Олимпийские игры-2026: российские спортсмены, несмотря на заявленную нейтральность, продолжают поддерживать войну против Украины и режим Путина

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2026 до сих пор остается актуальным. Среди так называемых "нейтральных" спортсменов многие потенциальные участники Олимпиады демонстрируют отнюдь не нейтральную позицию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект УП "Чемпион", аналитики Molfar Intelligence Institute при поддержке Международного фонда "Возрождение" собрали досье на 56 российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры-2026. В то же время, несмотря на заявленную нейтральность, они продолжают поддерживать войну против Украины или публично демонстрируют лояльность к режиму Путина.

"Нейтральные" российские спортсмены

Основанием для исследования стали их биографии, социальные связи и информационное поведение, в частности президентские гранты, принадлежность к Росгвардии и поездки в оккупированный Крым. Это в очередной раз доказывает, что нейтральность россиян в спорте существует только во время международных соревнований.

Читайте также: Российских и белорусских лыжников не допустили к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду в 2026 году

В список спортсменов, продемонстрировавших свою "нейтральную" позицию, попали представители:

бобслея (26),

скелетона (9),

шорт-трека (6),

ски-альпинизма (5),

конькобежного спорта (4),

фигурного катания (4),

горнолыжного спорта (2).

Критерии нейтральности от МОК

Так, согласно критериям нейтральности, которые МОК вводил накануне летних Олимпийских игр в Париже, чтобы получить свой статус представители России и Беларуси должны:

Выступать исключительно индивидуально, без представления команды, клуба или национальной федерации РФ или Беларуси.

Не высказываться публично и не демонстрировать поддержку войны России против Украины или любых других действий государств, противоречащих Олимпийской хартии.

Не принадлежать к вооруженным силам, силовым или безопасности структурам (Министерство обороны, ФСБ, Росгвардия, МВД, белорусские аналоги и т.д.).

Не участвовать в пропагандистских мероприятиях, связанных с государственными интересами, символикой или политическими заявлениями России и Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026, - МИД

Не иметь договорных, финансовых или организационных связей с государственными структурами или учреждениями, подпадающими под санкции МОК или международных органов.

Не использовать публичные или цифровые каналы (соцсети, СМИ, интервью) для продвижения любых политических или националистических месседжей.

Подписать официальную "Декларацию нейтральности" (Declaration of Neutrality), которая является юридически обязательной для спортсмена и его персонала.

В то же время, несмотря на четко прописанные правила, МОК не всегда обеспечивает их тщательное выполнение. Фактическое поведение многих "нейтральных" атлетов из России свидетельствует о том, что многие критерии нарушаются. В частности, речь идет о причастности к силовым структурам, получении финансового вознаграждения или публичной поддержке войны в Украине.

Читайте также: Спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в зимней Олимпиаде-2026 под "нейтральным" флагом

Стоит отметить, что МОК сохраняет компромиссную позицию, не запрещая полностью выступать представителям России и Беларуси, несмотря на нарушение правил нейтральности, оставляя их под флагом AIN (individual neutral athlete).