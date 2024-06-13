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Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпийские игры-2024

Російський тенісист

Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к участию в Олимпийских играх-2024.

Отмечается, что на турнир поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин среди мужчин, и Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова среди женщин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Россияне под международным давлением отказываются участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом свидетельствуют заявления представителей фехтования, художественной гимнастики, плавания, академической гребли, стрельбы, спортивной гимнастики и стрельбы из лука.

Автор: 

Олимпиада (1136) россия (95652) теннис (156)


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Топ комментарии
+8
нічого дивного
Заплатили - допустили
Людська природа жадібна до грошей
За кордоном є повно гінців з наросії
які передають гроші тим, хто легко купується
Доказати ніяк не можна
В приватній бесіді
В ресторані, з рашнповією, в сауні,
все одно
"закладку" зроблять, якщо треба
Так рашка діє
Так купівля відбувається:
голосів, місць, вето, дозволів і т.п.
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13.06.2024 20:18
+7
Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!
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13.06.2024 20:19
+6
бабло-рулит
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13.06.2024 20:14
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤬
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13.06.2024 20:13 Ответить
бабло-рулит
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13.06.2024 20:14 Ответить
нічого дивного
Заплатили - допустили
Людська природа жадібна до грошей
За кордоном є повно гінців з наросії
які передають гроші тим, хто легко купується
Доказати ніяк не можна
В приватній бесіді
В ресторані, з рашнповією, в сауні,
все одно
"закладку" зроблять, якщо треба
Так рашка діє
Так купівля відбувається:
голосів, місць, вето, дозволів і т.п.
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13.06.2024 20:18 Ответить
До турніру зі змагань по смоктання пенісу потрібно послати федерацію і їх московитських братьєв. Сподіваюсь наші спортсмени не будуть там ганьбитись як чемпіонка Європи Горячих.
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13.06.2024 20:18 Ответить
Я вас здивую є змагання не тіко по тому шо ви надрукували але й по іншому ( принаймі були ) - тіко там квадратики замість геніталій ви побачите ( японці такі японці ).
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13.06.2024 20:45 Ответить
Пі@араси. Якби хотілось, щоб у будинок, де живуть ці е@лани з федерації, випадково залетів рашистський кинджал.
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13.06.2024 20:19 Ответить
Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!
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13.06.2024 20:19 Ответить
Olena Teslenko

Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!

___________________________________________

Стосовно цієї новини, в мене думка окрема, що пора не тягнути сміття (яке подається як новини ) з московії, бо перейшовши за посиланням на джерело на яке посилається Цензор.нет, а саме Чемпіон, який в свою чергу посилається на московитські "змі":

" Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024

https://champion.com.ua/ukr/authors/mikola-dendak/ МИКОЛА ДЕНДАК - 13 ЧЕРВНЯ, 17:47 "

І там в тексті за авторством Микола Дендак, є такий текст : " Про це повідомляють російські ЗМІ."

Для чого тягнути інформаційне сміття з московії, в інформаційний простір України, без перевірки інформації, в офіційних органах МОК (Міжнародний Олімпійський Комітет), хіба це не задача журналіста перевіряти інформацію, перед оприлюдненням ?

До слова, МОК спростував дану іпсо московії.

Стосовно, Вашого Olena Teslenko, тексту "

І ще хтось дорікає нам корупцією!! ":

Яким це чином ви пов'язали, чи Ви "в долі" , що переживаєте за те, що іноземні партнери озвучують проблему величезної корупції на мілліарди доларів, які виділяють ці іноземні партнери українському народові, який воює проти московії, в той час, як корупціонери "пиляють" (витрачають м'яко кажучи неефективно) ці гроші, тим самим послаблюючи обороноздатність України ?
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14.06.2024 00:11 Ответить
Кто бы сомневался. Это ассоциация которого никого не отстраняет потому что считается что теннис индивидуальный вид спорта и бабосы Тарпищев хорошо заносит
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13.06.2024 20:20 Ответить
елітні валютні фідорати од пенісу - народ суворий і своїх нє бросаєт...
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13.06.2024 20:25 Ответить
Теніс? Невже такі бідні?
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13.06.2024 20:27 Ответить
Якщо жереб,не дай Бог ,зведе Українця з зайвохромосомним,то замість ракетки ,то у його руках ,повинно бути ,щось вогнестрільне!
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13.06.2024 20:48 Ответить
Теннисный турнир пройдет под слоганом: "Реnnis - наша игра"...
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13.06.2024 21:12 Ответить
Позор теннисной хунте!
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13.06.2024 21:19 Ответить
Они будут мячики подавать.
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13.06.2024 21:57 Ответить
"В МОК спростували інформацію про допуск російських тенісистів до Олімпіади Джерело:
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14.06.2024 10:30 Ответить
 
 