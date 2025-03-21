Нова очільниця МОК Ковентрі розпочне переговори про повернення РФ на Олімпійські ігри
Новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори про потенційне повернення Росії на Олімпіаду.
Про це Ковентрі сказала в інтервʼю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Очільниця МОК вбачає "непослідовність" у нинішньому підході, коли "виділяють Росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти".
Відповідаючи на запитання журналістів видання, чи виступає вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через конфлікти, Ковентрі сказала: "Я проти, але я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію".
"Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми, як рух, могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти", - каже вона.
Ковентрі, яка сама родом із Зімбабве, зазначила, що "у нас є конфлікти в Африці, і вони зараз жахливі. Тож, на жаль, це нікуди не подінеться".
"Тож як ми будемо захищати й підтримувати спортсменів? Як ми забезпечимо, щоб усі спортсмени мали можливість приїхати на Олімпійські ігри? Наша відповідальність також полягає в тому, щоб переконатися, що всі спортсмени перебувають у безпеці, і що ми захищаємо і підтримуємо їх під час Олімпійських ігор. Тож є хороший баланс. Але, зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені", - резюмувала президентка МОК.
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І ці конфлікти розв'язані.... Мабуть марсіяни чи рептилоїди, так?
Близький Схід - рога московитів стирчать відусіль через іранський проксі
Європа - то взагалі лише московити, навіть без усіляких проксі (Орбан і Фіцо - просто відпрацьовують гроші).
Ну а всі спортсмени (що в срср, що в рф) або з МВС, або з КДБ/ФСБ...
О! До речі! А що там з олімпійським принципом, що на час проведення ігор всі війни зупиняються? Про це нова очильниця МОК не хоче поговорити? Може впровадить/відновить? Нє? А чого?
«Дорогі американці, оскільки сьогодні на мене нападає прес-секретар Білого дому, я хотів би сказати вам таке:
Наші два народи тісно пов'язані історією, пролитою нами кров'ю та спільною пристрастю до свободи, символом якої є Статуя Свободи, подарована Францією на честь вашої славної Революції.
Як сказав речник цієї ганебної адміністрації: без вашої нації Франція «говорила б німецькою». У моєму випадку це йде ще далі: мене просто не було б тут, якби американці не висадилися на наших пляжах у Нормандії.
Наша подяка цим героям та їхнім жертвам вічна. Але Америка цих героїв боролася з тиранами, а не лестила їм. Вона була ворогом фашизму, а не другом фашиста путіна.
Вона допомагала спротиву, а не нападала на Зеленського. Вона вихваляла науку, а не звільняла дослідників за використання заборонених слів. Вона захищала переслідуваних, а не переслідувала їх. Це було далеко - настільки далеко - від того, що робить, говорить та втілює ваш нинішній президент.
Ця Америка - вірна словам, накресленим на Статуї Свободи, ваша Америка - набагато більше, ніж зрада. Більше, ніж відмова від України та Європи. Більше, ніж ксенофобія та мракобісся.
Ми в Європі любимо цю націю, якою ми так багатьом завдячуємо. І ми знаємо, що вона знову підніметься. Ви знову підніметеся. Ми розраховуємо на вас…"
Для рашистів свобода - це чинити злодіяння щодо українців.
Для Тромба і Ко - це хилитись перед рашистською пітьмою і водночас хейтити Україну, шантажуючи її допомогою, проти якої голосували в Конгресі.
Саме про це пише депутат-француз. А не про те, щоби демонтувати статую, завантажити її на пароплав і відправити через океан на історичну батьківщину.
тварюку
і це ж вони мають цілу дивізію
таких гінців в інші країни,
щоб обробляли, купували, платили ,
то ж не шлють грошові перекази.
До МОК хочу звернутися: а чий Крим?