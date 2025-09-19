УКР
Спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у зимовій Олімпіаді-2026 під "нейтральним" прапором

Олімпіада 2026: росіяни та білоруси виступатимуть як нейтральні атлети

Російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортині-д'Ампеццо тільки як "нейтральні" атлети. Правила залишилися такими ж, як і під час Ігор у Парижі-2024.

Про це повідомляє пресслужба організації, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення погодили на Виконавчій раді Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

МОК зберіг критерії допуску відповідно до рекомендацій Виконавчої ради від 28 березня 2023 року:

  • росіян і білорусів допустять за результатами кваліфікацій тільки в індивідуальних змаганнях, команди розглядатися не будуть;
  • участь заборонена тим, хто публічно підтримує війну, а також військовим і працівникам силових структур Росії та Білорусі;
  • спортсмени повинні дотримуватися антидопінгових правил і підписати умови участі, зобов’язавшись поважати Олімпійську хартію.

Майбутня участь "нейтральних" спортсменів в Олімпіаді-2026 також безпосередньо залежатиме від позиції відповідних міжнародних федерацій.

Так, в окремих видах спорту, як-от хокеї, бобслеї та скелетоні, санному спорті, керівні федерації заздалегідь ухвалили рішення не допускати росіян та білорусів до Ігор-2026.

Спортсмени з РФ і Білорусі виступатимуть без прапора, гімну і національної символіки. У МОК зазначили, що медалі росіян і білорусів не враховуватимуть у медальному заліку національних збірних, а під час нагородження замість державних символів використовуватимуть прапор і гімн AIN (Athlete Individuel Neutre), застосовані на Олімпіаді-2024.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в італійських Мілані та Кортині-д'Ампеццо 6-22 лютого.

