Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через дозвіл Білорусі виступати під державним прапором

Збірна України не виступатиме на чемпіонаті світу-2025 із дзюдо. Таке рішення було ухвалене у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) дозволити команді Білорусі змагатися на ЧС з використанням державної символіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації дзюдо України.

"16 травня 2025 року на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь було оприлюднено інформацію про рішення виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, починаючи з 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.

У відповідь на це Федерація дзюдо України офіційно звернулася до Міжнародної федерації дзюдо з проханням підтвердити або спростувати зазначену інформацію, а також наголосила на важливості дотримання чинних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо участі спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях.

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23 травня 2025 року Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення виконавчого комітету. Зокрема, було наголошено, що "IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння - будівництва мостів, а не стін.

У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року №4435, Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України із дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться з 13-го по 19 червня 2025 року в місті Будапешт (Угорщина).

Федерація дзюдо України рішуче засуджує рішення Міжнародної федерації дзюдо та вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі. Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами - це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права. Ми й надалі будемо послідовно відстоювати позицію, яка грунтується на моральних цінностях, свободі та гідності українського народу", - йдеться у заяві.

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