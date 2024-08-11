Украина официально завершила выступления на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены завоевали 12 медалей. ИНФОГРАФИКА
Украинские спортсмены завершили выступления на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сборная Украины на летней Олимпиаде-2024 завоевала 12 наград:
- золото - Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс, 80 кг), женская сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова);
- серебро - Сергей Кулиш (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, из трех положений), Илья Ковтун (спортивная гимнастика, упражнения на брусьях), Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка, 500 метров), Парвиз Насибов (борьба греко-римская, 67 кг), Ирина Коляденко (вольная борьба, 62 кг);
- бронза - Ольга Харлан (фехтование, сабля), Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Михаил Кохан (легкая атлетика, молот), Жан Беленюк (борьба греко-римская, 87 кг).
Инфографика: Суспільне. Спорт
Три золотые награды на Олимпийских играх - это лучший результат Украины за 12 лет.
Топ комментарии
+24 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий11.08.2024 14:28
+22 Свят #591792
показать весь комментарий11.08.2024 14:24
+13 Сергій Іксенко
показать весь комментарий11.08.2024 14:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча Ольга 4-кратна чемпіонка світу як індивидуальна фехтовальниця , але останній раз в 2019 році . Я чомусь вважав , що там де спорт не вимагає спринт-дихалки там вік спорсмена може бути й 40 років й 45 , що бути у топі .
Ну бронза це теж топ 3-й найкраїщих фехтувальниць й 33 роки ... Але ж до 2019 5 раза майже у поспіль була чемпіонкою світу .
Все одно - Ольга за останні так 16 років поспіль найбільш титулованна саблистка в усьому світі .
Так що тут мені здається , що це з одного боку збіг обставин , тобто кубкова система + особливості жіночьої фізіології у конкретної жінки теж можуть не пійти на користь . Плюс якісь проблеми у родині . Й тут йще один фактор ... Коли ти вже 4 рази чемпіонка світу . Й йще три рази - як лідерка команди . То може йщось й ************* . Мені так здається , що ця війна породила в цій жінці додаткові стимули до перемоги й до яскравих заяв від вже імені України . Бо подавна більшість би не ризикувала аж ніяк можливосттю дескваліфікації й не робила такі демарші . Ось московитські боксери швидко стали узбеками тільки що б щось досягти на такому рівні . А Ольга кинула виклик спорт комітету світу й заявивщи , що біль українських дітей для неї важливійши за химеру "спорт поза політикою"
(художня бруківка, оптимальні закупки, шматування бюджету у великих розмірах).
Крім того . Ви бачли які замки вибудував Абу Мазен й його оточення у Рамаллі ?! Усе це тільки на гуманітарці й на донатах заможніх жителей Катару й Саудії . Там чорна дира , в яку попадає кожний рік десятки лярдів баксоїдів .
Я вже не кажу про іншу чорну диру в тому ж регіоні . За останні 30 років тільки Германія прийняла 3-5 млн. турків , Франція -- 5-8 млн. алжирців . Уся ЕС прийняла до 3 млн. з Сирії . Але живуть собі такі "пластелинців" які перші 30 років ніяк не могли навчитися виговорювати назву свого нібито народа . На дними ООН , різні спонсори , різні "доброхоти" вже 70 років знущаються . На них вже витатрили кілька сот млрд. баксів гуманітарки . Їх не бажать інтегрувати рідні їх араби й їм обіцяють землю , яку вони отрумують виключно й при наймі якщо хтось вб"є 6 млн. тих , хто зараз там живе. Тобто по факту 70 років безперервною корупції вже на рівні ООН . 70 років знущання над живими людьми й виховання з них злих на увесь світ перевертнів вурдолаків . Замість того , що прийняти їх у ЕС замість тих же алжирців (йще тоді ,коли аржирці були в Алжирі) . В Германію турки поїхали не через те , що в їх ріній Туретчині не було місця . А просто на заробітки . А над ціми бідолахами світ відверто знущається нібито піключись за них .
Так само як знущаються з українців видаючи снаряди по краплині , що не програли , але що не дай боже не розбили ********** .
Родился в 1998 году в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B_(%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Муганлы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Акстафинского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-oxu-2 [2] в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B азербайджанской семьеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-1news-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-tribuna-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-azerisport-5 [5] . Прожил в родном селе до шести летhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-oxu-2 [2] . Увлёкся спортом ещё в родном селе, на протяжении одного года посещал секцию по вольной борьбе. В 2004 году Парвиз переехал с семьёй в украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаев , где перешёл на греко-римский стиль. В марте 2017 года на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_2017&action=edit&redlink=1 Кубке мира в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD иранском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Абадане стал единственным украинским борцом, который провёл все схватки без поражений, хотя сборная завершила выступление на 6 местеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-6 [6] .
В июле 2017 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F немецком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4 Дортмунде стал чемпионом Европы среди юниоров, поборов в финале грузина https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Георгия Куртанидзе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-7 [7] . В сентябре 2018 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F словацкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Трнаве стал бронзовым призёром юниорского чемпионата мираhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-8 [8] .
В мае 2021 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020_%E2%80%94_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F мировом лицензионном турнире в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F Софии завоевал путёвку на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2020 Олимпийские игры в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE Токио . 4 августа 2021 года стал серебряным призёром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2020 Олимпийских игр в Токио .
В апреле 2024 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_2024 Европейском квалификационном турнире в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку ему удалось завоевать лицензию на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2024 летние Олимпийские игры 2024 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5_2024_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_67_%D0%BA%D0%B3 весовой категории до 67 кг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B#cite_note-9 [9] . 8 августа 2024 года стал серебряным призёром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2024 Олимпийских игр в Париже .