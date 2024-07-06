Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, кваліфікованими на Олімпійські ігри

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомили в НОК, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України з великою повагою та високою оцінкою співпраці між нашими організаціями надсилають цього листа, щоб висловити нашу тверду позицію та підтвердити незмінні принципи, яких дотримується Україна. У розпал безпрецедентної та жорстокої військової агресії, здійснюваної російською федерацією та підтримуваної республікою білорусь проти нашої країни, ми вважаємо, що представникам країн-агресорів не слід дозволяти брати участь у будь-яких міжнародних заходах та змаганнях у будь-якому статусі, включно зі статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN)", - йдеться в листі.

Як зазначається, серед спортсменів, які отримали дозвіл на участь у Олімпійських іграх від МОК, є представники Росії та Білорусі. Наголошується, що ці спортсмени підтримують війну в Україні та політику російського диктатора і не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN).

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Так, ідеться про таких спортсменів: Алан Остаєв (Боротьба), Магомед Муртазалієв (Боротьба), Арслан Багаєв (Боротьба), Аліна Касабієва (Боротьба), Наталія Малишева (Боротьба), Абдула Курбанов (Боротьба), Начин Монгуш (Боротьба), Іван Літвінович (Стрибки на батуті), Анжела Бладцева (Стрибки на батуті), Дар’я Чуприс (Стрільба), Ганна Церах (Велоспорт), Георгій Гуртсиєв (Тхеквондо), Анастасія Шкурдай (Плавання), Іван Штиль (Веслування на каное), Олексій Коровашков (Веслування на каное).

Також у НОК навели докази підтримки війни індивідуальними нейтральними атлетами, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри.

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