МОК допустив на Олімпійські ігри-2024 25 "нейтральних" спортсменів із РФ та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список з 25 "нейтральних" спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, яких допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це МОК повідомив у заяві на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко і Олександр Власов (усі — Росія), Ганна Церах (Білорусь)

Гімнастика: Анжела Бладцева (Росія), Іван Литвинович і Віялета Бардзіловська (Білорусь)

Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)

Боротьба: Начін Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталя Малишева, Вероніка Чумікова, Аліна Касабієва, Єлизавета Петлякова (Росія);



Єгор Акуліч, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитро Зарубський, Віолетта Ребікова, Христина Сазикіна (Білорусь)

Результати перевірок на нейтральність в інших видах спорту будуть оголошені згодом. Зазначимо, що у тхеквондо жоден представник Росії та Білорусі не був визнаний нейтральним спорсменом.

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"Спеціальний Комітет провів перевірку спортсменів. Група експертів змогла скористатися новою інформацією з різних джерел, зокрема офіційними списками спортсменів, пов'язаних зі спортивними клубами збройних сил і сил безпеки, опублікованими на офіційних сайтах Росії та Білорусі", - йдеться в поясненні МОК.

Перед перевіркою спеціальним комітетом МОК ці учасники повинні були пройти також кваліфікаційний бар'єр та подвійну перевірку своїми міжнародними федераціями, щоб переконатися, що вони не підтримують війну в Україні і не мають жодних зв'язків з армією своєї країни.

Найбільше атлетів з Росії та Білорусі змагатимуться в боротьбі (16 осіб), а також у шосейному велоспорті, гімнастиці/батуті та важкій атлетиці.

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"Нейтральні спортсмени" будуть позбавлені своїх офіційних кольорів, також не братимуть участь в олімпійському параді на Сені під час церемонії відкриття та не з'являтимуться в медальній таблиці. У березні МОК надав їм спеціальний прапор, на зеленому тлі якого викарбувані літери INА, (Individual neutral athlete), а також коротку композицію без слів, яка слугуватиме гімном, якщо вони здобудуть олімпійський титул.

Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 26 липня до 11 серпня.