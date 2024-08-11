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Eurosport "приписал" украинский Львов к РФ во время Олимпиады

Українська збірна з художньої гімнастики

Сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов к России - такая надпись была в информации о месте рождения гимнастки Марии Высочанской, которая представляла Украину на Олимпиаде.

Eurosport - это общеевропейская спортивная телесеть, которая сейчас официально транслирует Олимпийские игры в Париже. Компания принадлежит американской Discovery Communications Incorporated, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Среди прочего, на сайте Eurosport публикуются сведения об олимпийских атлетах - и такая страница есть и у украинской гимнастки Высочанской.

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В качестве места рождения у атлетки было указано "Львов (Россия)". Сколько именно эта ошибка провисела на сайте - неизвестно, как и неизвестно, почему такая ошибочная надпись там появилась.

Кроме скриншотов с сайта в соцсетях и СМИ, также сохранилась заархивированная из кэша Google страница с "приписанным" к стране-агрессору Львовом. Последняя датируется 15:45 по Киеву - то есть по крайней мере до этого времени эта ошибка "висела" на Eurosport.

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Скриншот заархівованої сторінки

Скриншот заархівованої сторінки
Скриншот заархивированной страницы

Сейчас на Eurosport просто указан Львов как место рождения Высочанской.

Автор: 

Олимпиада (1136) телевидение (897)


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Топ комментарии
+24
Типовий доказ, що війна в Україні для Заходу, це щось типу коли частина бувалого ссср вирішила від'єднатися і типу громадянська війна, а не раша вторглася на територію України. Пройшло 30 років, а для багатьох країн Україна так і лишилася республікою в складі ссср, хоч совка вже нема. Навіть довбаний Ютуб вважав Україну частиною раші, да і зараз мало що змінилося, далеко не треба ходити і зайти в тренди Ютуб.
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11.08.2024 01:29
+19
Значить, хтось уже отримав "заслуженоє вазнаґраждєніє" в крипті і тепер може дозволити собі відпустку.
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11.08.2024 01:35
+17
я що ви хотіли ??? багато українців вододіє виключно цим дибільним, апсолютно штучним кацапським недо-язіком і є ментально "савецкій челловек": ходить до чужуої "церкви", святкує чужі, дибільні празднікі типу "8 марці", "9мая", шанує замість своїх, чухжих героїв на кшталт сталіна, жукова, ватутіна, чапаєвв, фрунзе, катьки2, петки1, запроданців-колоборантів - щорса, котовського, ковпака, кожедуба !!!

Олег Скрипка: "...Я поїхав до Франції, не володіючи французькою мовою. І у Франції дуже швидко зрозумів, що без французької мови шансів вижити у французькому суспільстві - нуль. Просто - нуль! Щоб спілкуватися французькою, мені знадобилося два місяці. Два місяці на вивчення французької! Якщо у людини низький IQ - чотири місяці. А якщо не барани - то два місяці. Все! Всі українці, які виїжджають за кордон, прекрасно розмовляють місцевими мовами, бо немає виходу. Вони вивчають англійську, іспанську, португальську, а українську не можуть. Побутовий патріотизм починається з мовиЦе французи дали мені розуміння, що мова, по-перше, це не так складно. А по-друге, це питання виживання нації. У французів патріотизм, я називаю його побутовий, починається з мови і продовжується на звичках вживати національний продукт - свою літературу, музику, авто, вино і так далі. В першу чергу у них все йде завжди французьке. Яке вино питимете? Звісно, французьке. Якщо французьке випили, тоді можуть спробувати угорське чи ізраїльське. В українців все навпаки. Тому треба нарешті усвідомити, що нас виховали, як баранів на забій. Реально нас виховували, щоб у 2022 році забити, перетворити в чергові області недоімперії. Нас до цього дуже довго готували. Тому мова - це резестивність нації..."
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11.08.2024 07:16
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Значить хтось получить піздюлєй і вилетить з роботи.
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11.08.2024 01:21 Ответить
Значить, хтось уже отримав "заслуженоє вазнаґраждєніє" в крипті і тепер може дозволити собі відпустку.
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11.08.2024 01:35 Ответить
Цікаво, у яку копійку влетіла ця "помилка" - скільки треба нулів ?
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11.08.2024 05:56 Ответить
коли людина не знає, вона консультуєтья, хоча бу тому ж гуглі. а коли спецом, під дурачка, то отаке виходить
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11.08.2024 09:35 Ответить
Та я Вас умоляю. Ніхто нікого за таке не буде звільняти. Закордоном для них це не має такого значення як для українців. Тим більше на Заході за помилки в принципі нема традиції "виганяти" з роботи настільки часто як у пост-совку.
Колись в моїй конторі шведський програміст випадково (хто зна?) створив вразливість через яку хтось на Мальті виграв джекпот пів мільйона € в онлайн казино. Вгадайте що було програмісту- навіть не насварили, ну буває. Але за пів року потому він сам пішов (чи не сам, але вже не важливо).
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11.08.2024 14:44 Ответить
Не дивуюсь ,у них що на схід від Польщі, то все раша ,особливо серед обивателів.
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11.08.2024 01:22 Ответить
Так і є. Друг з Німеччини каже що рядові німці дивуються навіщо українці воюють, адже вони для них всі 'росіяни'.
Але з іншої сторони вони раді що воюють українці а не вони, бо вони б зразу здались і домовлялись. Але це рядові німці. Є і більш продвинуті які розуміють аналогію- українці як німці, а москалі-як французи, не зовсім германці (германська помісь з кельтами)
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11.08.2024 14:49 Ответить
Типовий доказ, що війна в Україні для Заходу, це щось типу коли частина бувалого ссср вирішила від'єднатися і типу громадянська війна, а не раша вторглася на територію України. Пройшло 30 років, а для багатьох країн Україна так і лишилася республікою в складі ссср, хоч совка вже нема. Навіть довбаний Ютуб вважав Україну частиною раші, да і зараз мало що змінилося, далеко не треба ходити і зайти в тренди Ютуб.
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11.08.2024 01:29 Ответить
90 % "пересічних закордонців (в колишньому соцлаґєрє трохи меньше) досі вважають що сесесере це "офіційна назва" расіі. Про адмінподіл що сесесера, що росії майже ніхто нічого не знає.
І ще вони знають, що на росії хтось постійно бунтує проти центральної влади.
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11.08.2024 01:42 Ответить
я що ви хотіли ??? багато українців вододіє виключно цим дибільним, апсолютно штучним кацапським недо-язіком і є ментально "савецкій челловек": ходить до чужуої "церкви", святкує чужі, дибільні празднікі типу "8 марці", "9мая", шанує замість своїх, чухжих героїв на кшталт сталіна, жукова, ватутіна, чапаєвв, фрунзе, катьки2, петки1, запроданців-колоборантів - щорса, котовського, ковпака, кожедуба !!!

Олег Скрипка: "...Я поїхав до Франції, не володіючи французькою мовою. І у Франції дуже швидко зрозумів, що без французької мови шансів вижити у французькому суспільстві - нуль. Просто - нуль! Щоб спілкуватися французькою, мені знадобилося два місяці. Два місяці на вивчення французької! Якщо у людини низький IQ - чотири місяці. А якщо не барани - то два місяці. Все! Всі українці, які виїжджають за кордон, прекрасно розмовляють місцевими мовами, бо немає виходу. Вони вивчають англійську, іспанську, португальську, а українську не можуть. Побутовий патріотизм починається з мовиЦе французи дали мені розуміння, що мова, по-перше, це не так складно. А по-друге, це питання виживання нації. У французів патріотизм, я називаю його побутовий, починається з мови і продовжується на звичках вживати національний продукт - свою літературу, музику, авто, вино і так далі. В першу чергу у них все йде завжди французьке. Яке вино питимете? Звісно, французьке. Якщо французьке випили, тоді можуть спробувати угорське чи ізраїльське. В українців все навпаки. Тому треба нарешті усвідомити, що нас виховали, як баранів на забій. Реально нас виховували, щоб у 2022 році забити, перетворити в чергові області недоімперії. Нас до цього дуже довго готували. Тому мова - це резестивність нації..."
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11.08.2024 07:16 Ответить
У Французів теж купа діалектів. Провансальський, Бретонський, Валонський, Сентонжинський та інші. Їх теж важче вивчити ніж чужу мову.
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11.08.2024 11:15 Ответить
Я трошки знаю і можу відповісти чому так, що у ВР половина мінімум були родичами кремля, то це відомо і вони просували російську.

Але чому не говорите, що москва вела супер агресивну політику по просуванню російської в Ютуб і соц мережах, музика, фільми, серіали, мультики і т.д. В це росія вкидала сотні мільйонів доларів. І це було дуже агресивно.

Центральні офіси Ютуб, Інста і т.д. були в росії, і модерувалося все з росії, тобто підкручувалися просування потрібних відео, а українське ДУШИЛОСЯ, душилося і винищувалося, канали просто зносилися ботами і т.д. Але ж ви певно цього не знали ))). А це є і було. При тому до 2022 там була дуже агресивна політика винищування зі сторони раші.

Можу сказати, що раша платила за російськмовний контент по всьому СНД, що банально вибити всі інші мови і щоб домінуючою стала російська, так воно і сталося, тупо все завалили російською. І люди пасивно вчили російську, хочеш чи не хочеш, бо українського майже нема.

А потім "мы идем спасать русскоговорящих" - профіт.

Що влада України на це відповіла, правильно - НІЧОГО, будь що буде, ну і податок на Гугл.

А Україна надіялася все на ентузіазмі, але проти машини раші, яка купила навіть Ютуб - така собі історія. Багато україномовних каналів Ютуб просто вмерли, що не було доходів навіть на їжу.

Зараз що робиться для відділення соц мереж і Ютуб? -НІЧОГО.

Тренди Ютуб на зараз і мінімум 50% раша:
https://www.youtube.com/feed/trending?bp=6gQJRkVleHBsb3Jl
Я ви думаєте, де лишився центральний офіс по Україні ... Що влада робить, нічого.

І тут винні не українці, а Ютуб платформа, яку можна підкручувати як треба і зручно, от і все.

То гроші на марафони є сотні лямів, а розкинути на україномовних блогерів хоча б 10 лямів - НЕМА.

Всьому є причина ...
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11.08.2024 11:15 Ответить
Що українцям заважало навести у себе порядок, провести демократичні та економічні реформи та вступити до ЄС та НАТО, щоб нас не вважали рудиментом союзу? Мали на то 30 років.
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11.08.2024 10:13 Ответить
Політики заважали, які не приймали потрібні закони. Навіть зараз що заважає прийняти закон про соц мережі і від'єднатися від раші і створювати свій окремий сектор. Я не буду тут виписувати як працює державна машина і що для цього треба, а прості люди нічого не зроблять, бо треба приймати відповідні закони і стратегії на рівні ДЕРЖАВИ.

Прості люди нічого не вирішували, бо по факту на все впливала як раша, так і захід з нормативами - не треба злити 2-гу армію світу.

Я вас розчарую, ніхто в НАТО і ЄС Україну не чекав, бо половина ВР були так чи інакше близькими родичами кремля.

Не перекладайте зі здорової голови на хвору, є вертикаль влади, є законодавча, виконавча, судова і є люди, у яких типу є вибори, хоча якщо розібратися, то дають вибір із уже відібраних кандидатів.

А хто пробував потрапити у владу і щось змінити прогнившу совкову систему, то їм дуже швидко все пояснювали і вони зникали чи не проходили через чорний піар.
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11.08.2024 11:05 Ответить
Поки не приймаються потрібні закони, то оце "що ми робили" не працює, бо є ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ КРАЇНИ і глобально на щось впливати може тільки влада, вона має право приймати закони і має право на насилля (поліція, суди, армія), для цього влада і створюється в принципі.
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11.08.2024 11:21 Ответить
Владу нам Ельцин призначає? Ніт. Хтось же обрав ту дибільну безуглу, хтось голосував за бойко, третина ради взагалі москалі - хто їх обирав?
Дати підказку? За кого проголосує прокурор/митник/податківець/суддя... який усе своє життя крав? За реформатора чи за "стабільность"? Система сама себе частково підтримує і для перемоги виборів їй залишається лишень трішки "добрати".
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11.08.2024 11:39 Ответить
Як раз путіна поставив єльцин, путіна ніхто не вибирав, а далі ходили тільки для масовки. Книги читали? чи так, на пропаганді. Є книги і все написано дуже детально. Виборів як таких нема, дають ПІДІБРАНИХ заздалегідь кандидатів і потім вибирай з того що є. В Україні за всі роки у виборах вибір між поганим і ще гіршим. Кандидатів підбирають так, щоб вибір був очевидний.

Безуглу ніхто не вибирав прямо як депутата, її пропихнули по імені партії і надії на краще як кандидат від конкретної партії, вибирали партію у ВР, а не конкретно людей. Да і по округу безуглої знову ж таки вибір СТАНЬ І ПЛАЧ які там кандидати і кандидатки.

Зараз в США ситуація така сама, і зараз мінімум 50% вірогідності буде Трамп, чи це вибір? не вибір, американці самі в шоці сидять з такого вибору.

По ЗАКОНУ суддею може стати помічник судді, а помічників суддя вибирає собі САМ, це в законі написано. От і все, простий без зв'язків навіть супер спеціаліст не зможе стати суддею, якщо суддя його не візьме помічником - ТАКА СИСТЕМА.

Пробував влаштуватися в СБУ електронщиком, то там в паперах є окремий пункт - ХТО ПОРЕКОМЕДУВАВ і ця людина повинна бути з СБУ. Стороннім влаштуватися неможливо з вулиці, треба зв'язки. От і все.

Прокурори і т.д. та самі історія.

І таких прикладів багато, це система не пустить сторонніх людей, вона захищена на рівні законів.
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11.08.2024 12:45 Ответить
Ахахаха, ви вказали тупо всі позиції (прокурор/митник/податківець/суддя), на які без блату не влаштуватися і блат прописаний в законі, що треба мати досвід, а для отримання досвіду треба мати там знайомих, або рекомендації від вже працюючих.

Суддею може стати тільки помічник судді, а помічника суддя призначає собі сам. Це по закону. Прокурор, адвокат, митник, податківець - так само. Треба або мати в першу чергу тих, хто поручиться і порекомендує. Якби влаштовувалися, то знали б.

І в більшості оті всі що ви вказали - поставлені люди.

Ви що не бачили, що чомусь за дивним співпадінням обставин діти суддів стають суддями, ой, як так виходить, певно народжуються обдарованими, чи просто батьки мають ЮРИДИЧНУ силу по закону дати своїм дітям квиток в школу суддів і на посади ... Є процедура і там все написано.
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11.08.2024 18:53 Ответить
Я думаю це не випадковість. Кацапи заплатили конкретному працівнику Eurosport, щоб він це зробив.
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11.08.2024 02:08 Ответить
А який сенс? Яка кацапам вигода? У чому фішка?
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11.08.2024 11:05 Ответить
Типовий путінский "гумор", от тільки Курськ стає Україною ...
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11.08.2024 05:54 Ответить
За такі помилки треба їбальнік бити .
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11.08.2024 09:07 Ответить
Ну хай Садовий частіше проводить акції "Львов гаваріт па русскі".
Хоча з понаїхами і ніяких акцій не потрібно. 😐
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11.08.2024 09:07 Ответить
андрюша доля - злодій, корукціонер, колоборант, запроданець, друг-дитинства кошелька )9уйло, власника кацапськоого альфа-банку фрідмана !!!
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11.08.2024 09:08 Ответить
Та він просто етнічна мішанина - це ж типовий Шурік "Операції "Ы"
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11.08.2024 10:32 Ответить
 
 