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МОК отказался отстранить от Олимпиады россиян и белорусов, публично поддерживающих российские военные преступления, - правозащитники Global Rights Compliance

Олімпіада в Парижі

Международные эксперты по правам человека Global Rights Compliance (GRC) обнародовали новые доказательства, свидетельствующие о том, что более двух третей российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже на следующей неделе, нарушили "Принципы участия" МОК в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе GRC, передает Цензор.НЕТ.

Доказательства, обнародованные сегодня международной правозащитной организацией Global Rights Compliance, включают тщательное расследование из открытых источников (OSINT) в отношении 57 российских и белорусских спортсменов, которых МОК объявил 8 июня 2024 года допущенными к участию в Олимпийских играх 2024 года в качестве "индивидуальных нейтральных спортсменов".

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Эти спортсмены получили право на участие в Олимпийских играх по результатам оценки, проведенной Группой по рассмотрению соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов (AINERP) при МОК, которая проверила спортсменов в соответствии с "Принципами участия", утвержденными МОК в декабре 2023 года. Принципы запрещают участие атлетам из России и/или Беларуси, поддерживающих войну в Украине, в том числе - через средства массовой информации и в социальных сетях, или тех спортсменов, которые заключали контракты с российскими и белорусскими военными или силовыми структурами, которые способствуют незаконному вторжению России.

В документации, касающейся выполнения правил участия отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, указано, что "в случае любого нарушения" принципов, МОК "будет принимать необходимые меры и накладывать необходимые санкции, которые могут включать дисквалификацию лица на соответствующих соревнованиях".

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33 из 59 российских и белорусских спортсменов, признанных МОК имеющими право на участие в соревнованиях, приняли приглашение. Досье, обнародованное организацией Global Rights Compliance, показывает, что более двух третей (67%) российских спортсменов, принявших приглашение, и более трети (44%) белорусских спортсменов, нарушили "Принципы участия" и не могут быть допущены к Олимпиаде.

Среди российских спортсменов, которые фигурируют в досье, есть велосипедистка Алена Иванченко, которая нарушила правила, поставив "лайк" под рядом публикаций в социальных сетях в поддержку войны, включая посты, ставящие под сомнение право Украины на существование, и посты в поддержку аннексии Донецка и Луганска.

Теннисистка Алена Веснина также нарушила правила, поставив лайк в посты о так называемых "военных подвигах" российских солдат, которые убивают украинцев, а также посты с изображением символа агрессии России - "Z".

В состав белорусского контингента входит гребец, младший сержант Вооруженных сил Беларуси Евгений Залатый, а также пловчиха Анастасия Шкурдай, которая является представителем Спортивного комитета Вооруженных сил Беларуси.

"GRC неоднократно обращались с доказательствами этих нарушений в Международный олимпийский комитет с просьбой не допустить к участию россиян и белорусов, которые поддерживают российскую войну в Украине. Впрочем МОК сначала ответил, что проверяет всех участников, а на дальнейшие письма перестал отвечать и не принял никаких мер, чтобы запретить участие в Олимпиаде нарушителей собственных правил. Несмотря на то, что GRC предоставила убедительные доказательства нарушений, МОК не отказался выполнять собственные обязательства", - отметили правозащитники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК допустил восьмерых российских теннисистов к Олимпиаде-2024

"Допуская спортсменов, которые поддерживают незаконное и жестокое вторжение России в Украину, МОК фактически демонстрирует, что одно государство может насильственным способом вторгнуться в другое суверенное и независимое государство и все равно должно приветствоваться на мировой арене", - констатировали в организации.

В Global Rights Compliance напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия убила более 450 украинских спортсменов.

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"Сегодня Global Rights Compliance публично призывает МОК придерживаться своих обязательств по тщательной проверке всех нейтральных участников и лишить права участия всех спортсменов, которые нарушили "Принципы участия", до начала Олимпийских игр 26 июля 2024 года и не допустить к Олимпиаде в Париже россиян и белорусов, которые поддерживают российскую войну против Украины", - призвали правозащитники.

Уэйн Джордаш КС, президент Global Rights Compliance, сказал: "Эти Олимпийские игры должны стать для МОК возможностью подтвердить и продемонстрировать свое уважение к собственной политике в области прав человека, которая должна основываться на принципах мира, стабильности и всестороннем соблюдении прав человека.

МОК закрывает глаза на участие российских и белорусских спортсменов, которые продемонстрировали свою поддержку незаконному вторжению России в Украину.

Если заявленной целью МОК является "Построение лучшего мира через спорт", то МОК должен принять меры, чтобы продемонстрировать, что он и связанные с ним компании делают больше, чем просто на словах придерживаются этики и прав человека для всех".

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Джереми Пицци, юридический советник Global Rights Compliance, отметил: "МОК утверждал, что Принципы участия являются наилучшим возможным решением для реагирования на вторжение России в Украину, руководствуясь при этом интересами спортсменов. При условии правильного применения, эти правила могли бы сделать именно это. Однако МОК, к сожалению, не выполнил свой долг по их добросовестному применению".

Автор: 

Беларусь (7937) МОК (178) Олимпиада (1137) россия (96446)


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Топ комментарии
+29
Мразота продажна! Наскрізь прошита кацапськими грошима!
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18.07.2024 21:59 Ответить
+21
Про яку демократію може йти мова, коли в таких організаціях лижуть сраку свинокацапам?
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18.07.2024 22:02 Ответить
+16
ще одна прогнила кантора
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18.07.2024 22:06 Ответить
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Мразота продажна! Наскрізь прошита кацапськими грошима!
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18.07.2024 21:59 Ответить
але корупція лише в Україні. Не переплутайте!
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18.07.2024 23:16 Ответить
Убийство украинцев, и разрушение их городов ты называешь напряжёнкой? Ты **** конченая!!!
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19.07.2024 09:51 Ответить
К сожалению многие в Европе видят вашу войну с ТЦК, массу негатива в сетях к тем, кто якобы хочет заставить украинцев воевать, а они не хотят, и если украинцы не хотят воевать, то почему Запад должен тратить деньги налогоплательщиков на это безнадежное дело. Причем этот негатив к ТЦК в пабликах, как раз на Западе Украины в основном, где как бы патриоты Украины должны жить, и если уж они против, бегают от призыва, то о чем вообще говорить.
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19.07.2024 10:18 Ответить
і ти здохнеш мерзота
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19.07.2024 10:15 Ответить
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18.07.2024 22:01 Ответить
Про яку демократію може йти мова, коли в таких організаціях лижуть сраку свинокацапам?
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18.07.2024 22:02 Ответить
У членів МОК є діти та онуки, дружини та коханки (навіть коханці). І всі вони хочуть їсти, пити і розважатись.
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18.07.2024 22:04 Ответить
ще одна прогнила кантора
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18.07.2024 22:06 Ответить
А хто сказав що кацапи і їхні шльондри білокацапи це люди. Щоби дотримуватися прав людини треба довести, що оці істоти є людьми. У шимпанзе більше ознак сапієнсів ніж у цього непотребу. Але ж в Паріжі вже давно є нормою, коли щось ніби схоже на ніби людину відрізає голову вчителю наприклад. Вони ходять і захищають якісь права істоти. А як же права того вчителя наприклад? Ха ха ха.
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18.07.2024 22:11 Ответить
А їх , тих хто підтримує агресію рашиську, там сильно охороняють на олімпіаді?
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18.07.2024 23:01 Ответить
"Спорт внє палітікі!"-верещить шльондра бах,розпихуючи по кишенях кацапські хабарі.
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18.07.2024 23:10 Ответить
ООН, МОК, Папа Римський... Ватікан - часом не від слова "вата"?
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18.07.2024 23:12 Ответить
мок ПІДАРИ
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18.07.2024 23:17 Ответить
Та після допінгової вакханалії в Сочі, росія мала бути відсторонена від Олімпіади на 10-20 років. Але....спорт ******** гроші, а спортичиновники ********** їх особливо сильно. І неважливо наскільки вони просякнуті кров'ю, чи допінгом.
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19.07.2024 00:13 Ответить
1936 рік, Олімпіада в Німеччині, ***** дежа вю..
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19.07.2024 00:25 Ответить
19 рік - презедент воюючиї країни, вже 5 років, бачить мир в очах ... гітлера - ви шо проти миру. Так вирішила більшість українців - мир, холодець, рускі ніколи не нападуть.
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19.07.2024 01:05 Ответить
А чого хотіла миролюбива більшість - їх презедент ще у 19 році бачив , та продавжує бачити - путін презедент, в очах котого мир. Шо за шухер на цензорі - які такі спортсмени- вбивці - вони всі підтримують мир, як і очі путіна - це бачив народний презедент України і більшість йього підтримала. А хто не згоден - той ворог миролюбного плану Зеленского,
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19.07.2024 01:02 Ответить
все таки світова спільнота заставила заплатити росію високу ціну за агресивну війну і порушення міжнародного права, купуючи їх усіх на Заході з патрахами, разом з усіма їхніми прославленими 'ціннностями'
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19.07.2024 07:24 Ответить
Що МОК що ООН однакові гавнюки
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19.07.2024 07:29 Ответить
я взагалі клав на проф спорт прутня
люди не тварини щоб змагатись хто бистріше чи сильніше
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19.07.2024 08:58 Ответить
Воєнні злочинці, теж мають грошики, для обслуги заробітчан з МОК!!
Палітікай в МОК, нє інтєрєсуюца??? Нехай собі рашисти і далі УБИВАЮТЬ в Україні, вони ж в МОК, нікого ще не ґвалтують і унітази не виносять!! Не усьо так адназначна ….
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19.07.2024 09:24 Ответить
Наївні вологі мрійники! Скільки можна казати - Олімпіада - то велике бабло, від котрого жодна країна - організатор не відмовиться ніколи. Сотні кацапських спортсменів потягнуть за собою до Франції десятки- сотні тисяч уболівальників, туристів, бізнесменів, курвів ... котрі принесуть до казни жабоїдам десятки і сотні мільйонів доларів доходу. Хто від такого відмовиться? Їм насрати на Україну, російську агресію, імперіалізм, навіть коли російські танки попруть в Європу. Світом править не мораль, не демократія, не повага і не справедливість. Світом править сила і бабло (чого росія має предостатньо)
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19.07.2024 09:57 Ответить
Привітаємо Кулебу з епічним пройобом дипломатичної роботи... Замість того, щоб ******* про воювання лопатами, краще робив би свою безпосередню роботу.
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19.07.2024 10:21 Ответить
очередное достижение бениного Оманского Нарика и его фсбэшного завхоза....
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19.07.2024 10:41 Ответить
каждый раз, когда речь идет о нарушении или об отсутствии санкций против террористической страны, я почему то вспоминаю о специально созданной комиссии по координации санкционной политики между ЕС и Украиной, во главе с "гениальным "менеджером Зеленского, Ермаком....
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19.07.2024 11:35 Ответить
 
 