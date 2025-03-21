Нова очільниця МОК Ковентрі розпочне переговори про повернення РФ на Олімпійські ігри

Новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори про потенційне повернення Росії на Олімпіаду.

Про це Ковентрі сказала в інтервʼю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Очільниця МОК вбачає "непослідовність" у нинішньому підході, коли "виділяють Росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти".

Відповідаючи на запитання журналістів видання, чи виступає вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через конфлікти, Ковентрі сказала: "Я проти, але я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію".

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"Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми, як рух, могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти", - каже вона.

Ковентрі, яка сама родом із Зімбабве, зазначила, що "у нас є конфлікти в Африці, і вони зараз жахливі. Тож, на жаль, це нікуди не подінеться".

"Тож як ми будемо захищати й підтримувати спортсменів? Як ми забезпечимо, щоб усі спортсмени мали можливість приїхати на Олімпійські ігри? Наша відповідальність також полягає в тому, щоб переконатися, що всі спортсмени перебувають у безпеці, і що ми захищаємо і підтримуємо їх під час Олімпійських ігор. Тож є хороший баланс. Але, зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені", - резюмувала президентка МОК.

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