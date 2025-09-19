Спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у зимовій Олімпіаді-2026 під "нейтральним" прапором

Російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортині-д'Ампеццо тільки як "нейтральні" атлети. Правила залишилися такими ж, як і під час Ігор у Парижі-2024.

Відповідне рішення погодили на Виконавчій раді Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

МОК зберіг критерії допуску відповідно до рекомендацій Виконавчої ради від 28 березня 2023 року:

росіян і білорусів допустять за результатами кваліфікацій тільки в індивідуальних змаганнях, команди розглядатися не будуть;

участь заборонена тим, хто публічно підтримує війну, а також військовим і працівникам силових структур Росії та Білорусі;

спортсмени повинні дотримуватися антидопінгових правил і підписати умови участі, зобов’язавшись поважати Олімпійську хартію.

Майбутня участь "нейтральних" спортсменів в Олімпіаді-2026 також безпосередньо залежатиме від позиції відповідних міжнародних федерацій.

Так, в окремих видах спорту, як-от хокеї, бобслеї та скелетоні, санному спорті, керівні федерації заздалегідь ухвалили рішення не допускати росіян та білорусів до Ігор-2026.

Спортсмени з РФ і Білорусі виступатимуть без прапора, гімну і національної символіки. У МОК зазначили, що медалі росіян і білорусів не враховуватимуть у медальному заліку національних збірних, а під час нагородження замість державних символів використовуватимуть прапор і гімн AIN (Athlete Individuel Neutre), застосовані на Олімпіаді-2024.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в італійських Мілані та Кортині-д'Ампеццо 6-22 лютого.