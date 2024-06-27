МОК допустив вісьмох російських тенісистів до Олімпіади-2024
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпіади-2024 у Парижі вісім російських тенісистів.
Про це йдеться уповідомленні організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Чемпіон.
На ігри допустили Данііла Медведєва, Андрєй Рубльова, Карена Хачанова, Романа Сафіулліна, Дар'ю Касаткіну, Людмилу Самсонову, Єкатеріну Александрову та Мірру Андрєєву.
Раніше повідомлялося, що Рубльов, Хачанов, Касаткіна, Самсонова та Соболенка відмовилися від участі у змаганнях.
Також схвалено участь білорусок Арини Соболенко та Вікторії Азаренко.
Тенісний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться на ґрунтових кортах з 27 липня по 4 серпня.
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