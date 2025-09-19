Спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в зимней Олимпиаде-2026 под "нейтральным" флагом

Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо только как "нейтральные" атлеты. Правила остались такими же, как и во время Игр в Париже-2024.

Об этом сообщает пресс-служба организации, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение согласовали на Исполнительном совете Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК сохранил критерии допуска в соответствии с рекомендациями Исполнительного совета от 28 марта 2023 года:

россиян и белорусов допустят по результатам квалификаций только в индивидуальных соревнованиях, команды рассматриваться не будут;

участие запрещено тем, кто публично поддерживает войну, а также военным и работникам силовых структур России и Беларуси;

спортсмены должны соблюдать антидопинговые правила и подписать условия участия, обязавшись уважать Олимпийскую хартию.

Будущее участие "нейтральных" спортсменов в Олимпиаде-2026 также напрямую будет зависеть от позиции соответствующих международных федераций.

Так, в отдельных видах спорта, таких как хоккей, бобслей и скелетон, санный спорт, руководящие федерации заранее приняли решение не допускать россиян и белорусов к Играм-2026.

Спортсмены из РФ и Беларуси будут выступать без флага, гимна и национальной символики. В МОК отметили, что медали россиян и белорусов не будут учитывать в медальном зачете национальных сборных, а во время награждения вместо государственных символов будут использовать флаг и гимн AIN (Athlete Individuel Neutre), примененные на Олимпиаде-2024.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо 6-22 февраля.