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В МОК опровергли информацию о допуске российских теннисистов к Олимпиаде

МОК не допустив тенісистів з РФ та Білорусі на Олімпіаду

Международный олимпийский комитет опроверг информацию о том, что российские и белорусские теннисисты поедут на Олимпиаду-2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

"Будут ли российские и белорусские теннисисты допущены к Олимпийским играм? Нет, не на этом этапе. Комиссия сейчас находится в процессе оценки и принятия решения. Я думаю, объявление будет очень скоро, в ближайшие дни мы ожидаем объявления результатов. Сам процесс ветирования все еще продолжается", - заявил на пресс-конференции представитель МОК Марк Адамс.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к участию в Олимпийских играх-2024.

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Автор: 

Беларусь (7899) МОК (178) Олимпиада (1136) россия (95652) теннис (156)


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13.06.2024 22:40 Ответить
Кинули пробний камінчик. Не прокатило.
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13.06.2024 22:40 Ответить
Вы что то знаете и молчите?
Что случилось, что не прокатило
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13.06.2024 22:48 Ответить
Прокатили вас, кацапов как чумных
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13.06.2024 23:03 Ответить
За щоку у Ашота. Болл..сет...матч..кацапи.👏
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13.06.2024 22:48 Ответить
бо це різні речі. є Федерація тенісу. а є МОК. під егідою світової федерації тенісу кацапські і білоруські тенісисти і зараз грають на всіх змаганнях у турах. їм з початку війни так і не заборонили виступати як заборонили ФІФА та УЄФА. тобто Федерація тенісу допускає як і раніше допускала участь тенісистів у змаганнях, а от чи допустить їх до участі на Олімпіаді МОК - питання. МОК тільки на своїх умовах може їх допустити. а для цього ці всі спорстмени мають пройти певну фільтрацію, тобто чи підтримують вони "сво" і т.д..
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14.06.2024 00:55 Ответить
"Комісія зараз перебуває в процесі оцінки". Ждут финансовых предложений от рашки
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13.06.2024 23:07 Ответить
 
 