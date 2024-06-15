МОК допустил на Олимпийские игры-2024 25 "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси

Международный олимпийский комитет опубликовал список из 25 "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которых допустили к участию на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом МОК сообщил в заявлении на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов (все - Россия), Анна Церах (Беларусь).

Гимнастика: Анжела Бладцева (Россия), Иван Литвинович и Виялета Бардзиловская (Беларусь).

Тяжелая атлетика: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (Беларусь).

Борьба: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (Россия);



Егор Акулич, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский, Виолетта Ребикова, Кристина Сазыкина (Беларусь).

Результаты проверок на нейтральность в других видах спорта будут объявлены позже. Отметим, что в тхэквондо ни один представитель России и Беларуси не был признан нейтральным спорсменом.

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"Специальный Комитет провел проверку спортсменов. Группа экспертов смогла воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами вооруженных сил и сил безопасности, опубликованными на официальных сайтах России и Беларуси", - говорится в пояснении МОК.

Перед проверкой специальным комитетом МОК эти участники должны были пройти также квалификационный барьер и двойную проверку своими международными федерациями, чтобы убедиться, что они не поддерживают войну в Украине и не имеют никаких связей с армией своей страны.

Больше всего атлетов из России и Беларуси будут соревноваться в борьбе (16 человек), а также в шоссейном велоспорте, гимнастике/батуте и тяжелой атлетике.

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"Нейтральные спортсмены" будут лишены своих официальных цветов, также не будут участвовать в олимпийском параде на Сене во время церемонии открытия и не будут появляться в медальной таблице. В марте МОК предоставил им специальный флаг, на зеленом фоне которого выгравированы буквы INА, (Individual neutral athlete), а также короткую композицию без слов, которая будет служить гимном, если они получат олимпийский титул.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.