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Украина обратилась к МОК с доказательствами поддержки войны российскими атлетами, квалифицированными на Олимпийские игры

Міжнародний олімпійський комітет

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный обратились в Международный олимпийский комитет с доказательствами поддержки войны российскими атлетами, которые квалифицировались на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщили в НОК, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство молодежи и спорта Украины и Национальный олимпийский комитет Украины с большим уважением и высокой оценкой сотрудничества между нашими организациями направляют это письмо, чтобы выразить нашу твердую позицию и подтвердить неизменные принципы, которых придерживается Украина. В разгар беспрецедентной и жестокой военной агрессии, осуществляемой российской федерацией и поддерживаемой республикой Беларусь против нашей страны, мы считаем, что представителям стран-агрессоров не следует позволять участвовать в любых международных мероприятиях и соревнованиях в любом статусе, включая статус индивидуального нейтрального атлета (AIN)", - говорится в письме.

Как отмечается, среди спортсменов, которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх от МОК, есть представители России и Беларуси. Отмечается, что эти спортсмены поддерживают войну в Украине и политику российского диктатора и не соответствуют достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК допустил на Олимпийские игры-2024 25 "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси

Так, речь идет о таких спортсменах: Алан Остаев (Борьба), Магомед Муртазалиев (Борьба), Арслан Багаев (Борьба), Алина Касабиева (Борьба), Наталья Малышева (Борьба), Абдула Курбанов (Борьба), Начин Монгуш (Борьба), Иван Литвинович (Прыжки на батуте), Анжела Бладцева (Прыжки на батуте), Дарья Чуприс (Стрельба), Анна Церах (Велоспорт), Георгий Гуртсиев (Тхэквондо), Анастасия Шкурдай (Плавание), Иван Штиль (Гребля на каноэ), Алексей Коровашков (Гребля на каноэ).

Также в НОК привели доказательства поддержки войны индивидуальными нейтральными атлетами, которые квалифицировались на Олимпийские игры.

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Автор: 

МОК (178) НОК (102) Олимпиада (1136) спорт (2440)


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Топ комментарии
+9
"спорт внє палітікі..." - кричали руZZкі терористи в кремлі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.07.2024 11:14 Ответить
+6
У керівників МОК срака розривається між кривавим баблом і ганьбою.
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06.07.2024 11:19 Ответить
+1
ВСІ РОС СПОРТСМЕНИ ЦЕ ПРИПИСАНІ ДО АРМІЇ. Так було і в СССР. Шо тут було і так не ясно?
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06.07.2024 11:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"спорт внє палітікі..." - кричали руZZкі терористи в кремлі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.07.2024 11:14 Ответить
ВСІ РОС СПОРТСМЕНИ ЦЕ ПРИПИСАНІ ДО АРМІЇ. Так було і в СССР. Шо тут було і так не ясно?
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06.07.2024 11:16 Ответить
У керівників МОК срака розривається між кривавим баблом і ганьбою.
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06.07.2024 11:19 Ответить
В нормальному світі вони мають бути законними цілями
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06.07.2024 11:19 Ответить
мок вже давно є повією яку цікавить лише одне-вартість надаваємих послуг...
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06.07.2024 11:22 Ответить
А почему в теннис играют Рублёв, Медведев? Почему до сих пор в нхл выступает овечкин и другие россияне?
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06.07.2024 11:33 Ответить
а я-бы ещё раз посмотрел как наши шпажистки и рапиристки, после победы над орчанками (даже под грузинскими флагами), опускают их ниже плинтуса на ОИ во Франции...
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06.07.2024 11:37 Ответить
В списке сплошные расеяне
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06.07.2024 11:38 Ответить
Какие ваши доказательства?
https://www.meme-arsenal.com/create/template/629777
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06.07.2024 12:04 Ответить
Одні вівцей@би. Расія,*****🤦
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06.07.2024 12:15 Ответить
московія побудована на брехні , потім в 18 столітті перейменована на росія - побудована на брехні, московити народжені в брехні ...

а тепер просто поміркуйте при таких фундаментальних фактах , це утворення може робити щось хороше ? Ніколи ! Це протирічвть спмій філософіі буття цього утворення
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06.07.2024 12:19 Ответить
Та в МОК катлєту занесли, вони бачать тікі мир в очах цих рашистів. Світ згнив наскрізь
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06.07.2024 18:34 Ответить
 
 