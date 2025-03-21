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Новини Росія на Олімпійських іграх
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Нова очільниця МОК Ковентрі розпочне переговори про повернення РФ на Олімпійські ігри

Президентка МОК Кірсті Ковентрі

Новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори про потенційне повернення Росії на Олімпіаду.

Про це Ковентрі сказала в інтервʼю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Очільниця МОК вбачає "непослідовність" у нинішньому підході, коли "виділяють Росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти".

Відповідаючи на запитання журналістів видання, чи виступає вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через конфлікти, Ковентрі сказала: "Я проти, але я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію".

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"Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми, як рух, могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти", - каже вона.

Ковентрі, яка сама родом із Зімбабве, зазначила, що "у нас є конфлікти в Африці, і вони зараз жахливі. Тож, на жаль, це нікуди не подінеться".

"Тож як ми будемо захищати й підтримувати спортсменів? Як ми забезпечимо, щоб усі спортсмени мали можливість приїхати на Олімпійські ігри? Наша відповідальність також полягає в тому, щоб переконатися, що всі спортсмени перебувають у безпеці, і що ми захищаємо і підтримуємо їх під час Олімпійських ігор. Тож є хороший баланс. Але, зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені", - резюмувала президентка МОК.

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Автор: 

МОК (173) Олімпіада (687) росія (64895)


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Топ коментарі
+33
кто то хорошо подмазал этой продажной шлюхе чтоб она вернула 3,14дорашку на мировую арену
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21.03.2025 22:04
+32
З її рота тхне ×уйловськими онучами.
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21.03.2025 22:05
+19
@ Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман відповів на дурний жарт прес-секретаря Білого дому після того, як запропонував США повернути Статую Свободи:

«Дорогі американці, оскільки сьогодні на мене нападає прес-секретар Білого дому, я хотів би сказати вам таке:
Наші два народи тісно пов'язані історією, пролитою нами кров'ю та спільною пристрастю до свободи, символом якої є Статуя Свободи, подарована Францією на честь вашої славної Революції.
Як сказав речник цієї ганебної адміністрації: без вашої нації Франція «говорила б німецькою». У моєму випадку це йде ще далі: мене просто не було б тут, якби американці не висадилися на наших пляжах у Нормандії.
Наша подяка цим героям та їхнім жертвам вічна. Але Америка цих героїв боролася з тиранами, а не лестила їм. Вона була ворогом фашизму, а не другом фашиста путіна.
Вона допомагала спротиву, а не нападала на Зеленського. Вона вихваляла науку, а не звільняла дослідників за використання заборонених слів. Вона захищала переслідуваних, а не переслідувала їх. Це було далеко - настільки далеко - від того, що робить, говорить та втілює ваш нинішній президент.
Ця Америка - вірна словам, накресленим на Статуї Свободи, ваша Америка - набагато більше, ніж зрада. Більше, ніж відмова від України та Європи. Більше, ніж ксенофобія та мракобісся.
Ми в Європі любимо цю націю, якою ми так багатьом завдячуємо. І ми знаємо, що вона знову підніметься. Ви знову підніметеся. Ми розраховуємо на вас…"

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21.03.2025 23:03
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кто то хорошо подмазал этой продажной шлюхе чтоб она вернула 3,14дорашку на мировую арену
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21.03.2025 22:04 Відповісти
...трамп!
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21.03.2025 22:10 Відповісти
Зимбабве ах ну да приматы дегенераты...понятно ее папа орангутанг а мама макака визус...
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22.03.2025 06:08 Відповісти
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21.03.2025 23:11 Відповісти
Скотиняка
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21.03.2025 22:04 Відповісти
З її рота тхне ×уйловськими онучами.
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21.03.2025 22:05 Відповісти
тупа курва
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21.03.2025 22:12 Відповісти
То були не онучі.
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22.03.2025 00:06 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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22.03.2025 00:54 Відповісти
руский мир в твой дом,****
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21.03.2025 22:07 Відповісти
"Очільниця МОК вбачає "непослідовність" у нинішньому підході, коли "виділяють Росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти". Джерело: https://censor.net/ua/n3542569

І ці конфлікти розв'язані.... Мабуть марсіяни чи рептилоїди, так?
Близький Схід - рога московитів стирчать відусіль через іранський проксі
Європа - то взагалі лише московити, навіть без усіляких проксі (Орбан і Фіцо - просто відпрацьовують гроші).

Ну а всі спортсмени (що в срср, що в рф) або з МВС, або з КДБ/ФСБ...

О! До речі! А що там з олімпійським принципом, що на час проведення ігор всі війни зупиняються? Про це нова очильниця МОК не хоче поговорити? Може впровадить/відновить? Нє? А чого?
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21.03.2025 22:13 Відповісти
Не зупиняйтися - також всі атлети мають виступати голяка і також ніяких жінок участниць .
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22.03.2025 07:15 Відповісти
Значить потрібно ліквідовувати кацапів ще в козлостані,щоб вони не доїхали до олімпіади. Насамперед тих хто відкрити підтримує куйла і вбивства українців. Але при владі заглядальника в очко путіну - це нажаль неможливо.
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21.03.2025 22:13 Відповісти
Треба готувати кацапські кадри для паралімпіади...я гадаю що українські оператори БПЛА з цим впораються на відмінно
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22.03.2025 12:54 Відповісти
Разрешить участвовать. А по прилёту арестовывать как членов террористической организации
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21.03.2025 22:19 Відповісти
Чергова гнила шльондра.
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21.03.2025 22:20 Відповісти
Коли вона вигравала олімпійські медалі мабуть не дуже ретельно перевіряли чим вона пісяла.
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21.03.2025 22:25 Відповісти
Ісконная зімбабвійка, улюблениця диктатора Роберта Мугабе, друга путіна
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21.03.2025 22:36 Відповісти
Було б дуже ХАРАШО, аби ти **** здохла від СНІДу!
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21.03.2025 22:37 Відповісти
Кірсті як корінна зімбабвійка чудово розуміє чому "узькі" постійно воюють із сусідами. Насправді вони просто хочуть повернути свої "ісконні" землі, які у них підло відібрали та відновити історичну справедливість.
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21.03.2025 22:38 Відповісти
А нормальну людину не могли обрати президентом МОК?
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21.03.2025 22:51 Відповісти
Ага , колоборант Бубка от Украины будет за приличных людей по указанию агента фсб зеленского/ермака голосовать? Вы, что также скромны на ум, как и 73%?
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21.03.2025 23:45 Відповісти
Надо отрабатывать полученную должность.
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21.03.2025 22:55 Відповісти
@ Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман відповів на дурний жарт прес-секретаря Білого дому після того, як запропонував США повернути Статую Свободи:

«Дорогі американці, оскільки сьогодні на мене нападає прес-секретар Білого дому, я хотів би сказати вам таке:
Наші два народи тісно пов'язані історією, пролитою нами кров'ю та спільною пристрастю до свободи, символом якої є Статуя Свободи, подарована Францією на честь вашої славної Революції.
Як сказав речник цієї ганебної адміністрації: без вашої нації Франція «говорила б німецькою». У моєму випадку це йде ще далі: мене просто не було б тут, якби американці не висадилися на наших пляжах у Нормандії.
Наша подяка цим героям та їхнім жертвам вічна. Але Америка цих героїв боролася з тиранами, а не лестила їм. Вона була ворогом фашизму, а не другом фашиста путіна.
Вона допомагала спротиву, а не нападала на Зеленського. Вона вихваляла науку, а не звільняла дослідників за використання заборонених слів. Вона захищала переслідуваних, а не переслідувала їх. Це було далеко - настільки далеко - від того, що робить, говорить та втілює ваш нинішній президент.
Ця Америка - вірна словам, накресленим на Статуї Свободи, ваша Америка - набагато більше, ніж зрада. Більше, ніж відмова від України та Європи. Більше, ніж ксенофобія та мракобісся.
Ми в Європі любимо цю націю, якою ми так багатьом завдячуємо. І ми знаємо, що вона знову підніметься. Ви знову підніметеся. Ми розраховуємо на вас…"

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21.03.2025 23:03 Відповісти
респект чуваку
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21.03.2025 23:13 Відповісти
Не потрібно сприймати це буквально. Йдеться про символи і цінності.
Для рашистів свобода - це чинити злодіяння щодо українців.
Для Тромба і Ко - це хилитись перед рашистською пітьмою і водночас хейтити Україну, шантажуючи її допомогою, проти якої голосували в Конгресі.
Саме про це пише депутат-француз. А не про те, щоби демонтувати статую, завантажити її на пароплав і відправити через океан на історичну батьківщину.
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22.03.2025 00:45 Відповісти
Ще одна біла "африканка", нащадок колоністів. Мало нам Ілонки з його іпанутим татусем-любителем апартеїду.
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21.03.2025 23:11 Відповісти
щоб ти сдохла стара с*ка разом із своїми "конфліктами" в африці
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21.03.2025 23:12 Відповісти
Відьма...
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21.03.2025 23:29 Відповісти
Гидь насмокталась руських фублів.
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21.03.2025 23:36 Відповісти
Все йде до того,до Росію ще будуть хвалити і нагороджувати за то що вона напала на Україну
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21.03.2025 23:47 Відповісти
Украинский моссад против рашистских денег. Вот единственный выход. Отправлять всех, кто сидит на кaцапских деньгах, на концерт кобзона. Иначе они купят всех.
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22.03.2025 09:55 Відповісти
як легко купити кожну таку
тварюку
і це ж вони мають цілу дивізію
таких гінців в інші країни,
щоб обробляли, купували, платили ,
то ж не шлють грошові перекази.
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22.03.2025 00:01 Відповісти
На парашу напало НАТО, треба вiдновити членство, а усих натiвцiв викинути з олiмпiади до чьортовiй матерi!
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22.03.2025 00:01 Відповісти
Зімбабве
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22.03.2025 01:51 Відповісти
От же ж курва прихуйловская.
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22.03.2025 02:48 Відповісти
Краще б її мати зробила аборт, а не тужилась на народження цієї недолуги.
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22.03.2025 07:14 Відповісти
ковентрі, ви не "рух"; ви валютні повії кремля. Вони створять робочу групу саме з таких, як переобраний тарпіщєв...
До МОК хочу звернутися: а чий Крим?
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22.03.2025 07:28 Відповісти
Це все наслідок приходу до влади рудого чорта ,саме завдяки цій мерзоті розвалюєтся світовий порядок ну і ця дурепа в поміч.
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22.03.2025 07:56 Відповісти
Гітлер ридає у куточку
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22.03.2025 12:19 Відповісти
 
 