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МОК допустил 90 российских спортсменов на Паралимпиаду-2024, - СМИ

90 російських спортсменів допустили на Паралімпіаду-2024

98 спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в Паралимпиаде-2024.

Об этом сообщило издание "Трибуна", информирует Цензор.НЕТ.

"В Париже будет 90 нейтральных паралимпийцев с российским паспортом и 8 нейтральных паралимпийцев с белорусским паспортом", - говорится в ответе Комитета на запрос издания.

Паралимпиада пройдет в Париже 28 августа до 8 сентября. Украину представят 140 параатлетов.

Также читайте: МОК отказался отстранить от Олимпиады россиян и белорусов, публично поддерживающих российские военные преступления, - правозащитники Global Rights Compliance

Автор: 

МОК (178) Паралимпиада (269) россия (95402)


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схоже кацапів допустии до змагань, бо зʼявилися нові види параолімпійських вправ - для безголових і безмозглих!
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16.08.2024 16:34 Ответить
Ні , кацапи були завжди без мізків та голови , на жаль такі появились в МОК!!
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16.08.2024 16:42 Ответить
Впевнене, що саме не станеш обрубком? Або твої діти? Карма, вона така...
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16.08.2024 17:41 Ответить
і скільки з них після есвео?
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16.08.2024 16:56 Ответить
Да і хрен з ними, це тягар для русні. Хоча краще добити.
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16.08.2024 17:21 Ответить
Майбутні резерви російських паралімпійців має готувати ЗСУ
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16.08.2024 17:32 Ответить
Це ті орки, яких воїни ЗСУ вкоротили у рості, а зараз стали алемпійцями.
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16.08.2024 17:52 Ответить
"Герої СВО" будуть тепер "вне палитики" завойовувать спортивні медалі?
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16.08.2024 20:33 Ответить
 
 