УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Росія на Олімпійських іграх Олімпіада-2026
679 4

Росіян не допустили на зимову Олімпіаду-2026 у санному спорті

Росію не допустили до зимової Олімпіади-2026 у санному спорті

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила відсторонення російських спортсменів від участі у змаганнях під своєю егідою, включно з кваліфікаційними етапами до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний сайт федерації за підсумками голосування на 73-му Конгресі FIL.

Зазначається, що 24 делегати проголосували за збереження повного відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних турнірів навіть у нейтральному статусі. Семеро виступили проти, а один бюлетень визнали недійсним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК закликав допустити спортсменів із РФ та Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026, - ЗМІ

У другому голосуванні було вирішено не розробляти програму допуску нейтральних російських спортсменів. Отже, представники РФ не виступлять на Олімпіаді-2026.

"Конгрес ясно задекларував свою позицію. Цей результат відображає нашу колективну відповідальність за підтримання чесних і безпечних змагань. Ми повністю поважаємо різноманітність поглядів у нашій спільноті, особливо з боку наших спортсменів", - зауважив президент FIL Ейнарс Фогеліс.

Нагадаємо, раніше новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори про потенційне повернення Росії на Олімпіаду.

Олімпійські зимові ігри-2026 відбудуться в італійських Мілані та Кортині з 6 по 22 лютого.

Автор: 

Олімпіада (689) росія (67935) спорт (1644)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну хоть це
показати весь коментар
18.06.2025 16:09 Відповісти
в хокее на воротах пусть стоят...
показати весь коментар
18.06.2025 16:15 Відповісти
Мабуть мало ще занесли ....
показати весь коментар
18.06.2025 17:49 Відповісти
Из санных соревнований - санными тряпками!
показати весь коментар
18.06.2025 18:02 Відповісти
 
 