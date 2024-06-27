МОК допустив вісьмох російських тенісистів до Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпіади-2024 у Парижі вісім російських тенісистів.

Про це йдеться уповідомленні організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

На ігри допустили Данііла Медведєва, Андрєй Рубльова, Карена Хачанова, Романа Сафіулліна, Дар'ю Касаткіну, Людмилу Самсонову, Єкатеріну Александрову та Мірру Андрєєву.

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Раніше повідомлялося, що Рубльов, Хачанов, Касаткіна, Самсонова та Соболенка відмовилися від участі у змаганнях.

Також схвалено участь білорусок Арини Соболенко та Вікторії Азаренко.

Тенісний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться на ґрунтових кортах з 27 липня по 4 серпня.