Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпийские игры-2024
Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к участию в Олимпийских играх-2024.
Отмечается, что на турнир поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин среди мужчин, и Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова среди женщин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Россияне под международным давлением отказываются участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом свидетельствуют заявления представителей фехтования, художественной гимнастики, плавания, академической гребли, стрельбы, спортивной гимнастики и стрельбы из лука.
Топ комментарии
+8 Marta #591493
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+7 Olena Teslenko
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+6 Bander UA
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Заплатили - допустили
Людська природа жадібна до грошей
За кордоном є повно гінців з наросії
які передають гроші тим, хто легко купується
Доказати ніяк не можна
В приватній бесіді
В ресторані, з рашнповією, в сауні,
все одно
"закладку" зроблять, якщо треба
Так рашка діє
Так купівля відбувається:
голосів, місць, вето, дозволів і т.п.
Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!
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Стосовно цієї новини, в мене думка окрема, що пора не тягнути сміття (яке подається як новини ) з московії, бо перейшовши за посиланням на джерело на яке посилається Цензор.нет, а саме Чемпіон, який в свою чергу посилається на московитські "змі":
" Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024
https://champion.com.ua/ukr/authors/mikola-dendak/ МИКОЛА ДЕНДАК - 13 ЧЕРВНЯ, 17:47 "
І там в тексті за авторством Микола Дендак, є такий текст : " Про це повідомляють російські ЗМІ."
Для чого тягнути інформаційне сміття з московії, в інформаційний простір України, без перевірки інформації, в офіційних органах МОК (Міжнародний Олімпійський Комітет), хіба це не задача журналіста перевіряти інформацію, перед оприлюдненням ?
До слова, МОК спростував дану іпсо московії.
Стосовно, Вашого Olena Teslenko, тексту "
І ще хтось дорікає нам корупцією!! ":
Яким це чином ви пов'язали, чи Ви "в долі" , що переживаєте за те, що іноземні партнери озвучують проблему величезної корупції на мілліарди доларів, які виділяють ці іноземні партнери українському народові, який воює проти московії, в той час, як корупціонери "пиляють" (витрачають м'яко кажучи неефективно) ці гроші, тим самим послаблюючи обороноздатність України ?