На Паралімпіаді-2024 в Парижі Україну представлять 140 спортсменів

Збірну України на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів. 23% учасників – дебютанти Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sportarena.

Як зазначається, українці змагатимуться у 17 із 22 паралімпійських видів спорту – це рекорд в історії нашої країни.

Українські спортсмени виступатимуть у легкій атлетиці, пауерліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, тріатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, бочче і волейболі (сидячи).

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Зазначимо, що в Токіо у 2021 році українська паралімпійська делегація налічувала 142 спортсмени. Серед цьогорічного списку учасників, 23% – дебютанти Паралімпійських ігор.

Як повідомляє Суспільне.Спорт, на пресконференції перед стартом Паралімпіади-2024 президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та дев'ять — порушення розумово-фізичного розвитку. Понад 23% членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ.

Паралімпіада-2024 у Парижі вібудеться з 28 серпня по 8 вересня.

Нагадаємо, 11 серпня паризька Олімпіада добігла кінця. Перше місце у загальнокомандному заліку літніх Ігор-2024 посіла збірна США. Збірна України завершила Олімпіаду на 22-му місці. В українців 12 нагород - 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзи.