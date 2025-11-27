Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським спортсменам виступати під прапором РФ
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.
Про це йдеться на сайті Федерації, передає Цензор.НЕТ.
"Міжнародна федерація дзюдо (IJF)з усією відповідальністю подолала період значного політичного тиску, забезпечивши єдність сім'ї дзюдо, а також рівність та безпеку усіх учасників змагань.
Після нещодавнього відновлення у правах білоруських спортсменів, IJF вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на загальних умовах. Історично Росія є провідною державою у світовому дзюдо, і очікується, що її повернення збагатить змагання на всіх рівнях", – йдеться в повідомленні IJF.
Зазначається, що Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб "дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном та знаками розрізнення".
Що передувало?
- 16 травня 2025 року на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь було оприлюднено інформацію про рішення виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, починаючи з 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.
- Своєю чергою Україна заявила, що бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через дозвіл Білорусі виступати під державним прапором.
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https://sportnews.24tv.ua/mariusa-vizera-pereobrali-prezidenta-mizhnarodnoyi-federatsiyi_n2844899
Не сомневаюсь💰💲
"IJF President https://en.wikipedia.org/wiki/Marius_Vizer Marius Vizer, a long-time close friend of Russian President Vladimir Putin," © wiki
Все понятно
Але ж в Україні влада це -... це щось, а не патріотична влада.