МОК отказался отстранить от Олимпиады россиян и белорусов, публично поддерживающих российские военные преступления, - правозащитники Global Rights Compliance

Международные эксперты по правам человека Global Rights Compliance (GRC) обнародовали новые доказательства, свидетельствующие о том, что более двух третей российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже на следующей неделе, нарушили "Принципы участия" МОК в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе GRC, передает Цензор.НЕТ.

Доказательства, обнародованные сегодня международной правозащитной организацией Global Rights Compliance, включают тщательное расследование из открытых источников (OSINT) в отношении 57 российских и белорусских спортсменов, которых МОК объявил 8 июня 2024 года допущенными к участию в Олимпийских играх 2024 года в качестве "индивидуальных нейтральных спортсменов".

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Эти спортсмены получили право на участие в Олимпийских играх по результатам оценки, проведенной Группой по рассмотрению соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов (AINERP) при МОК, которая проверила спортсменов в соответствии с "Принципами участия", утвержденными МОК в декабре 2023 года. Принципы запрещают участие атлетам из России и/или Беларуси, поддерживающих войну в Украине, в том числе - через средства массовой информации и в социальных сетях, или тех спортсменов, которые заключали контракты с российскими и белорусскими военными или силовыми структурами, которые способствуют незаконному вторжению России.

В документации, касающейся выполнения правил участия отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, указано, что "в случае любого нарушения" принципов, МОК "будет принимать необходимые меры и накладывать необходимые санкции, которые могут включать дисквалификацию лица на соответствующих соревнованиях".

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33 из 59 российских и белорусских спортсменов, признанных МОК имеющими право на участие в соревнованиях, приняли приглашение. Досье, обнародованное организацией Global Rights Compliance, показывает, что более двух третей (67%) российских спортсменов, принявших приглашение, и более трети (44%) белорусских спортсменов, нарушили "Принципы участия" и не могут быть допущены к Олимпиаде.

Среди российских спортсменов, которые фигурируют в досье, есть велосипедистка Алена Иванченко, которая нарушила правила, поставив "лайк" под рядом публикаций в социальных сетях в поддержку войны, включая посты, ставящие под сомнение право Украины на существование, и посты в поддержку аннексии Донецка и Луганска.

Теннисистка Алена Веснина также нарушила правила, поставив лайк в посты о так называемых "военных подвигах" российских солдат, которые убивают украинцев, а также посты с изображением символа агрессии России - "Z".

В состав белорусского контингента входит гребец, младший сержант Вооруженных сил Беларуси Евгений Залатый, а также пловчиха Анастасия Шкурдай, которая является представителем Спортивного комитета Вооруженных сил Беларуси.

"GRC неоднократно обращались с доказательствами этих нарушений в Международный олимпийский комитет с просьбой не допустить к участию россиян и белорусов, которые поддерживают российскую войну в Украине. Впрочем МОК сначала ответил, что проверяет всех участников, а на дальнейшие письма перестал отвечать и не принял никаких мер, чтобы запретить участие в Олимпиаде нарушителей собственных правил. Несмотря на то, что GRC предоставила убедительные доказательства нарушений, МОК не отказался выполнять собственные обязательства", - отметили правозащитники.

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"Допуская спортсменов, которые поддерживают незаконное и жестокое вторжение России в Украину, МОК фактически демонстрирует, что одно государство может насильственным способом вторгнуться в другое суверенное и независимое государство и все равно должно приветствоваться на мировой арене", - констатировали в организации.

В Global Rights Compliance напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия убила более 450 украинских спортсменов.

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"Сегодня Global Rights Compliance публично призывает МОК придерживаться своих обязательств по тщательной проверке всех нейтральных участников и лишить права участия всех спортсменов, которые нарушили "Принципы участия", до начала Олимпийских игр 26 июля 2024 года и не допустить к Олимпиаде в Париже россиян и белорусов, которые поддерживают российскую войну против Украины", - призвали правозащитники.

Уэйн Джордаш КС, президент Global Rights Compliance, сказал: "Эти Олимпийские игры должны стать для МОК возможностью подтвердить и продемонстрировать свое уважение к собственной политике в области прав человека, которая должна основываться на принципах мира, стабильности и всестороннем соблюдении прав человека.

МОК закрывает глаза на участие российских и белорусских спортсменов, которые продемонстрировали свою поддержку незаконному вторжению России в Украину.

Если заявленной целью МОК является "Построение лучшего мира через спорт", то МОК должен принять меры, чтобы продемонстрировать, что он и связанные с ним компании делают больше, чем просто на словах придерживаются этики и прав человека для всех".

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Джереми Пицци, юридический советник Global Rights Compliance, отметил: "МОК утверждал, что Принципы участия являются наилучшим возможным решением для реагирования на вторжение России в Украину, руководствуясь при этом интересами спортсменов. При условии правильного применения, эти правила могли бы сделать именно это. Однако МОК, к сожалению, не выполнил свой долг по их добросовестному применению".