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МОК допустил на Олимпийские игры-2024 25 "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси

Олімпіада-2024

Международный олимпийский комитет опубликовал список из 25 "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которых допустили к участию на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом МОК сообщил в заявлении на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

  • Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов (все - Россия), Анна Церах (Беларусь).
  • Гимнастика: Анжела Бладцева (Россия), Иван Литвинович и Виялета Бардзиловская (Беларусь).
  • Тяжелая атлетика: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (Беларусь).
  • Борьба: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (Россия);

    Егор Акулич, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский, Виолетта Ребикова, Кристина Сазыкина (Беларусь).

Результаты проверок на нейтральность в других видах спорта будут объявлены позже. Отметим, что в тхэквондо ни один представитель России и Беларуси не был признан нейтральным спорсменом.

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"Специальный Комитет провел проверку спортсменов. Группа экспертов смогла воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами вооруженных сил и сил безопасности, опубликованными на официальных сайтах России и Беларуси", - говорится в пояснении МОК.

Перед проверкой специальным комитетом МОК эти участники должны были пройти также квалификационный барьер и двойную проверку своими международными федерациями, чтобы убедиться, что они не поддерживают войну в Украине и не имеют никаких связей с армией своей страны.

Больше всего атлетов из России и Беларуси будут соревноваться в борьбе (16 человек), а также в шоссейном велоспорте, гимнастике/батуте и тяжелой атлетике.

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"Нейтральные спортсмены" будут лишены своих официальных цветов, также не будут участвовать в олимпийском параде на Сене во время церемонии открытия и не будут появляться в медальной таблице. В марте МОК предоставил им специальный флаг, на зеленом фоне которого выгравированы буквы INА, (Individual neutral athlete), а также короткую композицию без слов, которая будет служить гимном, если они получат олимпийский титул.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Автор: 

Беларусь (7900) МОК (178) Олимпиада (1136) россия (95687)


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Топ комментарии
+8
Нічого дивного-бо мок вже давно є продажною шльондрою яку цікавить лише ціна наданих послуг...
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15.06.2024 18:59
+7
Нейтральных? Вы или издеваетесь над етим миром и человечеством или правду верите что диктаторы Бульбофюрер и ***** пустят на олимпийские игры не своих агентов? Еще из северной кореи и ИГИЛа нейтральных пригласите. Просто нет слов
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15.06.2024 19:48
+6
Вони хоч в намордниках будуть?
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15.06.2024 19:22
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Нічого дивного-бо мок вже давно є продажною шльондрою яку цікавить лише ціна наданих послуг...
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15.06.2024 18:59 Ответить
Двадцать п'ять кацапськіх ко(е)місарів.
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15.06.2024 19:01 Ответить
Світ пристосуванців до грошей і дуже великих грошей ...
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15.06.2024 19:01 Ответить
В борьбе у лаптейодни рулоны абоевы.
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15.06.2024 19:04 Ответить
Та ладно.
З такими умовами кацапам краще щоб їх взагалі не пустили. А так лишній раз нагадають світу що вони пі-дори...
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15.06.2024 19:11 Ответить
Кацапське лайно лізе з усіх щілин
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15.06.2024 19:13 Ответить
"Мы хотим всем рекордам
Наши гордые дать no name..."
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15.06.2024 19:14 Ответить
+++
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15.06.2024 19:32 Ответить
Нейтральні спортсмени можуть бути лише від нейтральних країн!
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15.06.2024 19:18 Ответить
...яких в принципі бути не може.
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15.06.2024 19:23 Ответить
Вони хоч в намордниках будуть?
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15.06.2024 19:22 Ответить
Жодних ілюзій. Олімпіада це передусім гроші. Сотні мокшанських спортсменів, а їх кількість перед відкриттям збільшиться урази(!) (читайте уважно: "результати перевірок на нейтральність в інших видах спорту будуть оголошені згодом"), десятки і сотні тисяч вболівальників, туристів, бізнесменів ... тих же ******, принесуть Парижу сотні мільйонів доходів в готелі, бари, ресторани, магазини, борделі, спортивні комплекси, транспорт ... Хто від такого відмовиться? Їм глибоко до сраки і Україна, і її народ, і суверенітет, і територіальна цілість, і бомбардування, і біженці..., все до сраки. Світом править сила і бабло.
Це знає, доречі і продажне злодюжне українське "керівництво" : вони просто відбувають номер з метою пролонгувати своє паразитування біля влади, щоб побільше украсти і дорозвалити Україну і нашу державність.
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15.06.2024 19:24 Ответить
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15.06.2024 19:47 Ответить
Нейтральных? Вы или издеваетесь над етим миром и человечеством или правду верите что диктаторы Бульбофюрер и ***** пустят на олимпийские игры не своих агентов? Еще из северной кореи и ИГИЛа нейтральных пригласите. Просто нет слов
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15.06.2024 19:48 Ответить
25...крапля в морі..норм компроміс, буде об кого ноги витирати
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15.06.2024 20:06 Ответить
Не МОК, а ЧМОк!
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15.06.2024 22:43 Ответить
боротьба: Начін Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Аліна Касабієва - ісконно рускіє фамілії!
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15.06.2024 23:40 Ответить
 
 