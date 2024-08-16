МОК допустил 90 российских спортсменов на Паралимпиаду-2024, - СМИ

98 спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в Паралимпиаде-2024.

Об этом сообщило издание "Трибуна", информирует Цензор.НЕТ.

"В Париже будет 90 нейтральных паралимпийцев с российским паспортом и 8 нейтральных паралимпийцев с белорусским паспортом", - говорится в ответе Комитета на запрос издания.

Паралимпиада пройдет в Париже 28 августа до 8 сентября. Украину представят 140 параатлетов.

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