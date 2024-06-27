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МОК допустив вісьмох російських тенісистів до Олімпіади-2024

Російський тенісист

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпіади-2024 у Парижі вісім російських тенісистів.

Про це йдеться уповідомленні організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.

На ігри допустили Данііла Медведєва, Андрєй Рубльова, Карена Хачанова, Романа Сафіулліна, Дар'ю Касаткіну, Людмилу Самсонову, Єкатеріну Александрову та Мірру Андрєєву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОК допустив на Олімпійські ігри-2024 25 "нейтральних" спортсменів із РФ та Білорусі

Раніше повідомлялося, що Рубльов, Хачанов, Касаткіна, Самсонова та Соболенка відмовилися від участі у змаганнях.

Також схвалено участь білорусок Арини Соболенко та Вікторії Азаренко.

Тенісний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться на ґрунтових кортах з 27 липня по 4 серпня.

Автор: 

МОК (173) Олімпіада (687) теніс (124)


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Міжнародний Охвойдований Комітет я вважаю що в такому стані Україна має відізвати усіх своїх спортсменів, і назвати все своїми речами, бо якщо ми будемо підігрувати на кожному кроці то це саме так і сприйматимуть
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27.06.2024 23:50 Відповісти
В спорті всім насрати на Україну - в кого є бабло, той купить всі потрібні рішення, а це не Україна
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28.06.2024 00:33 Відповісти
Криваві гроші Засрашки МОКу не смердять.
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28.06.2024 02:22 Відповісти
Рашистські тенісисти мають виступати в турах по Ірану та Сєвкореї з призовим фондом -мішок рису. Вони ж сплачують частково податки в Балалайню
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28.06.2024 08:36 Відповісти
Жодних вологих ілюзій! Російські спортсмени - то російські сотки мільйонів грошей від кацапських туристів, уболівальників, бізнесменів, курвів ... у казну Парижу: на спортивні споруди, готелі, транспорт,магазини, борделі, кабаки. Яка Олімпіада, країна, місто від цього відмовляться? Світом править сила і бабло. І всім наср.ти на Україну і її біди.
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28.06.2024 13:38 Відповісти
 
 