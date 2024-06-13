В МОК опровергли информацию о допуске российских теннисистов к Олимпиаде
Международный олимпийский комитет опроверг информацию о том, что российские и белорусские теннисисты поедут на Олимпиаду-2024.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.
"Будут ли российские и белорусские теннисисты допущены к Олимпийским играм? Нет, не на этом этапе. Комиссия сейчас находится в процессе оценки и принятия решения. Я думаю, объявление будет очень скоро, в ближайшие дни мы ожидаем объявления результатов. Сам процесс ветирования все еще продолжается", - заявил на пресс-конференции представитель МОК Марк Адамс.
Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к участию в Олимпийских играх-2024.
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