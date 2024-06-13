Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024
Міжнародна федерація тенісу допустила всіх росіян із заявки до участі в Олімпійських іграх-2024.
Зазначається, що на турнір поїдуть Данііл Медведєв, Андрєй Рубльов, Карен Хачанов та Роман Сафіуллін серед чоловіків, та Мірра Андрєєва, Дар'я Касаткіна, Людміла Самсонова та Єкатеріна Александрова серед жінок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.
Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.
Топ коментарі
+8 Marta #591493
показати весь коментар13.06.2024 20:18
+7 Olena Teslenko
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+6 Bander UA
показати весь коментар13.06.2024 20:14
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Заплатили - допустили
Людська природа жадібна до грошей
За кордоном є повно гінців з наросії
які передають гроші тим, хто легко купується
Доказати ніяк не можна
В приватній бесіді
В ресторані, з рашнповією, в сауні,
все одно
"закладку" зроблять, якщо треба
Так рашка діє
Так купівля відбувається:
голосів, місць, вето, дозволів і т.п.
Мразі продажні! Наскрізь прошиті кацапськимі грошами! І ще хтось дорікає нам корупцією!!
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Стосовно цієї новини, в мене думка окрема, що пора не тягнути сміття (яке подається як новини ) з московії, бо перейшовши за посиланням на джерело на яке посилається Цензор.нет, а саме Чемпіон, який в свою чергу посилається на московитські "змі":
" Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024
https://champion.com.ua/ukr/authors/mikola-dendak/ МИКОЛА ДЕНДАК - 13 ЧЕРВНЯ, 17:47 "
І там в тексті за авторством Микола Дендак, є такий текст : " Про це повідомляють російські ЗМІ."
Для чого тягнути інформаційне сміття з московії, в інформаційний простір України, без перевірки інформації, в офіційних органах МОК (Міжнародний Олімпійський Комітет), хіба це не задача журналіста перевіряти інформацію, перед оприлюдненням ?
До слова, МОК спростував дану іпсо московії.
Стосовно, Вашого Olena Teslenko, тексту "
І ще хтось дорікає нам корупцією!! ":
Яким це чином ви пов'язали, чи Ви "в долі" , що переживаєте за те, що іноземні партнери озвучують проблему величезної корупції на мілліарди доларів, які виділяють ці іноземні партнери українському народові, який воює проти московії, в той час, як корупціонери "пиляють" (витрачають м'яко кажучи неефективно) ці гроші, тим самим послаблюючи обороноздатність України ?