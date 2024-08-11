Украина официально завершила выступления на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены завоевали 12 медалей. ИНФОГРАФИКА

Украинские спортсмены завершили выступления на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сборная Украины на летней Олимпиаде-2024 завоевала 12 наград:

золото - Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс, 80 кг), женская сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова);

серебро - Сергей Кулиш (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, из трех положений), Илья Ковтун (спортивная гимнастика, упражнения на брусьях), Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка, 500 метров), Парвиз Насибов (борьба греко-римская, 67 кг), Ирина Коляденко (вольная борьба, 62 кг);

бронза - Ольга Харлан (фехтование, сабля), Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Михаил Кохан (легкая атлетика, молот), Жан Беленюк (борьба греко-римская, 87 кг).

Инфографика: Суспільне. Спорт

Три золотые награды на Олимпийских играх - это лучший результат Украины за 12 лет.

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