Международная федерация дзюдо разрешила российским спортсменам выступать под флагом РФ

Российские дзюдоисты будут выступать под флагом

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.

Об этом говорится на сайте Федерации, передает Цензор.НЕТ.

"Международная федерация дзюдо (IJF) со всей ответственностью преодолела период значительного политического давления, обеспечив единство семьи дзюдо, а также равенство и безопасность всех участников соревнований.

После недавнего восстановления в правах белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на общих условиях. Исторически Россия является ведущим государством в мировом дзюдо, и ожидается, что ее возвращение обогатит соревнования на всех уровнях", – говорится в сообщении IJF.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпийские Игры-2026: российские спортсмены, несмотря на заявленную нейтральность, продолжают поддерживать войну против Украины и режим Путина. ПЕРЕЧЕНЬ

Отмечается, что Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы "разрешить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и знаками различия".

Что предшествовало?

  • 16 мая 2025 года на официальном сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь была обнародована информация о решении исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), согласно которому, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях под национальной символикой.
  • В свою очередьУкраина заявила, что будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за разрешения Беларуси выступать под государственным флагом.

Хай ще дзюдоїста путіна в жюрі запросять, гниди. Гроші не пахнуть і їхні сини і доньки не гинуть від рук росіян.
27.11.2025 14:04 Ответить
Дозволила повернуть поРашське Гивно та прапор щоб дупу терти
27.11.2025 14:04 Ответить
Убивць-маніяків з московії, пустили до Спорту???
27.11.2025 14:07 Ответить
Федерація - *********.....і ніяк іначе з цієї хвилини....
27.11.2025 14:10 Ответить
 
 