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Новини
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МОК допустив на Олімпійські ігри-2024 25 "нейтральних" спортсменів із РФ та Білорусі

Олімпіада-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список з 25 "нейтральних" спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, яких допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це МОК повідомив у заяві на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

  • Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко і Олександр Власов (усі — Росія), Ганна Церах (Білорусь)
  • Гімнастика: Анжела Бладцева (Росія), Іван Литвинович і Віялета Бардзіловська (Білорусь)
  • Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)
  • Боротьба: Начін Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталя Малишева, Вероніка Чумікова, Аліна Касабієва, Єлизавета Петлякова (Росія);

    Єгор Акуліч, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитро Зарубський, Віолетта Ребікова, Христина Сазикіна (Білорусь)

Результати перевірок на нейтральність в інших видах спорту будуть оголошені згодом. Зазначимо, що у тхеквондо жоден представник Росії та Білорусі не був визнаний нейтральним спорсменом.

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"Спеціальний Комітет провів перевірку спортсменів. Група експертів змогла скористатися новою інформацією з різних джерел, зокрема офіційними списками спортсменів, пов'язаних зі спортивними клубами збройних сил і сил безпеки, опублікованими на офіційних сайтах Росії та Білорусі", - йдеться в поясненні МОК.

Перед перевіркою спеціальним комітетом МОК ці учасники повинні були пройти також кваліфікаційний бар'єр та подвійну перевірку своїми міжнародними федераціями, щоб переконатися, що вони не підтримують війну в Україні і не мають жодних зв'язків з армією своєї країни.

Найбільше атлетів з Росії та Білорусі змагатимуться в боротьбі (16 осіб), а також у шосейному велоспорті, гімнастиці/батуті та важкій атлетиці.

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"Нейтральні спортсмени" будуть позбавлені своїх офіційних кольорів, також не братимуть участь в олімпійському параді на Сені під час церемонії відкриття та не з'являтимуться в медальній таблиці. У березні МОК надав їм спеціальний прапор, на зеленому тлі якого викарбувані літери INА, (Individual neutral athlete), а також коротку композицію без слів, яка слугуватиме гімном, якщо вони здобудуть олімпійський титул.

Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 26 липня до 11 серпня.

Автор: 

Білорусь (7938) МОК (173) Олімпіада (687) росія (65360)


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Топ коментарі
+8
Нічого дивного-бо мок вже давно є продажною шльондрою яку цікавить лише ціна наданих послуг...
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15.06.2024 18:59
+7
Нейтральных? Вы или издеваетесь над етим миром и человечеством или правду верите что диктаторы Бульбофюрер и ***** пустят на олимпийские игры не своих агентов? Еще из северной кореи и ИГИЛа нейтральных пригласите. Просто нет слов
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15.06.2024 19:48
+6
Вони хоч в намордниках будуть?
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15.06.2024 19:22
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Нічого дивного-бо мок вже давно є продажною шльондрою яку цікавить лише ціна наданих послуг...
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15.06.2024 18:59 Відповісти
Двадцать п'ять кацапськіх ко(е)місарів.
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15.06.2024 19:01 Відповісти
Світ пристосуванців до грошей і дуже великих грошей ...
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15.06.2024 19:01 Відповісти
В борьбе у лаптейодни рулоны абоевы.
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15.06.2024 19:04 Відповісти
Та ладно.
З такими умовами кацапам краще щоб їх взагалі не пустили. А так лишній раз нагадають світу що вони пі-дори...
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15.06.2024 19:11 Відповісти
Кацапське лайно лізе з усіх щілин
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15.06.2024 19:13 Відповісти
"Мы хотим всем рекордам
Наши гордые дать no name..."
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15.06.2024 19:14 Відповісти
+++
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15.06.2024 19:32 Відповісти
Нейтральні спортсмени можуть бути лише від нейтральних країн!
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15.06.2024 19:18 Відповісти
...яких в принципі бути не може.
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15.06.2024 19:23 Відповісти
Вони хоч в намордниках будуть?
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15.06.2024 19:22 Відповісти
Жодних ілюзій. Олімпіада це передусім гроші. Сотні мокшанських спортсменів, а їх кількість перед відкриттям збільшиться урази(!) (читайте уважно: "результати перевірок на нейтральність в інших видах спорту будуть оголошені згодом"), десятки і сотні тисяч вболівальників, туристів, бізнесменів ... тих же ******, принесуть Парижу сотні мільйонів доходів в готелі, бари, ресторани, магазини, борделі, спортивні комплекси, транспорт ... Хто від такого відмовиться? Їм глибоко до сраки і Україна, і її народ, і суверенітет, і територіальна цілість, і бомбардування, і біженці..., все до сраки. Світом править сила і бабло.
Це знає, доречі і продажне злодюжне українське "керівництво" : вони просто відбувають номер з метою пролонгувати своє паразитування біля влади, щоб побільше украсти і дорозвалити Україну і нашу державність.
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15.06.2024 19:24 Відповісти
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15.06.2024 19:47 Відповісти
Нейтральных? Вы или издеваетесь над етим миром и человечеством или правду верите что диктаторы Бульбофюрер и ***** пустят на олимпийские игры не своих агентов? Еще из северной кореи и ИГИЛа нейтральных пригласите. Просто нет слов
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15.06.2024 19:48 Відповісти
25...крапля в морі..норм компроміс, буде об кого ноги витирати
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15.06.2024 20:06 Відповісти
Не МОК, а ЧМОк!
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15.06.2024 22:43 Відповісти
боротьба: Начін Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Аліна Касабієва - ісконно рускіє фамілії!
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15.06.2024 23:40 Відповісти
 
 