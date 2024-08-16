На Паралимпиаде-2024 в Париже Украину представят 140 спортсменов

Сборную Украины на Паралимпийских играх-2024 в Париже представят 140 спортсменов. 23% участников - дебютанты Паралимпийских игр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena.

Как отмечается, украинцы будут соревноваться в 17 из 22 паралимпийских видов спорта - это рекорд в истории нашей страны.

Украинские спортсмены будут выступать в легкой атлетике, пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе из лука, настольном теннисе, фехтовании на колесных креслах, пулевой стрельбе, плавании, академической гребле, велоспорте, голболе, гребле на каноэ, триатлоне, бадминтоне, тхэквондо, бочче и волейболе (сидя).

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Отметим, что в Токио в 2021 году украинская паралимпийская делегация насчитывала 142 спортсмена. Среди нынешнего списка участников, 23% - дебютанты Паралимпийских игр.

Как сообщает Суспільне.Спорт, на пресс-конференции перед стартом Паралимпиады-2024 президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич рассказал, что из 140 паралимпийцев, вошедших в заявку, 101 имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 - нарушение зрения и девять - нарушение умственно-физического развития. Более 23% членов сборной - дебютанты Паралимпийских игр. Спортсмены представляют 20 регионов Украины и город Киев.

Паралимпиада-2024 в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, 11 августа парижская Олимпиада подошла к концу. Первое место в общекомандном зачете летних Игр-2024 заняла сборная США. Сборная Украины завершила Олимпиаду на 22-м месте. У украинцев 12 наград - 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзы.