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Новини
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Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024

Російський тенісист

Міжнародна федерація тенісу допустила всіх росіян із заявки до участі в Олімпійських іграх-2024.

Зазначається, що на турнір поїдуть Данііл Медведєв, Андрєй Рубльов, Карен Хачанов та Роман Сафіуллін серед чоловіків, та Мірра Андрєєва, Дар'я Касаткіна, Людміла Самсонова та Єкатеріна Александрова серед жінок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Автор: 

Олімпіада (687) росія (65328) теніс (124)


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Топ коментарі
+8
нічого дивного
Заплатили - допустили
Людська природа жадібна до грошей
За кордоном є повно гінців з наросії
які передають гроші тим, хто легко купується
Доказати ніяк не можна
В приватній бесіді
В ресторані, з рашнповією, в сауні,
все одно
"закладку" зроблять, якщо треба
Так рашка діє
Так купівля відбувається:
голосів, місць, вето, дозволів і т.п.
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13.06.2024 20:18
+7
Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!
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13.06.2024 20:19
+6
бабло-рулит
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13.06.2024 20:14
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
🤬
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13.06.2024 20:13 Відповісти
бабло-рулит
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13.06.2024 20:14 Відповісти
нічого дивного
Заплатили - допустили
Людська природа жадібна до грошей
За кордоном є повно гінців з наросії
які передають гроші тим, хто легко купується
Доказати ніяк не можна
В приватній бесіді
В ресторані, з рашнповією, в сауні,
все одно
"закладку" зроблять, якщо треба
Так рашка діє
Так купівля відбувається:
голосів, місць, вето, дозволів і т.п.
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13.06.2024 20:18 Відповісти
До турніру зі змагань по смоктання пенісу потрібно послати федерацію і їх московитських братьєв. Сподіваюсь наші спортсмени не будуть там ганьбитись як чемпіонка Європи Горячих.
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13.06.2024 20:18 Відповісти
Я вас здивую є змагання не тіко по тому шо ви надрукували але й по іншому ( принаймі були ) - тіко там квадратики замість геніталій ви побачите ( японці такі японці ).
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13.06.2024 20:45 Відповісти
Пі@араси. Якби хотілось, щоб у будинок, де живуть ці е@лани з федерації, випадково залетів рашистський кинджал.
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13.06.2024 20:19 Відповісти
Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!
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13.06.2024 20:19 Відповісти
Olena Teslenko

Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!

___________________________________________

Стосовно цієї новини, в мене думка окрема, що пора не тягнути сміття (яке подається як новини ) з московії, бо перейшовши за посиланням на джерело на яке посилається Цензор.нет, а саме Чемпіон, який в свою чергу посилається на московитські "змі":

" Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024

https://champion.com.ua/ukr/authors/mikola-dendak/ МИКОЛА ДЕНДАК - 13 ЧЕРВНЯ, 17:47 "

І там в тексті за авторством Микола Дендак, є такий текст : " Про це повідомляють російські ЗМІ."

Для чого тягнути інформаційне сміття з московії, в інформаційний простір України, без перевірки інформації, в офіційних органах МОК (Міжнародний Олімпійський Комітет), хіба це не задача журналіста перевіряти інформацію, перед оприлюдненням ?

До слова, МОК спростував дану іпсо московії.

Стосовно, Вашого Olena Teslenko, тексту "

І ще хтось дорікає нам корупцією!! ":

Яким це чином ви пов'язали, чи Ви "в долі" , що переживаєте за те, що іноземні партнери озвучують проблему величезної корупції на мілліарди доларів, які виділяють ці іноземні партнери українському народові, який воює проти московії, в той час, як корупціонери "пиляють" (витрачають м'яко кажучи неефективно) ці гроші, тим самим послаблюючи обороноздатність України ?
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14.06.2024 00:11 Відповісти
Кто бы сомневался. Это ассоциация которого никого не отстраняет потому что считается что теннис индивидуальный вид спорта и бабосы Тарпищев хорошо заносит
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13.06.2024 20:20 Відповісти
елітні валютні фідорати од пенісу - народ суворий і своїх нє бросаєт...
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13.06.2024 20:25 Відповісти
Теніс? Невже такі бідні?
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13.06.2024 20:27 Відповісти
Якщо жереб,не дай Бог ,зведе Українця з зайвохромосомним,то замість ракетки ,то у його руках ,повинно бути ,щось вогнестрільне!
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13.06.2024 20:48 Відповісти
Теннисный турнир пройдет под слоганом: "Реnnis - наша игра"...
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13.06.2024 21:12 Відповісти
Позор теннисной хунте!
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13.06.2024 21:19 Відповісти
Они будут мячики подавать.
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13.06.2024 21:57 Відповісти
"В МОК спростували інформацію про допуск російських тенісистів до Олімпіади Джерело:
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14.06.2024 10:30 Відповісти
 
 