_Vizer Marius Vizer, a long-time close friend of Russian President Vladimir Putin," © wiki

Все понятно
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27.11.2025 15:34 Відповісти
вот если бы не поехало стран 50 то федерация бы задумалась
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27.11.2025 18:02 Відповісти
От мені скажіть, нормальний Кабмін, нормальний президент України хіба би не зконтактував, припустимо, з владою Румунії, щоб на переобраного голову міжнародної федерації дзю-до *********** румуна Візера не навішали б статтю про держзраду?
Але ж в Україні влада це -... це щось, а не патріотична влада.
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27.11.2025 18:17 Відповісти
 
 