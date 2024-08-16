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МОК допустив 90 російських спортсменів до Паралімпіади-2024, - ЗМІ

90 російських спортсменів допустили на Паралімпіаду-2024

98 спортсменів із РФ та Білорусі допустили до участі в Паралімпіаді-2024.

Про це повідомило видання "Трибуна", інформує Цензор.НЕТ.

"У Парижі буде 90 нейтральних паралімпійців із російським паспортом та 8 нейтральних паралімпійців із білоруським паспортом", - йдеться у відповіді Комітету на запит видання.

Паралімпіада пройде у Парижі 28 серпня до 8 вересня. Україну представлять 140 параатлетів.

Читайте: Для допуску російських спортсменів до Паралімпіади під нейтральним статусом Путін використовував підкуп та політичний тиск на африканські та азійські країни

Автор: 

МОК (173) Паралімпіада (184) росія (64984)


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схоже кацапів допустии до змагань, бо зʼявилися нові види параолімпійських вправ - для безголових і безмозглих!
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16.08.2024 16:34 Відповісти
Ні , кацапи були завжди без мізків та голови , на жаль такі появились в МОК!!
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16.08.2024 16:42 Відповісти
Впевнене, що саме не станеш обрубком? Або твої діти? Карма, вона така...
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16.08.2024 17:41 Відповісти
і скільки з них після есвео?
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16.08.2024 16:56 Відповісти
Да і хрен з ними, це тягар для русні. Хоча краще добити.
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16.08.2024 17:21 Відповісти
Майбутні резерви російських паралімпійців має готувати ЗСУ
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16.08.2024 17:32 Відповісти
Це ті орки, яких воїни ЗСУ вкоротили у рості, а зараз стали алемпійцями.
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16.08.2024 17:52 Відповісти
"Герої СВО" будуть тепер "вне палитики" завойовувать спортивні медалі?
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16.08.2024 20:33 Відповісти
 
 