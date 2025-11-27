Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським спортсменам виступати під прапором РФ

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявила про повернення російським спортсменам національного прапора, а також гімну.

Про це йдеться на сайті Федерації, передає Цензор.НЕТ.

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"Міжнародна федерація дзюдо (IJF)з усією відповідальністю подолала період значного політичного тиску, забезпечивши єдність сім'ї дзюдо, а також рівність та безпеку усіх учасників змагань.

Після нещодавнього відновлення у правах білоруських спортсменів, IJF вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на загальних умовах. Історично Росія є провідною державою у світовому дзюдо, і очікується, що її повернення збагатить змагання на всіх рівнях", – йдеться в повідомленні IJF.

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Зазначається, що Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб "дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном та знаками розрізнення".

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