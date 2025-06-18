Росіян не допустили на зимову Олімпіаду-2026 у санному спорті

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила відсторонення російських спортсменів від участі у змаганнях під своєю егідою, включно з кваліфікаційними етапами до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний сайт федерації за підсумками голосування на 73-му Конгресі FIL.

Зазначається, що 24 делегати проголосували за збереження повного відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних турнірів навіть у нейтральному статусі. Семеро виступили проти, а один бюлетень визнали недійсним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК закликав допустити спортсменів із РФ та Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026, - ЗМІ

У другому голосуванні було вирішено не розробляти програму допуску нейтральних російських спортсменів. Отже, представники РФ не виступлять на Олімпіаді-2026.

"Конгрес ясно задекларував свою позицію. Цей результат відображає нашу колективну відповідальність за підтримання чесних і безпечних змагань. Ми повністю поважаємо різноманітність поглядів у нашій спільноті, особливо з боку наших спортсменів", - зауважив президент FIL Ейнарс Фогеліс.

Нагадаємо, раніше новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори про потенційне повернення Росії на Олімпіаду.

Олімпійські зимові ігри-2026 відбудуться в італійських Мілані та Кортині з 6 по 22 лютого.