" Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024

Міжнародна федерація тенісу допустила всіх росіян із заявки до участі в Олімпійських іграх-2024.

Зазначається, що на турнір поїдуть Данііл Медведєв, Андрєй Рубльов, Карен Хачанов та Роман Сафіуллін серед чоловіків, та Мірра Андрєєва, Дар'я Касаткіна, Людміла Самсонова та Єкатеріна Александрова серед жінок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.