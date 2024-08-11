Eurosport "приписал" украинский Львов к РФ во время Олимпиады
Сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов к России - такая надпись была в информации о месте рождения гимнастки Марии Высочанской, которая представляла Украину на Олимпиаде.
Eurosport - это общеевропейская спортивная телесеть, которая сейчас официально транслирует Олимпийские игры в Париже. Компания принадлежит американской Discovery Communications Incorporated, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Среди прочего, на сайте Eurosport публикуются сведения об олимпийских атлетах - и такая страница есть и у украинской гимнастки Высочанской.
В качестве места рождения у атлетки было указано "Львов (Россия)". Сколько именно эта ошибка провисела на сайте - неизвестно, как и неизвестно, почему такая ошибочная надпись там появилась.
Кроме скриншотов с сайта в соцсетях и СМИ, также сохранилась заархивированная из кэша Google страница с "приписанным" к стране-агрессору Львовом. Последняя датируется 15:45 по Киеву - то есть по крайней мере до этого времени эта ошибка "висела" на Eurosport.
Сейчас на Eurosport просто указан Львов как место рождения Высочанской.
Пожалуйста, подождите...
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Колись в моїй конторі шведський програміст випадково (хто зна?) створив вразливість через яку хтось на Мальті виграв джекпот пів мільйона € в онлайн казино. Вгадайте що було програмісту- навіть не насварили, ну буває. Але за пів року потому він сам пішов (чи не сам, але вже не важливо).
Але з іншої сторони вони раді що воюють українці а не вони, бо вони б зразу здались і домовлялись. Але це рядові німці. Є і більш продвинуті які розуміють аналогію- українці як німці, а москалі-як французи, не зовсім германці (германська помісь з кельтами)
І ще вони знають, що на росії хтось постійно бунтує проти центральної влади.
Олег Скрипка: "...Я поїхав до Франції, не володіючи французькою мовою. І у Франції дуже швидко зрозумів, що без французької мови шансів вижити у французькому суспільстві - нуль. Просто - нуль! Щоб спілкуватися французькою, мені знадобилося два місяці. Два місяці на вивчення французької! Якщо у людини низький IQ - чотири місяці. А якщо не барани - то два місяці. Все! Всі українці, які виїжджають за кордон, прекрасно розмовляють місцевими мовами, бо немає виходу. Вони вивчають англійську, іспанську, португальську, а українську не можуть. Побутовий патріотизм починається з мовиЦе французи дали мені розуміння, що мова, по-перше, це не так складно. А по-друге, це питання виживання нації. У французів патріотизм, я називаю його побутовий, починається з мови і продовжується на звичках вживати національний продукт - свою літературу, музику, авто, вино і так далі. В першу чергу у них все йде завжди французьке. Яке вино питимете? Звісно, французьке. Якщо французьке випили, тоді можуть спробувати угорське чи ізраїльське. В українців все навпаки. Тому треба нарешті усвідомити, що нас виховали, як баранів на забій. Реально нас виховували, щоб у 2022 році забити, перетворити в чергові області недоімперії. Нас до цього дуже довго готували. Тому мова - це резестивність нації..."
Але чому не говорите, що москва вела супер агресивну політику по просуванню російської в Ютуб і соц мережах, музика, фільми, серіали, мультики і т.д. В це росія вкидала сотні мільйонів доларів. І це було дуже агресивно.
Центральні офіси Ютуб, Інста і т.д. були в росії, і модерувалося все з росії, тобто підкручувалися просування потрібних відео, а українське ДУШИЛОСЯ, душилося і винищувалося, канали просто зносилися ботами і т.д. Але ж ви певно цього не знали ))). А це є і було. При тому до 2022 там була дуже агресивна політика винищування зі сторони раші.
Можу сказати, що раша платила за російськмовний контент по всьому СНД, що банально вибити всі інші мови і щоб домінуючою стала російська, так воно і сталося, тупо все завалили російською. І люди пасивно вчили російську, хочеш чи не хочеш, бо українського майже нема.
А потім "мы идем спасать русскоговорящих" - профіт.
Що влада України на це відповіла, правильно - НІЧОГО, будь що буде, ну і податок на Гугл.
А Україна надіялася все на ентузіазмі, але проти машини раші, яка купила навіть Ютуб - така собі історія. Багато україномовних каналів Ютуб просто вмерли, що не було доходів навіть на їжу.
Зараз що робиться для відділення соц мереж і Ютуб? -НІЧОГО.
Тренди Ютуб на зараз і мінімум 50% раша:
https://www.youtube.com/feed/trending?bp=6gQJRkVleHBsb3Jl
Я ви думаєте, де лишився центральний офіс по Україні ... Що влада робить, нічого.
І тут винні не українці, а Ютуб платформа, яку можна підкручувати як треба і зручно, от і все.
То гроші на марафони є сотні лямів, а розкинути на україномовних блогерів хоча б 10 лямів - НЕМА.
Всьому є причина ...
Прості люди нічого не вирішували, бо по факту на все впливала як раша, так і захід з нормативами - не треба злити 2-гу армію світу.
Я вас розчарую, ніхто в НАТО і ЄС Україну не чекав, бо половина ВР були так чи інакше близькими родичами кремля.
Не перекладайте зі здорової голови на хвору, є вертикаль влади, є законодавча, виконавча, судова і є люди, у яких типу є вибори, хоча якщо розібратися, то дають вибір із уже відібраних кандидатів.
А хто пробував потрапити у владу і щось змінити прогнившу совкову систему, то їм дуже швидко все пояснювали і вони зникали чи не проходили через чорний піар.
Дати підказку? За кого проголосує прокурор/митник/податківець/суддя... який усе своє життя крав? За реформатора чи за "стабільность"? Система сама себе частково підтримує і для перемоги виборів їй залишається лишень трішки "добрати".
Безуглу ніхто не вибирав прямо як депутата, її пропихнули по імені партії і надії на краще як кандидат від конкретної партії, вибирали партію у ВР, а не конкретно людей. Да і по округу безуглої знову ж таки вибір СТАНЬ І ПЛАЧ які там кандидати і кандидатки.
Зараз в США ситуація така сама, і зараз мінімум 50% вірогідності буде Трамп, чи це вибір? не вибір, американці самі в шоці сидять з такого вибору.
По ЗАКОНУ суддею може стати помічник судді, а помічників суддя вибирає собі САМ, це в законі написано. От і все, простий без зв'язків навіть супер спеціаліст не зможе стати суддею, якщо суддя його не візьме помічником - ТАКА СИСТЕМА.
Пробував влаштуватися в СБУ електронщиком, то там в паперах є окремий пункт - ХТО ПОРЕКОМЕДУВАВ і ця людина повинна бути з СБУ. Стороннім влаштуватися неможливо з вулиці, треба зв'язки. От і все.
Прокурори і т.д. та самі історія.
І таких прикладів багато, це система не пустить сторонніх людей, вона захищена на рівні законів.
Суддею може стати тільки помічник судді, а помічника суддя призначає собі сам. Це по закону. Прокурор, адвокат, митник, податківець - так само. Треба або мати в першу чергу тих, хто поручиться і порекомендує. Якби влаштовувалися, то знали б.
І в більшості оті всі що ви вказали - поставлені люди.
Ви що не бачили, що чомусь за дивним співпадінням обставин діти суддів стають суддями, ой, як так виходить, певно народжуються обдарованими, чи просто батьки мають ЮРИДИЧНУ силу по закону дати своїм дітям квиток в школу суддів і на посади ... Є процедура і там все написано.
Хоча з понаїхами і ніяких акцій не потрібно. 😐