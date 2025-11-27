Международная федерация дзюдо разрешила российским спортсменам выступать под флагом РФ

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.

Об этом говорится на сайте Федерации

"Международная федерация дзюдо (IJF) со всей ответственностью преодолела период значительного политического давления, обеспечив единство семьи дзюдо, а также равенство и безопасность всех участников соревнований.

После недавнего восстановления в правах белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на общих условиях. Исторически Россия является ведущим государством в мировом дзюдо, и ожидается, что ее возвращение обогатит соревнования на всех уровнях", – говорится в сообщении IJF.

Отмечается, что Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы "разрешить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и знаками различия".

Что предшествовало?