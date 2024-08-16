МОК допустив 90 російських спортсменів до Паралімпіади-2024, - ЗМІ
98 спортсменів із РФ та Білорусі допустили до участі в Паралімпіаді-2024.
Про це повідомило видання "Трибуна", інформує Цензор.НЕТ.
"У Парижі буде 90 нейтральних паралімпійців із російським паспортом та 8 нейтральних паралімпійців із білоруським паспортом", - йдеться у відповіді Комітету на запит видання.
Паралімпіада пройде у Парижі 28 серпня до 8 вересня. Україну представлять 140 параатлетів.
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