Международная федерация дзюдо разрешила российским спортсменам выступать под флагом РФ
Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.
Об этом говорится на сайте Федерации, передает Цензор.НЕТ.
"Международная федерация дзюдо (IJF) со всей ответственностью преодолела период значительного политического давления, обеспечив единство семьи дзюдо, а также равенство и безопасность всех участников соревнований.
После недавнего восстановления в правах белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на общих условиях. Исторически Россия является ведущим государством в мировом дзюдо, и ожидается, что ее возвращение обогатит соревнования на всех уровнях", – говорится в сообщении IJF.
Отмечается, что Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы "разрешить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и знаками различия".
Что предшествовало?
- 16 мая 2025 года на официальном сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь была обнародована информация о решении исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), согласно которому, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях под национальной символикой.
- В свою очередьУкраина заявила, что будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за разрешения Беларуси выступать под государственным флагом.
