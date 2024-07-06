Украина обратилась к МОК с доказательствами поддержки войны российскими атлетами, квалифицированными на Олимпийские игры

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный обратились в Международный олимпийский комитет с доказательствами поддержки войны российскими атлетами, которые квалифицировались на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщили в НОК, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство молодежи и спорта Украины и Национальный олимпийский комитет Украины с большим уважением и высокой оценкой сотрудничества между нашими организациями направляют это письмо, чтобы выразить нашу твердую позицию и подтвердить неизменные принципы, которых придерживается Украина. В разгар беспрецедентной и жестокой военной агрессии, осуществляемой российской федерацией и поддерживаемой республикой Беларусь против нашей страны, мы считаем, что представителям стран-агрессоров не следует позволять участвовать в любых международных мероприятиях и соревнованиях в любом статусе, включая статус индивидуального нейтрального атлета (AIN)", - говорится в письме.

Как отмечается, среди спортсменов, которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх от МОК, есть представители России и Беларуси. Отмечается, что эти спортсмены поддерживают войну в Украине и политику российского диктатора и не соответствуют достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN).

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Так, речь идет о таких спортсменах: Алан Остаев (Борьба), Магомед Муртазалиев (Борьба), Арслан Багаев (Борьба), Алина Касабиева (Борьба), Наталья Малышева (Борьба), Абдула Курбанов (Борьба), Начин Монгуш (Борьба), Иван Литвинович (Прыжки на батуте), Анжела Бладцева (Прыжки на батуте), Дарья Чуприс (Стрельба), Анна Церах (Велоспорт), Георгий Гуртсиев (Тхэквондо), Анастасия Шкурдай (Плавание), Иван Штиль (Гребля на каноэ), Алексей Коровашков (Гребля на каноэ).

Также в НОК привели доказательства поддержки войны индивидуальными нейтральными атлетами, которые квалифицировались на Олимпийские игры.

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