Украина бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за разрешения Беларуси выступать под государственным флагом

Сборная Украины не будет выступать на чемпионате мира-2025 по дзюдо. Такое решение было принято в ответ на решение Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить команде Беларуси соревноваться на ЧМ с использованием государственной символики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Украины.

"16 мая 2025 года на официальном сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь была обнародована информация о решении исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), согласно которому, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях под национальной символикой.

В ответ на это Федерация дзюдо Украины официально обратилась в Международную федерацию дзюдо с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию, а также подчеркнула важность соблюдения действующих рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно участия спортсменов из стран-агрессоров в международных соревнованиях.

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23 мая 2025 года Федерация дзюдо Украины получила официальный ответ от IJF, в котором было подтверждено указанное решение исполнительного комитета. В частности, было отмечено, что "IJF предана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания - строительства мостов, а не стен.

В связи с этим, руководствуясь приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 года №4435, Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира, который состоится с 13-го по 19 июня 2025 года в городе Будапешт (Венгрия).

Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении. Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами - это не только политическая слепота, но и пренебрежение к жертвам войны и международному праву. Мы и в дальнейшем будем последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа", - говорится в заявлении.

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