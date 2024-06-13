Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпийские игры-2024

Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к участию в Олимпийских играх-2024.

Отмечается, что на турнир поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин среди мужчин, и Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова среди женщин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Россияне под международным давлением отказываются участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом свидетельствуют заявления представителей фехтования, художественной гимнастики, плавания, академической гребли, стрельбы, спортивной гимнастики и стрельбы из лука.