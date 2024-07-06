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Новини
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Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, кваліфікованими на Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомили в НОК, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України з великою повагою та високою оцінкою співпраці між нашими організаціями надсилають цього листа, щоб висловити нашу тверду позицію та підтвердити незмінні принципи, яких дотримується Україна. У розпал безпрецедентної та жорстокої військової агресії, здійснюваної російською федерацією та підтримуваної республікою білорусь проти нашої країни, ми вважаємо, що представникам країн-агресорів не слід дозволяти брати участь у будь-яких міжнародних заходах та змаганнях у будь-якому статусі, включно зі статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN)", - йдеться в листі.

Як зазначається, серед спортсменів, які отримали дозвіл на участь у Олімпійських іграх від МОК, є представники Росії та Білорусі. Наголошується, що ці спортсмени підтримують війну в Україні та політику російського диктатора і не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК допустив на Олімпійські ігри-2024 25 "нейтральних" спортсменів із РФ та Білорусі

Так, ідеться про таких спортсменів: Алан Остаєв (Боротьба), Магомед Муртазалієв (Боротьба), Арслан Багаєв (Боротьба), Аліна Касабієва (Боротьба), Наталія Малишева (Боротьба), Абдула Курбанов (Боротьба), Начин Монгуш (Боротьба), Іван Літвінович (Стрибки на батуті), Анжела Бладцева (Стрибки на батуті), Дар’я Чуприс (Стрільба), Ганна Церах (Велоспорт), Георгій Гуртсиєв (Тхеквондо), Анастасія Шкурдай (Плавання), Іван Штиль (Веслування на каное), Олексій Коровашков (Веслування на каное).

Також у НОК навели докази підтримки війни індивідуальними нейтральними атлетами, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри.

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Автор: 

МОК (173) НОК (87) Олімпіада (687) спорт (1631)


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Топ коментарі
+9
"спорт внє палітікі..." - кричали руZZкі терористи в кремлі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.07.2024 11:14 Відповісти
+6
У керівників МОК срака розривається між кривавим баблом і ганьбою.
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06.07.2024 11:19 Відповісти
+1
ВСІ РОС СПОРТСМЕНИ ЦЕ ПРИПИСАНІ ДО АРМІЇ. Так було і в СССР. Шо тут було і так не ясно?
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06.07.2024 11:16 Відповісти
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"спорт внє палітікі..." - кричали руZZкі терористи в кремлі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.07.2024 11:14 Відповісти
ВСІ РОС СПОРТСМЕНИ ЦЕ ПРИПИСАНІ ДО АРМІЇ. Так було і в СССР. Шо тут було і так не ясно?
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06.07.2024 11:16 Відповісти
У керівників МОК срака розривається між кривавим баблом і ганьбою.
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06.07.2024 11:19 Відповісти
В нормальному світі вони мають бути законними цілями
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06.07.2024 11:19 Відповісти
мок вже давно є повією яку цікавить лише одне-вартість надаваємих послуг...
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06.07.2024 11:22 Відповісти
А почему в теннис играют Рублёв, Медведев? Почему до сих пор в нхл выступает овечкин и другие россияне?
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06.07.2024 11:33 Відповісти
а я-бы ещё раз посмотрел как наши шпажистки и рапиристки, после победы над орчанками (даже под грузинскими флагами), опускают их ниже плинтуса на ОИ во Франции...
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06.07.2024 11:37 Відповісти
В списке сплошные расеяне
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06.07.2024 11:38 Відповісти
Какие ваши доказательства?
https://www.meme-arsenal.com/create/template/629777
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06.07.2024 12:04 Відповісти
Одні вівцей@би. Расія,*****🤦
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06.07.2024 12:15 Відповісти
московія побудована на брехні , потім в 18 столітті перейменована на росія - побудована на брехні, московити народжені в брехні ...

а тепер просто поміркуйте при таких фундаментальних фактах , це утворення може робити щось хороше ? Ніколи ! Це протирічвть спмій філософіі буття цього утворення
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06.07.2024 12:19 Відповісти
Та в МОК катлєту занесли, вони бачать тікі мир в очах цих рашистів. Світ згнив наскрізь
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06.07.2024 18:34 Відповісти
 
 