Eurosport "приписал" украинский Львов к РФ во время Олимпиады

Сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов к России - такая надпись была в информации о месте рождения гимнастки Марии Высочанской, которая представляла Украину на Олимпиаде.

Eurosport - это общеевропейская спортивная телесеть, которая сейчас официально транслирует Олимпийские игры в Париже. Компания принадлежит американской Discovery Communications Incorporated, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Среди прочего, на сайте Eurosport публикуются сведения об олимпийских атлетах - и такая страница есть и у украинской гимнастки Высочанской.

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В качестве места рождения у атлетки было указано "Львов (Россия)". Сколько именно эта ошибка провисела на сайте - неизвестно, как и неизвестно, почему такая ошибочная надпись там появилась.

Кроме скриншотов с сайта в соцсетях и СМИ, также сохранилась заархивированная из кэша Google страница с "приписанным" к стране-агрессору Львовом. Последняя датируется 15:45 по Киеву - то есть по крайней мере до этого времени эта ошибка "висела" на Eurosport.

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Скриншот заархивированной страницы

Сейчас на Eurosport просто указан Львов как место рождения Высочанской.